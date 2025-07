Những dấu hiệu từ làn da báo động gan có vấn đề

Viêm gan virus là tình trạng viêm và tổn thương gan do virus, phổ biến nhất là virus viêm gan A, B, C, D và E.

Trong đó, virus viêm gan B và C lây truyền qua đường máu, qua quan hệ tình dục không an toàn và lây truyền từ mẹ sang con. Virus viêm gan B (HBV) và virus viêm gan C (HCV) thường gây bệnh mạn tính và có các biến chứng xơ gan, ung thư gan gây tử vong cao.

Vàng da/mắt là dấu hiệu cảnh báo mắc bệnh viêm gan rất dễ nhận biết (Ảnh: Shutterstock).

Những con số đáng báo động

Viêm gan virus mạn tính gây ra 1,3 triệu ca tử vong mỗi năm với 8.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong đó, viêm gan B và C là hai loại bệnh lây lan âm thầm, cũng là nguyên nhân chính gây ung thư gan và xơ gan.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thế giới có khoảng 254 triệu người đang sống chung với viêm gan B. Con số người mắc viêm gan C là 50 triệu người. Mỗi ngày, thế giới có khoảng 6.000 người được xác định mắc viêm gan virus và 3.500 người tử vong. Điều đáng báo động là con số đáng báo động này vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Việt Nam được xác định là một trong 10 quốc gia có số người nhiễm viêm gan B và C cao nhất trên thế giới với khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B và 900.000 người nhiễm viêm gan C.

Tại Việt Nam, ung thư gan là loại ung thư gây tử vong hàng đầu, trong đó 90% ca bệnh có liên quan đến viêm gan B và C. Tuy nhiên, nhiều người chỉ phát hiện mình mắc bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, khiến hiệu quả điều trị giảm đáng kể và gia tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như xơ gan, ung thư gan.

Điều nguy hiểm là virus viêm gan có thể sống trong cơ thể nhiều năm mà không gây ra các triệu chứng hoặc các triệu chứng dễ nhầm lẫn như mệt mỏi, giảm năng lượng hoặc suy nhược chung; đau nhức cơ và khớp; đau bụng; buồn nôn, nôn mửa; giảm thèm ăn; nước tiểu sẫm màu và phân nhạt; vàng da...

Dấu hiệu nhận biết bệnh gan qua da

Tiến sĩ Saurabh Sethi, một chuyên gia tiêu hóa hàng đầu tại California (Mỹ), đã chỉ ra 4 dấu hiệu trên da có thể cảnh báo về rối loạn chức năng gan có thể dễ dàng nhận biết tại nhà.

Vàng da và mắt

Vàng da là dấu hiệu đặc trưng và dễ nhận thấy nhất của bệnh gan. Tình trạng này xảy ra khi da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng do sự tích tụ của bilirubin, một sắc tố màu vàng được tạo ra trong quá trình phân hủy hồng cầu.

Bình thường, gan chịu trách nhiệm xử lý và loại bỏ bilirubin qua phân và nước tiểu. Tuy nhiên, khi gan bị suy giảm chức năng, bilirubin tích tụ trong máu, dẫn đến vàng da và mắt.

Đây là một dấu hiệu nghiêm trọng, đòi hỏi phải đi khám ngay lập tức để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Mạng nhện mạch máu

Một dấu hiệu khác của rối loạn chức năng gan là sự xuất hiện của các mạng nhện mạch máu. Đây là những mạch máu nhỏ, giãn nở, có hình dạng giống mạng nhện với một điểm trung tâm và các nhánh tỏa ra, thường xuất hiện trên mặt, cổ hoặc ngực.

Theo Tiến sĩ Sethi, hiện tượng này xảy ra do sự gia tăng nồng độ estrogen trong cơ thể. Đây là kết quả của việc gan không thể chuyển hóa hormone một cách hiệu quả.

Nếu bạn nhận thấy những đốm đỏ bất thường này, đặc biệt khi chúng xuất hiện cùng các triệu chứng khác, hãy kiểm tra sức khỏe gan để xác định nguyên nhân.

Ban đỏ lòng bàn tay

Dấu hiệu này thường dễ bị bỏ qua do bị nhầm lẫn với các bệnh da liễu hoặc do hoạt động thể chất.

Tình trạng này xảy ra do tăng lưu lượng máu và nồng độ estrogen, cả hai đều liên quan đến rối loạn chức năng gan. Dấu hiệu này có thể không rõ ràng nhưng nếu kéo dài hoặc kèm theo các triệu chứng khác, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đánh giá tình trạng gan.

Ngứa da

Ngứa da, đặc biệt là ngứa dữ dội vào ban đêm, là một dấu hiệu quan trọng khác của bệnh gan. Không giống như ngứa do da khô hay dị ứng, ngứa do bệnh gan thường dai dẳng và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Tiến sĩ Sethi cho biết, tình trạng này xảy ra do sự tích tụ muối mật dưới da khi gan không thể bài tiết chúng một cách hiệu quả. Nếu ngứa kéo dài hoặc đi kèm với các dấu hiệu như vàng da, mạng nhện mạch máu hoặc ban đỏ lòng bàn tay, đó là một cảnh báo cần được kiểm tra y tế ngay lập tức.