Nguyên Vương: Khi sản phẩm trở thành biểu tượng của khí chất nam giới Việt

Nam giới ngày càng ý thức hơn về chăm sóc bản thân, trong đó có mái tóc.

Giữa nhịp sống hiện đại với những chuẩn mực ngày càng đa dạng, nam giới Việt đang dần ý thức sâu sắc hơn về việc chăm sóc bản thân - không chỉ để hoàn thiện vẻ ngoài, mà còn để sống chỉn chu và có trách nhiệm với hình ảnh chính mình.

Chăm sóc cá nhân, vốn từng là một nhu cầu phụ, nay đã trở thành nét đặc trưng trong phong cách sống hiện đại. Và trong hành trình ấy, mái tóc - yếu tố tưởng chừng nhỏ bé lại mang sức mạnh trở thành một tuyên ngôn thầm lặng về khí chất.

“Với nam giới, khi không sử dụng trang điểm như phụ nữ, mái tóc chính là điểm nhìn đầu tiên tạo ấn tượng về sự chỉn chu, gọn gàng và tôn trọng bản thân. Một mái tóc sạch, khỏe, mượt mà không chỉ hoàn thiện vẻ ngoài mà còn thể hiện tinh thần tự chủ và chăm sóc bản thân một cách văn minh”, diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế Trương Thanh Long chia sẻ.

Còn đối với nam diễn viên Hữu Vi, anh cho rằng, sự tinh tế của quý ông không nằm ở những điều hào nhoáng, mà ở việc duy trì thói quen chăm sóc cơ thể, giữ mái tóc khỏe mạnh, gọn gàng và sống có chủ đích. Đó cũng là cách khí chất phương Đông được khẳng định không phô trương, nhưng đủ để tạo nên niềm tin và sự tôn trọng từ người đối diện.

Dầu gội dược liệu Nguyên Vương đồng hành cùng nam giới Việt trên hành trình khơi dậy và nâng tầm khí chất phương Đông.

Khi sản phẩm trở thành biểu tượng của khí chất nam giới Việt

“Khí chất trong tôi là Nguyên Vương” - câu mở đầu quen thuộc trong nhiều chia sẻ của nam giới Việt gần đây trong các video nhắc đến thương hiệu dầu gội dược liệu này. Không chỉ là lời khen cho một sản phẩm chăm sóc tóc hiệu quả, câu nói ấy phản ánh một tinh thần mới: ý thức rõ ràng hơn về ngoại hình, về việc chăm sóc bản thân, hơn hết về phong thái sống của một người đàn ông hiện đại.

Mái tóc gọn gàng, khỏe mạnh là yếu tố quan trọng để nam giới thể hiện khí chất.

Với nhiều nam giới, việc chăm sóc tóc từng là thói quen mang tính cơ học chỉ dừng lại ở nhu cầu làm sạch. Nhưng với Nguyên Vương, mái tóc được nhìn nhận như một phần quan trọng trong diện mạo và tạo nên khí chất. Một mái tóc sạch và chắc khỏe, gọn gàng, không chỉ giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp, mà còn thể hiện sự chỉn chu, tôn trọng chính mình. Nguyên Vương lựa chọn đồng hành cùng hành trình ấy bằng những sản phẩm an toàn, hiệu quả và sứ mệnh thương hiệu mang chiều sâu văn hóa.

Lý tính vững chắc từ nền tảng dược liệu và ứng dụng khoa học hiện đại

Được nghiên cứu và sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh - công ty dược phẩm với hệ sinh thái các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp từ các dược liệu và thảo dược thiên nhiên, dầu gội dược liệu Nguyên Vương là thương hiệu tiên phong dành cho nam giới tại Việt Nam.

Công thức độc đáo kết hợp các dược liệu cổ truyền phương Đông cùng các thảo mộc tự nhiên phương Tây không chỉ làm sạch mà còn giúp dưỡng tóc và da đầu từ gốc; hương thơm nam tính, không nồng gắt là những điểm khác biệt của Nguyên Vương so với các dòng dầu gội nam giới trên thị trường hiện nay.

Để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của nam giới, thương hiệu này đã cho ra mắt các dòng chuyên biệt dành riêng cho từng loại tóc và da đầu khác nhau: Nguyên Vương Lịch Lãm - phù hợp cho tóc khô xơ, hư tổn và Nguyên Vương Sảng Khoái - phù hợp cho da đầu dầu nhờn, gàu ngứa.

Nguyên Vương có hai dòng sản phẩm chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu của từng loại tóc và da đầu nam giới Việt.

Với Nguyên Vương, chăm sóc mái tóc không chỉ là bước đầu của việc chăm sóc bản thân, mà còn là cách nam giới thể hiện khí chất một cách tự nhiên và bền vững. Trong định nghĩa của thương hiệu, “khí chất phương Đông” không nằm ở sự phô trương hay hình thể nổi bật, mà hiện hữu qua vẻ ngoài chỉn chu và sự chủ động trong từng lựa chọn chăm sóc cá nhân.

Từ công dụng lý tính đến thông điệp cảm xúc, Nguyên Vương lựa chọn cách truyền cảm hứng nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, khuyến khích nam giới bắt đầu hành trình nâng tầm khí chất từ chính những thói quen nhỏ nhất. Từ nay, khi nhắc đến Nguyên Vương, nhiều người sẽ không chỉ nghĩ đến sản phẩm dầu gội dược liệu chất lượng mà còn là một biểu tượng cho khí chất phương Đông của nam giới Việt.

