Người trẻ vẫn đối mặt nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, mắc bệnh tình dục

Chia sẻ tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2026-2030 diễn ra chiều 24/8, ông Đinh Huy Dương, Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam chỉ ra thực trạng một bộ phận người trẻ vẫn còn hạn chế về kiến thức sức khỏe sinh sản.

Các vấn đề như quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và nguy cơ mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục tiếp tục đặt ra yêu cầu về việc tăng cường truyền thông, giáo dục và cung cấp thông tin sức khỏe có chất lượng.

"Tình trạng mang thai ngoài ý muốn vẫn xảy ra, không ít trường hợp mang thai khi còn đi học và đôi khi, đó là ngã rẽ hoàn toàn cuộc đời một người trẻ", ông Dương nói.

Ngoài ra, bệnh lây truyền qua đường tình dục ở người trẻ cũng là vấn đề cần lưu ý. Thống kê ở Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho thấy, số lượng khám và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục sau 10 năm đã tăng gấp đôi. Đáng chú ý, rất nhiều trường hợp là người trẻ, học sinh, sinh viên.

Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao kiến thức và thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực về sức khỏe sinh sản; giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn; phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục... (Ảnh: H.D).

Theo ông, thời gian qua, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về sức khỏe sinh sản tại trường học, giúp người trẻ tiếp cận đầy đủ thông tin về an toàn tình dục, tránh thai và sức khỏe sinh sản.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai các chủ trương về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, việc cung cấp thông tin khoa học, chính xác và phù hợp về sức khỏe sinh sản có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp mỗi cá nhân và gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị tốt cho việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái.

Thông qua các hoạt động hợp tác, chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao kiến thức và thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực về sức khỏe sinh sản; giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn; phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục; từ đó bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng dân số Việt Nam.

Chia sẻ thêm về mức sinh đang có xu hướng giảm tại Việt Nam, ông Dương cho biết, tại Việt Nam, hiện có 10 tỉnh, thành phố của cả nước có mức sinh thấp hơn mức sinh trung bình là Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh.

Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều chính sách để tăng mức sinh ở những vùng có mức sinh thấp.

"Kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới, như Nhật Bản, Hàn Quốc, rất khó khăn để tăng mức sinh. Vấn đề này không chỉ thuần túy liên quan đến sức khỏe sinh sản, mà liên quan nhiều yếu tố kinh tế, xã hội", ông Dương nói.

Theo Cục Dân số, mức sinh thấp tiếp tục là thách thức lớn nhất của công tác dân số hiện nay. Tổng tỷ suất sinh toàn quốc năm 2025 đạt 1,93 con/phụ nữ, chưa đạt mức sinh thay thế, cho thấy xu hướng sinh ít con, sinh muộn tiếp tục gia tăng.

Tình trạng kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con hoặc không muốn sinh con ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị và vùng có mức sinh thấp. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sinh đủ hai con ở nhiều địa phương còn hạn chế, chủ yếu đang trong giai đoạn xây dựng hoặc thí điểm, chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến rõ rệt và bền vững.