Những lợi ích bất ngờ của mầm súp lơ xanh

Trên trang cá nhân của mình, Tiến sĩ William Li là một bác sĩ, nhà khoa học và là tác giả cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, chế độ ăn giúp đánh bại bệnh tật, đã chia sẻ những lợi ích ấn tượng của súp lơ xanh.

Theo ông, có vô số công thức nấu ăn lan truyền trên mạng xoay quanh súp lơ xanh. Chắc chắn, nó có rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Nhưng mầm súp lơ xanh, dạng non của loại rau họ cải thông thường này, thậm chí còn ấn tượng hơn về nhiều mặt. Mặc dù còn non nhưng những loại rau xanh nhỏ bé này có rất nhiều đặc tính mạnh mẽ.

Mầm súp lơ xanh là nguồn dinh dưỡng dồi dào (Ảnh: Gettyimages).

Theo Healthline, mầm súp lơ xanh là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Chúng là nguồn cung cấp protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất phytochemical tuyệt vời, là những hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Những hợp chất này bảo vệ thực vật khỏi ánh nắng mặt trời và côn trùng, nhưng chúng cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho con người.

Chỉ một khẩu phần rau mầm này đã cung cấp lượng vitamin C cao, có đặc tính chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, chúng còn chứa một chất phytochemical gọi là sulforaphane. Các chuyên gia cho rằng hóa chất này chịu trách nhiệm cho hầu hết các lợi ích sức khỏe của loại rau mầm này.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy sulforaphane có sinh khả dụng là 82%, được coi là cao. Điều này có nghĩa là nó được hấp thụ nhanh chóng và dễ dàng, cho phép cơ thể bạn dễ dàng tận dụng các lợi ích của nó.

So sánh với súp lơ xanh

Mặc dù mầm súp lơ xanh là giai đoạn đầu tiên của cây súp lơ xanh nhưng chúng không giống về mặt dinh dưỡng với rau trưởng thành.

Chúng có thể cung cấp lượng calo và chất dinh dưỡng đa lượng hầu như giống nhau, nghĩa là cùng một lượng protein, carbs và chất béo. Tuy nhiên, mầm súp lơ xanh cung cấp lượng glucoraphanin cao hơn khoảng 100 lần. Glucoraphanin là một hợp chất không hoạt động được chuyển đổi thành sulforaphane hóa học có lợi khi cắt hoặc nhai.

Lợi ích sức khỏe tiềm năng của mầm súp lơ xanh

Nhờ hàm lượng sulforaphane, mầm bông cải xanh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Lợi ích quan trọng nhất của mầm súp lơ xanh là khả năng tăng cường chức năng miễn dịch. Chúng chứa sulforaphane, một hợp chất hoạt tính sinh học tự nhiên giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch chống lại virus.

Trong một nghiên cứu lâm sàng được thực hiện vào năm 2016, người tham gia được tiêm vaccine cúm và một nửa số còn lại được cho uống mầm súp lơ xanh lắc mỗi ngày. Những người uống sữa lắc được chứng minh là có khả năng bảo vệ miễn dịch hiệu quả hơn trước virus.

Đặc tính chống ung thư

Sulforaphane là một hợp chất có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Trên thực tế, đây là lý do tại sao mầm súp lơ xanh từ lâu đã được nghiên cứu về tác dụng chống ung thư.

Các nghiên cứu cho thấy sulforaphane có thể thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào ung thư, ức chế sự phát triển của các mạch máu mới nuôi dưỡng các tế bào ác tính, giảm viêm, giảm độ nhạy cảm với các chất gây ung thư, giảm sự xâm lấn và lan rộng của tế bào ung thư

Sulforaphane hoạt động bằng cách tăng một số enzyme giải độc trong gan của bạn. Những enzym này vừa chống lại vừa giúp gan loại bỏ các tác động tiềm ẩn gây ung thư của chất độc hoặc hóa chất từ thực phẩm và môi trường.

Các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật tương tự cho thấy rằng sulforaphane từ mầm súp lơ xanh có thể chống lại ung thư vú, tuyến tiền liệt, ruột kết, gan và phổi.

Theo TS William Li, mầm súp lơ xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như glucoraphanin, giúp cơ thể bạn chống lại bệnh tật và ngăn ngừa ung thư. Nó có hiệu quả hơn đáng kể trong việc bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư so với bông cải xanh trưởng thành.

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần và não bộ

Chất sulforaphane trong mầm bông cải xanh cũng có thể bảo vệ chống lại một số bệnh về não, bao gồm đột quỵ não, bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Trong trường hợp đột quỵ não, sulforaphane có thể làm giảm sự chết của tế bào não, do đó làm giảm lượng mô não bị mất.

Trong trường hợp mắc bệnh Alzheimer, sulforaphane được cho là có tác dụng bảo vệ tế bào não khỏi độc tính của beta-amyloid. Beta-amyloid là một loại protein có sự tích tụ trong não có liên quan đến sự khởi phát của bệnh.

Hơn nữa, các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy sulforaphane có thể bảo vệ tế bào não và cải thiện các chứng suy giảm tinh thần như mất trí nhớ.

Bệnh Parkinson là do sự suy yếu hoặc chết của các tế bào não sản xuất dopamine - một chất dẫn truyền hóa học ảnh hưởng đến tâm trạng, sự tập trung và trí nhớ của bạn. Sulforaphane bảo vệ các tế bào này khỏi stress oxy hóa do các gốc tự do có hại gây ra.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Do đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn, sulforaphane từ mầm súp lơ xanh có thể tăng cường sức khỏe đường ruột.

Sulforaphane còn có tác dụng kháng khuẩn mạnh chống lại H. pylori, một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm dạ dày và loét dạ dày. Một nghiên cứu kéo dài 16 tuần ở 50 người bị viêm dạ dày do H. pylori cho thấy rằng ăn 70gr mầm súp lơ xanh 3 ngày tuổi mỗi ngày giúp giảm nhiễm trùng H. pylori và viêm dạ dày.

Một số lợi ích khác

- Cải thiện sức khỏe tim mạch

Rau mầm có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, chẳng hạn như mức chất béo trung tính cao và cholesterol LDL (có hại). Chúng cũng giàu coenzym Q10, một hợp chất có tác dụng hạ huyết áp.

- Giảm lượng đường trong máu

Các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy chiết xuất mầm súp lơ xanh có thể cải thiện độ nhạy insulin, từ đó có thể làm giảm lượng đường trong máu.

- Sức khỏe khớp tốt hơn

Các nghiên cứu trong ống nghiệm đã xác định rằng sulforaphane trong mầm súp lơ xanh có thể làm giảm các dấu hiệu viêm liên quan đến viêm khớp, một tình trạng có thể gây viêm khớp đau đớn.

Bạn cần lưu ý rửa sạch khi ăn rau mầm súp lơ xanh (Ảnh: H.L).

Những điều cần lưu ý

Súp lơ xanh và các loại rau mầm khác cần điều kiện ẩm ướt để nảy mầm. Thật không may, các vi khuẩn như Salmonella, E. coli và Listeria monocytogenes cũng vậy.

Điều này có nghĩa là rau mầm có thể bị ô nhiễm và nếu ăn phải, bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt, tiêu chảy và co thắt dạ dày. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải rửa sạch bất kỳ loại rau mầm nào trước khi ăn chúng.

Một điều cần lưu ý nữa là mầm súp lơ xanh có chứa isothiocyanates, nhóm hợp chất thực vật chứa sulforaphane. Chúng được cho là goitrogen, là những chất làm thay đổi sự hấp thu iod của cơ thể bạn.

Điều này có nghĩa là ăn quá nhiều mầm súp lơ xanh có khả năng làm thay đổi chức năng tuyến giáp của bạn và làm tăng nguy cơ mắc bệnh suy giáp, một tình trạng đặc trưng bởi tuyến giáp hoạt động kém.

Mặc dù không có tài liệu nào chỉ ra rằng bạn phải ăn bao nhiêu mầm theo thời gian để tăng nguy cơ này, nhưng một nghiên cứu về các loại rau họ cải khác, chẳng hạn như súp lơ xanh, bắp cải Trung Quốc và cải chíp, cho thấy khẩu phần ăn thông thường khó có thể gây ra tác hại.

Hơn nữa, nghiên cứu đã phân loại lượng quá mức là lượng tiêu thụ trên 1kg mỗi ngày trong vài tháng.

Cuối cùng, sulforaphane có thể tương tác với một số loại thuốc và hạn chế hiệu quả của chúng. Những loại thuốc này bao gồm furosemide, verapamil và ketoprofen, lần lượt được sử dụng để điều trị tình trạng ứ nước, huyết áp cao và viêm khớp.

Chuyên gia khuyên bạn nên thêm mầm bông cải xanh vào sinh tố hoặc dùng chúng để phủ lên món salad và bánh mì nướng bơ, vì chúng sẽ mất chất lượng dinh dưỡng khi nấu chín.