Nước từ trường chữa Covid-19: Chuyên gia nói gì?

Dân trí Có thông tin rằng nước từ trường có thể hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 không bị cơn bão Cytokine tấn công, giúp giảm tỉ lệ bệnh nặng hoặc tử vong.

Hơn 90% bệnh nhân Covid-19 tử vong do "cơn bão Cytokine"

Ngày 16/10, tại TPHCM đã diễn ra buổi hội thảo trực tuyến về giải pháp nâng cao sức khỏe, chống "cơn bão Cytokine" với bệnh nhân Covid-19 và chuẩn bị cho cuộc sống bình thường mới.

PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký Hội phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TPHCM cho biết, virus gây ra bệnh Covid-19 có độc tính rất cao. 90-95% bệnh nhân tử vong do cơn bão Cytokine - là tình trạng tăng cường giải phóng Cytokine (chất tiết của các tế bào bạch cầu và nội mô trong quá trình viêm) ở cơ thể bệnh nhân. Có nhiều nguyên nhân gây ra cơn bão Cytokine, như do nhiễm trùng, nhiễm virus, dùng thuốc ung thư, thuốc chống ức chế miễn dịch..

Triệu chứng của cơn bão Cytokine là sốc nặng, suy đa cơ quan, tổn thương phổi, biểu hiện ở việc mạch nhanh, huyết áp cao, khó thở. Khó thở trong bão Cytokine rất khó điều trị, dù bệnh nhân có được đặt nội khí quản. Trước đây bão Cytokine ít được chú ý, nhưng từ sau khi dịch Covid-19 xuất hiện, tình trạng này mới được quan tâm nhiều.

Theo thống kê của Trung tâm hồi sức Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7, TP.HCM), với công suất 500 giường bệnh thì có đến 70% bệnh nhân Covid-19 lâm vào cơn bão Cytokine. Như vậy, có thể thấy để giảm nguy cơ bệnh trở nặng, hoặc thậm chí đi đến tử vong khi nhiễm Covid-19, cần đối phó với cơn bão Cytokine. Trong đó, "sản phẩm" cuối cùng của bão Cytokine là các gốc tự do.

Thông tin thêm về cơn bão Cytokine trong Covid-19 đăng trên website chính thức của Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết, virus SARS-CoV-2 xâm nhập cơ thể, nhanh chóng nhân lên bên trong các tế bào. Hệ miễn dịch phát hiện và phản ứng lại bằng cách tạo ra cơn bão Cytokine để báo hiệu cho các tế bào miễn dịch, đồng thời tạo ra cơn bão gốc tự do để diệt virus.

Hai cơn bão này tác động lẫn nhau để đẩy nhanh tốc độ sinh sản, làm cho cả hai cơn bão này càng lớn mạnh không ngừng. Nhưng các gốc tự do được sản sinh quá nhiều quay sang tấn công, làm tổn thương và làm chết tế bào khỏe mạnh. Điều này làm suy yếu các cơ quan của cơ thể khiến cho bệnh trở nặng và có thể đi đến tử vong.

Rất nhiều bệnh nhân Covid-19 tử vong do cơn bão Cytokine (Ảnh minh họa).

Nước từ trường giúp chữa Covid-19?

Theo PGS Nam, gốc tự do là phân tử, ion hay một nguyên tử có số electron lẻ, được hình thành trong quá trình sinh sống. Bình thường gốc tự do rất cần thiết cho cơ thể. Nhưng nếu hình thành quá nhiều cũng gây ra những tổn thương cho tế bào, làm tăng nguy cơ bệnh tật.

Cụ thể, gốc tự do có hoạt tính mạnh và có xu hướng chiếm đoạt các phân tử khác, gây nên sự mất cân bằng trong cơ thể. Nguyên nhân đến từ 2 yếu tố nội tại và ngoại lai.

PGS Nam ví dụ, nhiều người tưởng tập thể dục nhiều là tốt, nhưng thực ra cần vừa phải vì tập nhiều sẽ dễ làm tăng gốc tự do. Hoặc do người dân sử dụng các sản phẩm như thuốc, thực phẩm làm tăng gốc tự do.

Trong báo cáo khoa học "Ảnh hưởng sinh học của nước từ trường đối với con người và động vật" đăng trên tạp chí Khoa học Y sinh, đề cập đến việc nước từ trường (là nước có cấu trúc lục giác, giàu năng lượng từ tính sau khi đi qua một khu vực có từ trường) có thể ảnh hưởng hiệu quả đến sự cân bằng oxy hóa, chống oxy hóa của cơ thể, trung hòa gốc tự do dư thừa để chúng không còn gây hại cho cơ thể nữa.

Từ đó có ý kiến cho rằng, nước từ trường có thể hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 tránh bị cơn bão Cytokine tấn công, giúp giảm tỉ lệ bệnh nặng hoặc tử vong.

Liên quan đến nhận định trên, PGS Nam chia sẻ, nước từ trường tốt ở khả năng làm sạch cơ thể. Tuy nhiên về việc có hỗ trợ điều trị Covid-19 hay không, ông cho rằng cần phải có thời gian nghiên cứu thêm.

Để phòng chống Covid-19, PGS Nam khuyên: Ngoài tiêm vaccine và tuân thủ 5K, người dân cần ngủ đủ giấc (6-7 tiếng), sống lạc quan, hoạt động thể lực vừa phải, sử dụng thêm kẽm. Đồng thời, cần uống nước đầy đủ (nhưng không uống nước quá nhiều), ăn các loại thức ăn có chất chống gốc tự do như cà chua, cà rốt, hạn chế dùng thực phẩm đóng hộp.

Hoàng Lê