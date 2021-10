Ninh Bình: Tiêm vắc xin cho 100% người đang cách ly và phạm nhân

Dân trí Sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ người dân trong tỉnh, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức tiêm cho những người đang cách ly tập trung, phạm nhân tại trại giam, người Ninh Bình từ tỉnh khác về.

Ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký văn bản giao: Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban giám thị trại giam Ninh Khánh, UBND các huyện và thành phố tiếp tục rà soát, tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị nêu trên: Rà soát tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% những người đang thực hiện cách ly tập trung nhưng chưa được tiêm vắc xin;

Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ các phạm nhân trên địa bàn tỉnh; tiêm phòng cho những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình từ các tỉnh khác về và những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh khác nhưng đang làm việc công tác trên địa bàn tỉnh.

Người dân toàn tỉnh Ninh Bình từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trước đó, từ ngày 7/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức chiến dịch tiêm chủng mở rộng vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Các huyện, thành phố của tỉnh này sau khi tiếp nhận 350 nghìn liều vắc xin Sputnik V của Nga đã thực hiện tiêm mũi một theo quy mô toàn dân cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Kết thúc ngày 10/10 (sau 3 ngày thực hiện tiêm chủng), toàn tỉnh Ninh Bình đã tiêm phòng trên 300 nghìn liều vắc xin Sputnik V an toàn, hiệu quả. Hiện nay, hầu hết các địa phương của Ninh Bình đã hoàn thành kế hoạch tiêm chủng mũi một cho người dân.

Trong ngày 12/10, chỉ còn lại số ít các xã, phường, thị trấn thực hiện tiêm "vét", tiêm nốt cho những người chưa tiêm trong những ngày trước do chưa bố trí được công việc, do tình hình sức khỏe hoặc do quá đông.

Được biết, 350 nghìn liều vắc xin Sputnik V của Nga vừa được triển khai tiêm mũi một diện rộng cho người dân tỉnh Ninh Bình là do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tặng tỉnh Ninh Bình.

Sau 3 tuần, những người dân Ninh Bình mới được tiêm phòng mũi một sẽ tiếp tục được tiêm mũi thứ 2 phòng Covid-19, khi đó, phía Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường sẽ đảm bảo có đủ thêm 350 nghìn liều vắc xin để tiêm mũi 2.

Theo lãnh đạo ngành y tế tỉnh Ninh Bình, sau khi người dân của tỉnh được tiêm đủ mũi vắc xin thứ 2, tỉnh sẽ đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid-19 cho trên 80% dân số, trở thành một trong số tỉnh đứng đầu cả nước về tỷ lệ tiêm chủng, sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Thái Bá