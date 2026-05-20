Những điều cần biết về mổ cận

Vì sao không phải ai cũng có thể phẫu thuật xóa cận?

Theo TS.BS Vũ Anh Tuấn - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản, việc đánh giá khả năng phẫu thuật không chỉ dựa trên số độ cận mà cần xem xét toàn diện nhiều yếu tố như độ dày giác mạc, cấu trúc giác mạc, độ ổn định khúc xạ hay tình trạng đáy mắt.

“Không phải trường hợp nào muốn mổ cận cũng có thể phẫu thuật. Chúng tôi từng từ chối nhiều ca khi phát hiện dấu hiệu giác mạc chóp tiềm ẩn, độ khúc xạ chưa ổn định hoặc các thông số giác mạc chưa đảm bảo an toàn cho phẫu thuật”, TS.BS Vũ Anh Tuấn chia sẻ.

Công nghệ hiện đại không thay thế được bước đánh giá chuyên sâu

Hiện nay, nhiều người trẻ chủ động tìm hiểu trước về các công nghệ mổ cận như Phakic, SILK, ReLEx SMILE hay Femto Lasik. Tuy nhiên, theo các bác sĩ nhãn khoa, điều quan trọng không nằm ở việc lựa chọn công nghệ mới nhất, mà là phương pháp đó có phù hợp với cấu trúc mắt và nhu cầu thị giác của từng người hay không.

Hiện nay, các phương pháp phẫu thuật khúc xạ phổ biến có thể chia thành hai nhóm chính gồm điều trị bằng laser và đặt thấu kính nội nhãn Phakic. Mỗi phương pháp có cơ chế và chỉ định khác nhau tùy theo đặc điểm mắt của từng người bệnh.

Các phương pháp điều trị bằng laser như ReLEx SMILE hay SILK thường được cân nhắc ở những người có giác mạc đủ điều kiện để can thiệp bằng laser. ReLEx SMILE là phương pháp không tạo vạt giác mạc, sử dụng đường rạch nhỏ để tách và lấy lõi mô bên trong giác mạc nhằm điều chỉnh tật khúc xạ.

Trong khi đó, SILK là công nghệ phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới, sử dụng mức năng lượng laser thấp hơn nhằm giảm tác động lên mô giác mạc trong quá trình điều trị và hỗ trợ quá trình hồi phục thị giác diễn ra nhẹ nhàng hơn sau phẫu thuật.

SILK là phương pháp điều trị cận thị bằng laser thế hệ thứ 5 (Ảnh: BVCC).

Với những trường hợp cận nặng hoặc giác mạc mỏng, Phakic có thể là lựa chọn được cân nhắc nhờ cơ chế đặt thấu kính nội nhãn vào bên trong mắt mà không làm bào mỏng giác mạc.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ là một phần của điều trị. Quan trọng hơn là quá trình khám chuyên sâu nhằm đánh giá chính xác các yếu tố nguy cơ trước phẫu thuật và lựa chọn phương pháp thích hợp với từng cấu trúc mắt cụ thể.

Khám chuyên sâu trước mổ cận

Theo các chuyên gia nhãn khoa, ở những người thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử hoặc làm việc ở khoảng cách gần trong thời gian dài, mắt có thể rơi vào trạng thái điều tiết liên tục khiến độ cận đo được tạm thời cao hơn thực tế.

Bên cạnh đó, một số vấn đề như giác mạc chóp giai đoạn sớm hay tình trạng khô mắt kéo dài đôi khi không biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến chỉ định phẫu thuật và chất lượng thị giác sau mổ.

Vì vậy, trước phẫu thuật, người bệnh thường cần trải qua nhiều bước khám chuyên sâu như đo nhãn áp, kiểm tra thị lực, đo bản đồ giác mạc, đánh giá độ dày giác mạc và kiểm tra võng mạc.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản, mục tiêu của quá trình thăm khám không chỉ là xác định người bệnh có đủ điều kiện phẫu thuật hay không, mà còn nhằm lựa chọn phương pháp tối ưu và kiểm soát các yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến kết quả thị giác lâu dài.

Người bệnh được thăm khám và đánh giá chuyên sâu trước phẫu thuật cận thị (Ảnh: BVCC).

Cá nhân hóa - xu hướng trong phẫu thuật khúc xạ

Xu hướng hiện nay của nhãn khoa không còn đơn thuần là xóa cận, mà là hướng tới chất lượng thị giác ổn định và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của từng người bệnh. Điều đó đồng nghĩa với việc một ca phẫu thuật thành công không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hiện đại, mà còn nằm ở quy trình đánh giá trước mổ, khả năng cá nhân hóa chỉ định và sự theo dõi hậu phẫu sát sao.

Tại Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản, quy trình khám trước phẫu thuật được xây dựng theo hướng đánh giá chuyên sâu và cá nhân hóa cho từng người bệnh. Giám đốc chuyên môn bệnh viện cho biết, mục tiêu của quá trình thăm khám không chỉ xác định khả năng phẫu thuật mà còn giúp người bệnh hiểu rõ tình trạng mắt và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị lực lâu dài.

Tại Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản, quy trình khám trước phẫu thuật được xây dựng theo hướng đánh giá chuyên sâu và cá nhân hóa cho từng người bệnh.

