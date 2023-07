Nội soi bóc tách nhiều u nang ở 2 buồng trứng cho bệnh nhân nữ 29 tuổi

Bệnh nhân Trần Thị Hà Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) đến Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI thăm khám trong tình trạng căng tức vùng bụng, đau dữ dội ở vùng hạ vị và cơ thể mệt mỏi. Chị còn xuất hiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt kéo dài trước đó nhưng do chủ quan và công việc bận rộn nên chần chừ không đi khám.

Các khối u được phát hiện qua bước đầu siêu âm (Ảnh: TCI).

Sau khi tiến hành thăm khám, chị Trang được bác sĩ chẩn đoán mắc u nang buồng trứng. Qua kết quả siêu âm đầu dò cho thấy, buồng trứng phải phát hiện 3 khối u nang có kích thước 63x51mm, 50x28mm, 14x16mm. Ở buồng trứng bên trái phát hiện thêm 2 khối u nang kích thước 32x22mm và 18x21mm. Các khối u nang này thuộc dạng nang hỗn hợp và nang lạc nội mạc.

Dựa trên đánh giá, ThS.BS Nguyễn Thị Hiền, Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI cho biết đây là dạng của u nang buồng trứng thực thể cũng là dạng thường gặp. Hầu hết, các khối u thường lành tính, phát triển một cách âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng nên rất khó phát hiện trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với nang có sự phát triển về kích thước, chúng sẽ không thể tự biến mất mà cần phải can thiệp phẫu thuật để bóc u.

"Khi người bệnh đã có triệu chứng rõ rệt tức là khối u đã to gây chèn ép các tạng xung quanh, nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm bất cứ lúc nào. Do đó, người bệnh cần được loại bỏ u nang này càng sớm càng tốt", bác sĩ Hiền nói.

Gây mê nội khí quản cho bệnh nhân (Ảnh: TCI).

Các bác sĩ đã quyết định bóc khối u hai bên buồng trứng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi nhằm giúp bệnh nhân giảm tối đa tổn thương và sớm phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật.

Phụ trách ca phẫu thuật là ThS.BS Nguyễn Thị Hiền, một trong những bác sĩ kinh nghiệm trong thăm khám, chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật phụ khoa tại bệnh viện, nhất là phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng, nội soi bóc u xơ tử cung. Kết quả hơn 1 giờ phẫu thuật căng thẳng và tỉ mỉ, bác sĩ đã loại bỏ các khối u và bảo toàn được buồng trứng cho bệnh nhân.

Các bác sĩ đang tập trung phẫu thuật bóc các u nang (Ảnh: TCI).

Sau 6 tiếng ở phòng hồi sức tích cực, chị Trang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Sức khỏe của chị Trang tiến triển tích cực, phục hồi tốt và được xuất viện sau 3 ngày lưu viện.

Cận cảnh một u nang buồng trứng qua màn hình nội soi (Ảnh: TCI).

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiền cho biết, phẫu thuật u nang buồng trứng không quá phức tạp, tuy nhiên đòi hỏi sự cẩn thận, khéo léo khi bóc tách để khối u được lấy ra triệt để, hạn chế biến chứng nguy hiểm, rút ngắn thời gian phẫu thuật và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Đồng thời, 90% u nang buồng trứng là khối u lành tính (ít gây ung thư), 10% phát triển thành ác tính.

Với những khối u buồng trứng có kích thước không quá 10cm có thể phẫu thuật nội soi thay vì mổ mở, bảo đảm được chức năng sinh sản và hạn chế tối đa biến chứng sau mổ như dính ruột, tắc ruột…

Sức khỏe chị Trang hồi phục tích cực và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ (Ảnh: TCI).

Theo bác sĩ Hiền, u nang buồng trứng là một khối chứa dịch hoặc chất rắn có dạng như bã đậu phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng. Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp. Khối u nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây biến chứng như xoắn nang, chảy máu trong nang, vỡ nang, nhiễm trùng, chèn ép tiểu khung, ung thư…

Với u nang buồng trứng lạc nội mạc sẽ gây phá hủy mô lành buồng trứng, nang vỏ mỏng nên dễ dính vào các tạng xung quanh, gây đau mỗi khi hành kinh. Trường hợp dính nhiều có thể làm tắc vòi trứng gây vô sinh.

Do đó, bác sĩ Hiền khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, mãn kinh không nên lơ là với sức khỏe phụ khoa. Chị em nên định kỳ thăm khám nhằm phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm khối u bất thường, tránh để khối u phát triển kích thước lớn hoặc biến chứng ác tính ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng…

"Nếu như xuất hiện triệu chứng bất thường như: ra máu âm đạo ngoài chu kỳ, đau bụng dữ dội liên tục hoặc đau co thắt vùng bụng dưới, bụng to bất thường, sờ thấy khối ở vùng bụng…, chị em cần lập tức đến cơ sở y tế thăm khám để can thiệp kịp thời", bác sĩ Hiền nhấn mạnh.