Nguy cơ gàu ngứa da đầu khi mùa lạnh đến sớm

Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ nay đến cuối năm 2025, dự báo có khoảng 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá tiếp tục xảy ra trên phạm vi cả nước; không khí lạnh hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11.

Môi trường lạnh và có độ ẩm thấp dễ khiến da đầu bị mất nước nghiêm trọng. Khi da đầu không còn đủ độ ẩm, lớp biểu bì bị ảnh hưởng, dẫn đến bong tróc và ngứa ngáy nhiều hơn bình thường.

Ngoài gàu, nhiều người còn gặp tình trạng ngứa ngáy, căng rát da đầu, thậm chí kèm theo rụng tóc nhiều hơn so với các mùa khác trong năm. Những thay đổi này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ảnh hưởng đáng kể đến sự tự tin và chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Giải pháp phòng ngừa gàu ngứa trong mùa hanh khô

Để hạn chế gàu ngứa trong mùa lạnh, các chuyên gia khuyến nghị kết hợp điều chỉnh thói quen sinh hoạt với giải pháp chăm sóc tóc khoa học:

Ưu tiên sản phẩm có chiết xuất thảo dược như gừng, tràm trà, neem, hương thảo… giúp làm sạch gàu nhưng vẫn dịu nhẹ, giảm kích ứng. Một số sản phẩm trong nước như dầu gội dược liệu Antisol (iCare Pharma) được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Sản phẩm được phát triển theo hướng an toàn, chứa thành phần thảo dược kết hợp vitamin E, hỗ trợ nuôi dưỡng và phục hồi tóc hư tổn, duy trì độ ẩm để hạn chế khô xơ. Công thức với pH cân bằng còn giúp da đầu thông thoáng, giảm bết dầu và phù hợp với cơ địa nhạy cảm, đặc biệt trong thời tiết hanh khô miền Bắc.

Mùa lạnh đến sớm tại miền Bắc khiến gàu và ngứa da đầu dễ trở thành “vị khách không mời” bùng phát mạnh. Dù không phải bệnh lý nguy hiểm, tình trạng này lại gây nhiều phiền toái và làm giảm sự tự tin trong giao tiếp hằng ngày. Việc nắm rõ nguyên nhân, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và chọn lựa sản phẩm chăm sóc phù hợp sẽ giúp bạn kiểm soát gàu hiệu quả, giữ cho mái tóc và da đầu luôn khỏe mạnh trong suốt mùa đông.

