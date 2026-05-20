Những sai lầm "rước bệnh vào người" khi đi bơi

Gia tăng bệnh da liễu liên quan đến bể bơi

Chị H. (24 tuổi, Hà Nội) phải đi khám sau một buổi bơi cuối tuần vì da đỏ rát, nổi nhiều sẩn nhỏ ở hai cánh tay, cổ và lưng.

Ban đầu, chị chỉ thấy hơi ngứa khi vừa lên khỏi bể nên nghĩ là phản ứng bình thường do nước clo. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, cảm giác ngứa rát tăng rõ, các nốt mẩn đỏ xuất hiện dày hơn và lan rộng, buộc chị phải đến cơ sở y tế thăm khám.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, người trực tiếp khám cho bệnh nhân, cho biết đây là trường hợp viêm da tiếp xúc kèm nhiễm khuẩn nhẹ, liên quan đến môi trường nước bể bơi không bảo đảm vệ sinh.

Theo BS Tiến Thành, đây không phải trường hợp cá biệt. Mỗi khi bước vào cao điểm nắng nóng, số người gặp vấn đề về da sau khi đi bơi thường tăng lên. Có người chỉ đỏ da, ngứa thoáng qua, nhưng cũng có trường hợp bị viêm da kéo dài, nổi mụn mủ quanh nang lông hoặc xuất hiện tổn thương nghi do nấm.

"Những bệnh lý thường gặp sau khi bơi gồm viêm da tiếp xúc do hóa chất như clo hoặc chất khử trùng, viêm nang lông do vi khuẩn, nhiễm nấm da như nấm kẽ chân, nấm thân mình và tình trạng mề đay, kích ứng ở người có cơ địa nhạy cảm", BS Tiến Thành cho hay.

Đáng chú ý, một số trường hợp có thể liên quan đến vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, tác nhân gây viêm nang lông cấp tính. Khi mắc phải, người bệnh có thể nổi mụn mủ, ngứa rát, đau ở vùng lưng, ngực, tay chân chỉ sau thời gian ngắn tiếp xúc với nguồn nước không bảo đảm.

Những sai lầm khiến người dân rước bệnh khi đi bơi

Theo BS Tiến Thành, nhiều người vẫn lầm tưởng bể bơi có mùi clo sẽ diệt khuẩn. Thực tế, clo chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng nồng độ và đi kèm hệ thống lọc, tuần hoàn nước hoạt động tốt.

Nếu xử lý không đúng cách, nước bể vẫn có thể là nơi tồn tại của nhiều tác nhân gây bệnh.

Ngoài chất lượng nước, mật độ người bơi quá đông trong mùa hè cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Khi nhiều người cùng sử dụng bể trong thời gian dài, hệ thống lọc chịu áp lực lớn hơn. Nếu khâu kiểm soát vệ sinh không theo kịp, nguy cơ mắc bệnh da càng cao.

Một nguyên nhân khác là những thói quen rất phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ. Nhiều người xuống bể ngay mà không tắm tráng trước.

Sau khi bơi xong, họ mặc đồ bơi ướt quá lâu, không vệ sinh da kỹ hoặc ngại thay đồ ngay tại chỗ. Môi trường ẩm ướt kéo dài khiến da dễ bị kích ứng, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển.

Không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Theo BS Tiến Thành, những người đang có vết trầy xước, viêm da cơ địa hoặc bệnh da liễu sẵn có càng dễ bị tổn thương khi đi bơi. Khi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da đã suy yếu, việc ngâm lâu trong nước hồ bơi càng làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Trẻ em và người có làn da nhạy cảm là hai nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn cả. Ở trẻ nhỏ, da mỏng và dễ kích ứng hơn người lớn. Trong khi đó, người có cơ địa dị ứng hoặc tiền sử bệnh da liễu thường phản ứng mạnh hơn khi tiếp xúc với nước bể bơi không phù hợp.

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh da khi đi bơi mùa hè, bác sĩ khuyến cáo người dân nên chọn bể bơi bảo đảm vệ sinh, nước trong, không đục, không có mùi clo quá nồng. Trước và sau khi bơi cần tắm tráng bằng nước sạch. Sau khi ra khỏi nước, nên thay đồ bơi ngay, lau khô cơ thể, đặc biệt ở các vùng nếp gấp và kẽ chân.

“Người dân cũng không nên đi bơi khi da đang có vết thương hở hoặc đang mắc bệnh da liễu chưa ổn định. Với người có làn da khô hoặc nhạy cảm, có thể sử dụng kem dưỡng ẩm sau khi tắm để hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da”, BS Tiến Thành lưu ý.

Quan trọng hơn, không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường xuất hiện sau khi bơi. Nếu thấy ngứa, nổi mẩn, đỏ da, rát kéo dài hoặc nổi mụn mủ, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Thành lưu ý nhiều người nghĩ đây chỉ là dị ứng nhẹ nên tự mua thuốc bôi. Tuy nhiên, nếu tổn thương da đã kèm nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm, việc điều trị sai cách có thể khiến bệnh kéo dài và nặng hơn.