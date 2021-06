Những nguyên nhân tăng men gan thường gặp là gì?

Dân trí Men gan tăng là một trong những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều bệnh lý liên quan đến gan nảy sinh hoặc tiến triển nặng hơn.

Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng hiểu rõ các nguyên nhân tăng men gan. Thực tế, tình trạng này có thể xuất phát từ những thói quen xấu, chế độ ăn uống hay kể cả một vài căn bệnh khác.

Những nguyên nhân tăng men gan

Chỉ số men gan tăng cao thường được xem là dấu hiệu báo động cho một vấn đề sức khỏe hoặc một bệnh lý nào đó đang diễn ra. Trong khi đó, mọi người thường ỷ lại và cho rằng bệnh lý này không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, với suy nghĩ sai lầm này, nhiều bệnh nhân đã phải trả một cái giá rất đắt cho sức khỏe của mình. Bởi vì, khi bệnh tình đã diễn tiến quá nặng sẽ khó có thể chữa khỏi và còn làm tăng nguy cơ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hay kể cả gây thiệt mạng.

Vậy nguyên nhân tăng men gan phổ biến ở các bệnh nhân là gì? Để hiểu rõ hơn về những yếu tố khiến chỉ số men gan tăng cao, bạn đọc đừng quên tham khảo những thông tin do bác sĩ chia sẻ sau đây:

Viêm gan do virus

Sự gia tăng men gan có thể nảy sinh do virus tấn công gây viêm gan, điển hình như viêm gan A, B, C, D, E. Trong đó, một số nghiên cứu cho thấy virus viêm gan B và virus viêm gan C là hai nhóm virus có nguy cơ dẫn đến viêm gan thể mạn tính hoặc cấp tính rất cao. Ở nước ta, tình trạng viêm gan do virus viêm gan B rất phổ biến và con đường lây nhiễm bệnh chủ yếu là di truyền theo chiều mẹ lây sang con. Bên cạnh đó, phần lớn các bệnh nhân bị xơ gan hoặc ung thư gan chủ yếu nảy sinh do virus gây viêm gan B.

Viêm gan do virus là một nguyên nhân tăng men gan.

Ngoài con đường lây truyền từ mẹ sang con thì virus gây bệnh viêm gan B, viêm gan C còn lây nhiễm thông dịch tiết hoặc máu. Chẳng hạn như quan hệ tình dục với người bệnh nhưng không có biện pháp bảo vệ, truyền phải máu của người bị bệnh nhưng không được sàng lọc từ trước, sử dụng chung những đồ dùng cá nhân như dao cạo râu, bàn chải đánh răng, bơm kim tiêm,...

Viêm gan nhiễm độc

Tình trạng viêm gan nhiễm độc chủ yếu nảy sinh do thuốc, bao gồm cả các loại thuốc tây, thuốc y học cổ truyền. Một số nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh do sử dụng các thực phẩm chức năng đang ngày một tăng cao. Mặt khác, tình trạng viêm gan nhiễm độc do thuốc thường xảy ra song song với quá trình chữa trị các bệnh lý liên quan đến gan. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị dứt điểm các bệnh lý nảy sinh trước, do đó việc sử dụng thuốc vẫn không thể tránh khỏi.

Các bệnh lý về tim mạch, hô hấp, cơ vân

Với thắc mắc vì sao men gan cao thì bác sĩ cho rằng những bệnh lý liên quan đến tim mạch điển hình như bệnh nhồi máu cơ tim, suy tim (một bên phải hoặc toàn bộ), bệnh lý cơ tim,… cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Ngoài ra, việc hoạt động quá sức, các căn bệnh khiến cơ vân bị tổn thương hoặc tình trạng tắc nghẽn hô hấp thể mạn tính, tâm phế mạn, hội chứng Budd - Chiari cũng là yếu tố góp phần khiến men gan tăng cao.

Tình trạng suy tim có thể làm chỉ số men gan tăng.

Rối loạn chuyển hóa

Rối loạn chuyển hóa là một trong những nguyên nhân tăng men gan mà bệnh nhân thường gặp. Trong đó bao gồm: sự rối loạn chuyển hóa của một số chất như sắt, Glycogen, Tyrosine, Porphyrin, đường,… hoặc bệnh Wilson, tình trạng thiếu hụt Alpha 1 - Antitrypsin. Theo bác sĩ, các bệnh lý rối loạn chuyển hóa không những gây ảnh hưởng và làm tổn thương cho gan thì một số cơ quan khác cũng chịu tác động. Chẳng hạn như thận, tim, xương khớp, da, não,...

Các bệnh lý tự miễn hoặc nhiễm khuẩn

Một vài bệnh lý tự miễn hoặc nhiễm khuẩn (bao gồm cả virus, ký sinh trùng) cũng được xem là tác nhân khiến gan tổn thương dẫn đến gia tăng chỉ số men gan. Đối với bệnh lý tự miễn có thể kể đến xơ gan, viêm gan tự miễn, viêm xơ chít đường mật. Đối với các bệnh lý nhiễm vi khuẩn thì phổ biến nhất là sán lá gan, giang mai, sốt xuất huyết, áp xe gan, Epstein - Barr virus,...

Bệnh gan do rượu hoặc thoái hóa mỡ

Số lượng bệnh nhân bị men gan cao do rượu và thoái hóa mỡ chiếm tỷ lệ rất cao. Trong đó, rượu, bia là nhóm thức uống có chứa cồn khiến gan phải tăng cường hoạt động để thanh lọc. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, béo phì hoặc rối loạn Lipid máu cũng làm gia tăng áp lực cho gan, khiến gan dễ bị suy giảm chức năng và dễ bị tổn thương.

Uống nhiều rượu làm tăng áp lực cho gan.

Trên đây là một số nguyên nhân thường gặp nhất ở những bệnh nhân bị men gan cao. Ngoài ra, một số bệnh lý khác cũng tạo điều kiện thuận lợi để chỉ số men gan tăng cao. Điển hình như thiếu máu kéo dài, tán huyết, tổn thương gan thoái hóa mỡ không do rượu, bệnh đường mật, suy dinh dưỡng,...

Men gan tăng bao nhiêu là cao?

Ngoài thắc mắc các nguyên nhân tăng men gan thì bạn đọc còn mong muốn được tìm hiểu thêm về chỉ số men gan cao. Thực tế, sự gia tăng chỉ số men gan chủ yếu nảy sinh do một vấn đề bất ổn nào đó nảy sinh ở gan khiến men gan giải phóng và tràn vô máu. Khi tiến hành xét nghiệm chức năng gan, kết quả chỉ số men gan tăng tỷ lệ thuận với mức độ tổn thương ở cơ quan này. Vậy men gan tăng bao nhiêu là cao?

Chỉ số men gan tăng 5 lần được xem là cao.

Theo bác sĩ, sự gia tăng của chỉ số men gan sau khi xét nghiệm cao gấp 2 lần so với chỉ số bình thường vẫn được đánh giá ở mức độ nhẹ và khả năng hồi phục rất cao. Đối với trường hợp các chỉ số men gan cao gấp 3-5 lần so với chỉ số bình thường sẽ được xem là mức độ trung bình.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số men gan tăng quá cao, gấp từ 5 đến 10 lần thì tình trạng bệnh đã diễn tiến quá nặng. Thông thường, ở giai đoạn này, bệnh nhân cần phải tuyệt đối tuân thủ theo những yêu cầu, chỉ dẫn của bác sĩ và quyết tâm, kiên trì điều trị thì mới có thể giảm thiểu nguy cơ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm khác.

Với những chia sẻ trên đây, bạn đọc đã có thể hiểu rõ hơn về các nguyên nhân tăng men gan thường gặp ở bệnh nhân. Từ đó, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách phòng ngừa, theo dõi tình trạng cơ thể và thăm khám định kỳ.

Minh Sơn