Nút mạch tuyến tiền liệt điều trị cơn đau tiểu cho bệnh nhân cao tuổi

Khổ sở vì cơn đau rối loạn tiểu tiện nhiều năm

Bệnh nhân T.T.N, 72 tuổi, trú tại Hà Nam, được chẩn đoán mắc tăng sản tuyến tiền liệt với kích thước 82g, lớn gấp 4 lần so với bình thường. Trong nhiều năm qua, bệnh nhân phải chịu đựng các cơn đau dai dẳng của rối loạn tiểu tiện, bao gồm tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đêm nhiều (5-6 lần mỗi đêm) do tuyến tiền liệt chèn ép vào bàng quang. Những triệu chứng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống, nhất là giấc ngủ, khiến tinh thần ông N. mệt mỏi.

Đặc biệt, ông N. có tiền sử đặt stent mạch vành và đang dùng thuốc chống đông máu, việc gây mê để thực hiện phẫu thuật tiềm ẩn nguy cơ mất máu. Ông kỳ vọng phương pháp can thiệp an toàn, hiện đại, tránh được nguy cơ mất máu trong và sau mổ.

Không chỉ ông N., nhiều nam giới cao tuổi mắc phì đại tuyến tiền liệt cũng đang âm thầm chịu đựng những cơn đau rối loạn tiểu tiện kéo dài, nhưng vẫn chần chừ chưa xử lý dứt điểm vì có các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp...

Cứu tinh cho người cao tuổi phải chịu cơn đau tiểu dai dẳng

TS.BS. Trịnh Tú Tâm trực tiếp thăm khám và can thiệp điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Sau thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về các phương pháp điều trị, ông N. cùng gia đình đã quyết định lựa chọn nút mạch tuyến tiền liệt tại BVĐK Hồng Ngọc. Đây là kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, không cần phẫu thuật, không gây mất máu, phù hợp với thể trạng người cao tuổi sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh nền, vừa giúp ông thoát khỏi tình trạng đau tiểu kéo dài mà vẫn đảm bảo an toàn trong suốt quá trình điều trị.

TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc cho biết: “Đây là kỹ thuật can thiệp nội mạch ít xâm lấn, bác sĩ sẽ đưa một ống thông nhỏ tương đương đầu kim thuốc vào lòng động mạch, chụp chọn lọc nhánh động mạch cấp máu cho tuyến tiền liệt, sau đó bơm vật liệu gây tắc mạch vào lòng động mạch. Bị cắt đi nguồn dinh dưỡng, tuyến tiền liệt sẽ giảm dần kích thước theo thời gian, không còn chèn ép vào bàng quang, nên cảm giác đau khi đi tiểu sẽ giảm thiểu rõ rệt”.

Về mức độ an toàn của phương pháp nút mạch khi thực hiện cho các đối tượng có bệnh lý nền, TS.BS Trịnh Tú Tâm đánh giá: “Các hạt bơm tắc mạch từ nhỏ đến lớn được đưa vào để từ từ làm tắc các động mạch cấp máu gây phì đại tuyến tiền liệt. Quy trình này đảm bảo hai mục tiêu quan trọng: Thu nhỏ kích thước tuyến tiền liệt, giảm chèn ép vào niệu đạo và bàng quang, chấm dứt các cơn đau do tiểu đêm, tiểu rắt (tiểu nhiều lần)... Đồng thời vẫn bảo tồn toàn vẹn tuyến tiền liệt, ngăn ngừa biến chứng xuất tinh ngược, giúp bệnh nhân duy trì chức năng sinh lý”.

Ca can thiệp dưới hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại (Ảnh: BVCC).

Đối với bệnh nhân T.T.N, điểm then chốt là phải nút tắc cả 2 nhánh mạch để đảm bảo ngắt nguồn cấp máu nuôi cho tuyến. Trong khi đó, động mạch tuyến tiền liệt bên trái có một nhánh bàng hệ đi xuống gốc dương vật, đòi hỏi cần có kinh nghiệm và sự chính xác cao để tránh làm tắc nhánh máu quan trọng này. Động mạch tuyến tiền liệt bên phải thì có gốc xuất phát phức tạp với các nhánh đi sâu vào bên trong, yêu cầu bác sĩ phải đưa ống thông vào sâu hơn để thực hiện nút mạch chọn lọc chính xác.

Động mạch tuyến tiền liệt bên trái trước và sau khi can thiệp (Ảnh: BVCC).

Động mạch tuyến tiền liệt bên phải trước và sau khi can thiệp (Ảnh: BVCC).

Tuy nhiên, với chuyên môn vững vàng cùng sự hỗ trợ của máy DSA Hà Lan tích hợp công nghệ chụp cắt lớp vi tính tại bàn (CT Cone beam), bác sĩ Tâm đã thực hiện thành công ca nút mạch tuyến tiền liệt phức tạp sau hơn một giờ. Nhánh động mạch tuyến tiền liệt trái đã được nút tắc ở gốc. Nhánh động mạch bên đã tắc nhưng vẫn đảm bảo lưu thông máu cho các vùng lân cận.

Quá trình nút mạch được thực hiện không cần gây mê, bệnh nhân tỉnh táo, chia sẻ ngay trên bàn thủ thuật: “Trước khi đến bệnh viện Hồng Ngọc thăm khám tôi rất lo lắng, không ngờ thủ thuật lại nhanh chóng như vậy. Tôi không phải gây mê nhưng không hề đau đớn, đặc biệt không mất tí máu nào, vẫn có thể dùng thuốc chống đông máu nên tôi yên tâm”.