Cấp cứu chàng trai ở TPHCM kẹt đồ chơi tình dục "trứng rồng" ở trực tràng

Chiều 8/5, đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này vừa phẫu thuật cấp cứu một trường hợp bị kẹt dị vật trong hậu môn trực tràng, liên quan đến đồ chơi tình dục.

Bệnh nhân là nam thanh niên 31 tuổi (ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM), nhập viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng đau vùng bụng dưới. Bệnh nhân cho biết đã dùng "trứng rồng" (một loại đồ chơi tình dục) để thủ dâm qua đường hậu môn, nhưng do nhét quá sâu nên không thể tự rút ra được.

Các bác sĩ lấy dị vật cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân chụp CT vùng bụng, ghi nhận một dị vật cản quang hình trụ kích thước 5,5x5,5x13,5cm đã nằm sâu trong trực tràng và đại tràng sigma.

Trước tình huống dị vật có kích thước lớn và nằm sâu, bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ để gây mê nội khí quản kết hợp tiêm thuốc giãn cơ giúp làm mềm cơ vòng hậu môn, tạo điều kiện lấy "trứng rồng" theo đường hậu môn mà không cần mổ bụng.

Sau một ngày theo dõi, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định.

BSCKII Trần Văn Hiệp, Phó trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chia sẻ, "trứng rồng" (Dragon Egg Plug) là đồ chơi tình dục được thiết kế mô phỏng hình quả trứng rồng trong thần thoại châu Âu, thường làm bằng silicon với nhiều kích cỡ khác nhau.

Bệnh nhân trên đã đưa dị vật này vào hậu môn để kích thích tuyến tiền liệt (nằm ở thành trước trực tràng nam giới) nhằm đạt khoái cảm tình dục. Dị vật đồ chơi tình dục kẹt trong trực tràng là một tai nạn sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, dị vật hậu môn trực tràng có thể gây thủng ruột, chảy máu, tắc ruột, nhiễm trùng nặng và thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Tùy tình trạng, bệnh nhân có thể được xử trí lấy dị vật bằng tay hoặc kềm (với dị vật nhỏ, nằm gần rìa lỗ hậu môn), hay nội soi qua đường hậu môn.

Hình ảnh trứng rồng trong thần thoại (bên trái) và đồ chơi tình dục mô phỏng (Ảnh: BV).

"Nếu dị vật lớn và nằm sâu trong đại tràng, bệnh nhân sẽ được gây mê, lấy dị vật qua đường hậu môn tại phòng mổ. Nếu các phương pháp lấy dị vật ít xâm lấn thất bại, bệnh nhân sẽ phải chịu một cuộc phẫu thuật ổ bụng.

Trong trường hợp bệnh nhân đến muộn và đã có biến chứng thủng ruột, viêm phúc mạc, tắc ruột... cuộc mổ càng phức tạp và nguy cơ tử vong càng cao", bác sĩ Hiệp cảnh báo:

Các bác sĩ khuyến cáo, không khuyến khích quan hệ tình dục hay thủ dâm qua đường hậu môn. Nếu đã có thói quen này, người dân cần đảm bảo an toàn và vệ sinh để tránh dị vật kẹt, cũng như dẫn đến nguy cơ lây lan các bệnh qua đường tình dục (sùi mào gà, lậu, HIV...).