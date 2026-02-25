Nữ bác sĩ suy tim được ghép tạng: "Con gái tôi lớn lên có mẹ"

Ở tuổi 32, bác sĩ sản khoa Nguyễn Thị Phương Nhi đang đi tiếp con đường nghề nghiệp mà chị đã theo đuổi từ những năm học y, với công việc thăm khám sản phụ mỗi ngày tại Tuyên Quang.

Chồng chị là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh (dân tộc Khơ Mú), hai người quen nhau từ thời học Đại học Y Thái Bình rồi cùng về Tuyên Quang lập nghiệp sau khi ra trường.

Trong gia đình nhỏ, cô con gái là niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng, chị Nhi thường dành thời gian ở bên con sau những ngày bận rộn tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nhi và con gái (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Con gái bác sĩ sản khoa năm nay bước vào lớp 1, điều đó khiến người mẹ trẻ càng cố gắng hoàn thành tốt công việc ở bệnh viện để sớm trở về nhà, ở bên con sau mỗi ngày làm việc.

Ít ai biết rằng để có được cuộc sống giản dị hôm nay, bác sĩ Nhi đã trải qua nhiều năm chống chọi với căn bệnh tim.

6 năm trước, trong lần đầu thực hiện thiên chức làm mẹ, chị được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, căn bệnh âm thầm bào mòn chức năng tim.

Từ ngày con chào đời, mỗi lần sức khỏe suy giảm, chị lại nghĩ nhiều đến con gái nhỏ, lo sợ mình không đủ sức khỏe để đồng hành cùng con trong những năm tháng sau này.

Bác sĩ khoa sản kiên trì điều trị nội khoa suốt nhiều năm, chống chọi với những cơn mệt mỏi kéo dài khi sức khỏe ngày một suy giảm.

Có những thời điểm, việc đi lại hay sinh hoạt bình thường cũng trở nên khó khăn, nhưng chị vẫn cố gắng duy trì điều trị với hy vọng bệnh tình có thể ổn định.

Một cơn suy tim cấp bất ngờ ập đến khiến tình trạng của chị trở nên nguy kịch, buộc phải chuyển tuyến điều trị. Tại đây, các bác sĩ xác định chức năng tim đã suy giảm nghiêm trọng, và ghép tim là cơ hội duy nhất để giữ lại sự sống cho nữ bác sĩ trẻ.

"Lúc ấy, tôi chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường, khỏe mạnh trở lại", chị Nhi nghẹn ngào chia sẻ.

Xa con nhỏ, xa công việc, chị bám víu vào một mong muốn giản dị: "Con gái mình được lớn lên mà có mẹ ở bên".

Phép màu đến khi chị nhận được cơ hội ghép tim từ người hiến tạng chết não. Ca phẫu thuật vào tháng 1/2025 diễn ra thành công đã giúp trái tim của nữ bác sĩ trẻ đập khỏe mạnh trở lại.

3 tháng sau ca ghép tim, bác sĩ Nhi trở lại với công việc thăm khám và điều trị ngoại trú.

Sức khỏe của chị phục hồi từng ngày, tinh thần cũng sáng lên sau những tháng ngày chống chọi với bệnh tật.

Trân trọng trái tim mới, chị chủ động lựa chọn những công việc nhẹ nhàng hơn để phục hồi sức khỏe.

Người thân, bạn bè và đồng nghiệp gọi sự hồi sinh của chị là một phép màu, phép màu được đánh đổi bằng nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng.

Nhờ nghĩa cử hiến tạng, con gái chị vẫn có mẹ, bệnh viện vẫn có một người bác sĩ, và gia đình nhỏ ấy vẫn trọn vẹn như chưa từng có những năm tháng đối mặt với sinh tử.