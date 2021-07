Những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

Dân trí Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc ung thư gan tăng rất nhanh trong vòng 20 năm qua. Đáng nói, đây là căn bệnh có nguy cơ tử vong cao, với tỷ lệ bệnh nhân tử vong tương đương số người mắc bệnh.

Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc ung thư gan tăng rất nhanh trong vòng 20 năm qua. Năm 2000, số ca mắc mới ung thư gan tại nước ta chỉ có 5.700 ca, sau đó tăng lên 9.400 ca năm 2010, đến năm 2018 đã lên tới 25.335 trường hợp mới mắc và đặc biệt tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gần tương đương số người mắc bệnh.

Theo chuyên gia, thời gian sống trung bình của bệnh nhân ung thư gan rất hạn chế. Nguyên nhân là do chẩn đoán sớm còn là một thách thức, phát hiện muộn nên điều trị vô cùng khó khăn.

Ở giai đoạn sớm, biểu hiện của bệnh thường mơ hồ, người bệnh ít chú ý tới, nên thường tới viện khi ung thư đã ở giai đoạn muộn.

Đáng nói, trong các nguy cơ gây ung thư gan, nhiều nguy cơ hoàn toàn có thể phòng ngừa.

Dưới đây là các nguyên nhân chính gây ung thư gan mà chúng ta thường dễ mắc phải nếu không duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý:

Xơ gan: Theo thống kê, có đến 80% bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào gan có biểu hiện của xơ gan, do đó các yếu tố nguy cơ của xơ gan cũng được xem là yếu tố nguy cơ của ung thư gan.

Có rất nhiều nguyên nhân gây xơ gan, ngoài xơ gan do viêm gan virus, xơ gan còn do gan nhiễm mỡ, xơ gan do rượu. Nếu giảm thiểu được bia rượu, kiểm soát được tình trạng gan nhiễm mỡ sẽ giảm nguy cơ xơ gan.

Viêm gan virus: Những người mắc các bệnh viêm gan virus như viêm gan B, viêm gan C sẽ có nguy cơ ung thư gan cao hơn người bình thường. Trong thực tế, viêm gan virus là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan.

Khi nhiễm virus viêm gan B, C, bệnh biểu hiện âm thầm ít gây triệu chứng, đến khi tiến triển xơ gan, thậm chí tiền ung thư gan nhiều người mới ngỡ ngàng biết bản thân bị viêm gan virus.

Trên 80% bệnh nhân ung thư gan là do tiến triển từ viêm gan virus B, khoảng 5% bệnh nhân ung thư gan được xác định là do virus viêm gan C.

Trong 2 bệnh viêm gan virus này, có bệnh viêm gan B là hoàn toàn có thể phòng ngừa chủ động bằng vắc xin.

Uống nhiều bia rượu:

Uống rượu bia thường xuyên là nguyên nhân quan trọng của xơ gan. Xơ gan do rượu chiếm khoảng 15% các trường hợp mắc ung thư gan.

Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng xơ gan vì rượu rất phổ biến. Trong khi đó, xơ gan không thể điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ điều trị triệu chứng, bởi lá gan đã xơ sẽ bị giảm tác dụng lọc, thải chất độc cho cơ thể.

Bệnh nhân xơ gan do rượu ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, có những bệnh nhân 45 - 50 tuổi đã xơ gan. Bệnh nhân xơ gan phần lớn là người nghiện rượu, uống nhiều rượu lâu năm. Có những người chỉ từ một số chén rượu ban đầu khi đi tiếp khách, rồi tần suất sử dụng tăng lên, uống thường xuyên và dẫn đến xơ gan.

Hay có bệnh nhân, gan đã xơ, men đã tăng nhưng vẫn uống rượu "bổ", rượu ngâm đủ loại để bồi bổ cơ thể, không bổ ngang cũng bổ dọc.

Trong khi đó, cồn trong bia rượu là ethanol, đây là chất không gây độc nhưng khi uống bia rượu, ethanol vào cơ thể sẽ chuyển hóa phần lớn tại gan tạo thành acetaldehyde. Đây là chất gây tổn thương tế bào gan dẫn đến gan thoái hóa mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan và ung thư gan. Chất này cũng là yếu tố gây ra ung thư những cơ quan trong cơ thể.

Biết được các yếu tố nguy cơ để tránh sẽ giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, cần đi khám sức khỏe định kỳ để kịp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Tú Anh