Nhiều kén sán trong cơ thể người đàn ông có thói quen ăn rau sống

Ngày 22/1, tin từ Trung tâm Y tế khu vực Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị ghi nhận một trường hợp xuất hiện nhiều kén sán ở chân.

Bệnh nhân là người đàn ông trung niên, đến Trung tâm Y tế khu vực Thạch Hãn thăm khám với triệu chứng mệt mỏi, đau nhức nhiều ở vùng chân, lưng, hạn chế vận động.

Nhiều kén sán kích thước như hạt gạo nằm rải rác ở các mô vùng đùi và cẳng chân bệnh nhân (Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Thạch Hãn).

Qua chụp X-quang, bác sĩ phát hiện nhiều kén sán kích thước như hạt gạo nằm rải rác ở các mô vùng đùi và cẳng chân bệnh nhân. Khai thác tiền sử dịch tễ, người bệnh cho biết có thói quen ăn rau sống. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh sạch sẽ nơi ở, đảm bảo thoáng mát, tẩy giun sán và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm.

Theo bác sĩ, rau sống, củ quả cung cấp cho cơ thể một lượng lớn vitamin, chất khoáng và một số yếu tố vi lượng. Tuy nhiên, các loại rau không qua chế biến có khả năng tồn tại nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, nhất là những loại rau trồng ở môi trường không đảm bảo an toàn hoặc sơ chế không đúng cách.