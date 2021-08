Nhận diện dấu hiệu cảnh báo loại ung thư gây tử vong hàng đầu ở nam giới

Dân trí Từ những biểu hiện ban đầu như chán ăn, trướng bụng...người bệnh khi siêu âm phát hiện khối u trong gan. Ung thư gan khá phổ biến, tỷ lệ mắc mới, tử vong do căn bệnh này gần như tương đương.

Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc ung thư gan ngày càng tăng nhanh. Nếu như năm 2000, số ca mắc mới ung thư gan ghi nhận 5.700 ca, đến năm 2010 tăng lên 9.400, năm 2018 với 25.335 trường hợp mới mắc. Đáng nói, tỉ lệ mắc mới, tử vong căn bệnh này gần như tương đương.

Dấu hiệu mơ hồ

Ung thư gan là căn bệnh khó phát hiện giai đoạn sớm. Do dấu hiện cảnh báo căn bệnh ung thư gan thường rất nghèo nàn, mơ hồ, không ai nghĩ đến bệnh trọng.

Phần lớn bệnh nhân ung thư gan chỉ phát hiện khi tình cờ đi khám một bệnh lý nào đó, phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn.

Dấu hiệu ban đầu cảnh báo ung thư gan đôi khi chỉ là chán ăn, hơi có cảm giác trướng bụng, có người xuất hiện đau, nặng tức vùng hạ sườn phải.

Chỉ đến khi ở giai đoạn muộn hơn mới xuất hiện các dấu hiệu khác như vàng da, củng mạc mắt, trướng bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân... người ta mới tìm đến viện khám, phát hiện ung thư gan.

Ngoài ra, ung thư gan cũng biểu hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn, mệt mỏi, chán ăn; Luôn có cảm giác ngứa; Đau, nặng tức vùng hạ sườn phải; Vàng da, củng mạc mắt; Đi ngoài phân trắng/bạc màu.

Vì các dấu hiệu mơ hồ, nên ung thư gan là căn bệnh khó phát hiện, sàng lọc sớm.

Nhiều căn nguyên gây ung thư gan

Dưới đây là các nguy cơ gây ung thư gan được các chuyên gia liệt kê:

- Xơ gan: 80% bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào gan có biểu hiện của xơ gan, do đó các yếu tố nguy cơ của xơ gan cũng được xem là yếu tố nguy cơ của ung thư gan.

- Viêm gan B và viêm gan C: Với ung thư gan, nguyên nhân hàng đầu được xác định là do virus viêm gan B hoặc C. Đây là 2 loại virus gây nhiễm trùng mạn tính, được ví là "sát thủ thầm lặng" dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Gọi hai bệnh viêm gan virus này là "sát thủ thầm lặng" bởi bệnh diễn tiến âm thầm, thường khi bệnh bước vào giai đoạn nặng (xơ gan, ung thư gan) bệnh mới có những biểu hiện rõ ràng hơn. Trong đó, đến nay viêm gan C vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh.

Trên 80% bệnh nhân ung thư gan là do tiến triển từ viêm gan virus B, khoảng 5% bệnh nhân ung thư gan được xác định là do virus viêm gan C.

- Rượu bia: Uống rượu bia thường xuyên là nguyên nhân quan trọng của xơ gan. Xơ gan do rượu chiếm khoảng 15% các trường hợp mắc ung thư gan.

Tác hại dễ thấy nhất của rượu bia là làm tổn thương các tế bào gan, gây xơ gan, dẫn đến ung thư gan.

- Thừa sắt: Bệnh thừa sắt (hemochromatosis), bệnh di truyền tyrosin huyết, và bệnh viêm gan mạn tự miễn thể hoạt động là nguyên nhân gây xơ gan và làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển gây ung thư gan...

Biể- Đau, nặng tức vùng hạ sườn phải

- Vàng da, củng mạc mắt.

- Đi ngoài phân trắng/bạc màu.

Tiên lượng điều trị như thế nào?

Các chuyên gia của Bệnh viện K cho hay, đối với ung thư gan có rất nhiều phương pháp điều trị, từ phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, dùng thuốc nhắm trúng đích, còn có thêm các phương pháp khác như nút mạch, đốt sóng cao tần, đốt u bằng vi sóng, laser, điện đông, ghép gan... Tùy thuộc vào vị trí, kích thước, giai đoạn của bệnh cũng như các bệnh lý kèm theo các bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Càng được phát hiện sớm, tiên lượng điều trị càng hiệu quả.

Phòng ung thư gan

Để phòng ngừa bệnh ung thư gan, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Với những người có tiền sử tăng men gan, người lành mang virus viêm gan, người bị viêm gan virus B hoặc C, người hay uống rượu bia là nhóm đối tượng có nguy cơ cao nên làm thêm một số xét nghiệm chuyên sâu về gan theo chỉ định của bác sĩ.

Cần duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao đều đặn, không uống bia rượu. Ngoài ra, người dân cũng nên tiêm ngừa vắc xin viêm gan B để phòng viêm gan B.

Tú Anh