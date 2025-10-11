Nhiều trường hợp mang khối u hiểm ác được cứu sống ở TPHCM

Những ca mổ thành công không chỉ giúp người bệnh giành lại sự sống mà còn minh chứng cho bước tiến vượt bậc của y học Việt Nam trong điều trị ung thư và bệnh lý phức tạp.

"Giải cứu" người bệnh khỏi khối bướu khổng lồ

Ngày 10/10, thông tin từ Bệnh viện Bình Dân cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công phẫu thuật robot cắt trọn bướu thận lớn có huyết khối lan sâu 76mm trong tĩnh mạch chủ. Đây là trường hợp có huyết khối bướu lớn nhất được thực hiện bằng phẫu thuật robot hoàn toàn mà không cần phối hợp với mổ mở lấy huyết khối bướu như trước đây.

Người đàn ông hồi phục sau ca mổ (Ảnh: BV).

Cụ thể, nam bệnh nhân T.D.L. (48 tuổi, quê Quảng Trị) tình cờ phát hiện bướu thận trong lần khám sức khỏe định kỳ.

Tại Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ phát hiện khối bướu chiếm gần toàn bộ thận phải, có kích thước 68x86x138mm; huyết khối bướu lan sâu vào tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới. Bệnh nhân có nguy cơ tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Ca mổ kéo dài 8 giờ, được thực hiện hoàn toàn bằng robot. Các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ thận phải cùng huyết khối bướu trong tĩnh mạch người bệnh.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện sau 10 ngày. Người bệnh cần tái khám định kỳ để kiểm tra chức năng thận và nguy cơ ung thư cùng các vấn đề tim mạch.

Theo TS.BS Phạm Phú Phát, Trưởng khoa Niệu A, Bệnh viện Bình Dân, đây là trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) có huyết khối bướu lớn nhất ông từng phẫu thuật. Nếu không điều trị kịp thời, tiên lượng thời gian sống trung bình của người bệnh chỉ khoảng 5 tháng.

"Ung thư biểu mô tế bào thận thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn đầu. Ở giai đoạn sớm có thể phát hiện bằng siêu âm, khi kích thước khối bướu chỉ 1-3cm. Nếu phát hiện sớm, việc điều trị thuận lợi, tiên lượng tốt và chi phí thấp hơn rất nhiều so với phát hiện muộn" bác sĩ Phát chia sẻ.

Việt kiều Mỹ khỏi khối u đại tràng ác tính

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cũng cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật nội soi cắt đại tràng, cứu sống nam bệnh nhân Việt kiều 73 tuổi bị bán tắc ruột do khối u đại tràng sigma.

Bệnh nhân Đ.V.H.N., hiện sinh sống tại Mỹ, về thăm nhà ở phường Hiệp Bình (TPHCM) bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Trước đó, ông có biểu hiện thay đổi thói quen đại tiện, đi tiêu nhiều lần, cảm giác đi không hết phân và xuất hiện máu trong phân. Tại Mỹ, bệnh nhân đã đăng ký nội soi đại tràng nhưng phải chờ nhiều tháng mới có lịch hẹn.

Trong thời gian ở Việt Nam, ông N. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn tại vị trí sigma - trực tràng, chiếm trọn lòng ruột, mô bở, dễ chảy máu.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và đánh giá toàn diện, ê-kíp xác định đây là khối u ác tính, cần phẫu thuật khẩn cấp để tránh nguy cơ tắc ruột hoàn toàn.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cứu người đàn ông Việt kiều Mỹ (Ảnh: BV).

Ngày 23/9, bệnh nhân được nhập viện và chuẩn bị kỹ lưỡng trước mổ, gồm khám tim mạch, đánh giá dinh dưỡng và áp dụng quy trình ERAS (Enhanced Recovery After Surgery - Phục hồi nhanh sau phẫu thuật).

Với ERAS, bệnh nhân không cần sử dụng thuốc xổ, giảm nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục sau mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ, bác sĩ đã cắt bỏ đoạn đại trực tràng chứa u và nạo hạch. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn 2. Khối u xâm nhiễm đến lớp cơ và mỡ dưới thanh mạc.

Nhờ quy trình ERAS, bệnh nhân hồi phục rất nhanh, có thể vận động và tập hô hấp ngay từ ngày đầu tiên, ăn uống trở lại sau mổ 2 ngày. Sau 6 ngày điều trị hậu phẫu, ông N. được xuất viện trong tình trạng ổn định, vết mổ lành tốt, các chức năng sinh hoạt bình thường và không ghi nhận biến chứng.

Từ trường hợp này, BSCKI Nguyễn Minh Lý, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, việc phát hiện và điều trị sớm khối u đại tràng có ý nghĩa quyết định đối với tiên lượng người bệnh. Nếu chậm trễ, khối u có thể gây chèn ép, tắc ruột, loét, chảy máu và đặc biệt là nguy cơ di căn, dẫn đến tử vong sớm.

Bác sĩ Lý cũng khuyến cáo, khi có các dấu hiệu bất thường ở đường tiêu hóa như thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng kéo dài, phân có máu hoặc nhầy, người dân nên chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tầm soát và điều trị kịp thời.