Người Nhật sống thọ nhờ thói quen đơn giản, tắm khoáng nóng thường xuyên

Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với chế độ ăn uống khoa học mà còn được thế giới biết đến là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người Nhật luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Một trong những bí quyết là thói quen ngâm mình trong nước nóng mỗi ngày.

Đất nước mặt trời mọc sở hữu hơn 27.000 mạch suối nước nóng với lưu lượng phun trào lên tới khoảng 2,6 triệu lít mỗi phút. Các dòng suối khoáng nóng trên 42 độ C chiếm tới 47%.

Nơi này có hơn 3.000 khu vực onsen có cơ sở lưu trú, phần lớn phân bố dọc theo các vành đai núi lửa. Hơn nữa, điều kiện khí hậu với mưa, bão và tuyết rơi mang lại nguồn tài nguyên nước khổng lồ cho quần đảo, tạo nên nguồn suối khoáng tự nhiên dồi dào.

Tắm khoáng nóng hàng ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: AJC).

Tắm khoáng nóng là liệu pháp trị liệu sức khỏe cổ truyền bắt nguồn từ hàng chục thế kỷ trước.

Theo Nippon, từ xa xưa, người Nhật đã hình thành và gìn giữ những nét văn hóa độc đáo như Toji (liệu pháp ngâm suối khoáng trị bệnh), văn hóa tắm bồn và văn hóa onsen. Với họ, tắm khoáng không chỉ là cách làm sạch cơ thể mà còn là một liệu pháp y khoa dự phòng thiết yếu trong đời sống thường nhật.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích của việc tắm khoáng nóng. Giáo sư - Bác sĩ Shinya Hayasaka, Đại học Tokyo City (Nhật), chuyên gia hàng đầu về liệu pháp suối nước nóng, đã tiến hành phân tích dữ liệu y tế của hơn 70.000 người trong suốt nhiều năm.

Kết quả cho thấy những người duy trì thói quen ngâm mình trong nước nóng hàng ngày có nguy cơ đột quỵ giảm 26% và nguy cơ nhồi máu cơ tim giảm tới 35% so với những người hiếm khi tắm bồn. Nghiên cứu được công bố trên trang Toyo Keizai Online.

Theo đó, nhờ tác dụng của nhiệt, việc ngâm nước nóng giúp làm giãn nở mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn máu để đưa oxy đi khắp cơ thể và đào thải axit lactic gây đau mỏi.

Bên cạnh đó, áp lực thủy tĩnh của nước cũng hoạt động như một hệ thống massage tự nhiên, đẩy máu ứ đọng ở chi dưới về tim. Trong khi đó, ở trong nước, trọng lượng cơ thể giảm tới khoảng 90%, giúp hệ xương khớp được giải phóng khỏi áp lực nâng đỡ.

Không chỉ vậy, sự gia tăng thân nhiệt trong quá trình ngâm khoáng còn kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, góp phần làm giảm nồng độ hormone căng thẳng cortisol. Nhờ đó, cơ thể được thư giãn, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Hiện nay, công nghệ tạo khoáng nhân tạo giúp khắc phục những hạn chế về mặt địa lý của nguồn khoáng tự nhiên. Các hệ thống khoáng hóa đã có thể mô phỏng và tái tạo cấu trúc ion của nhiều mỏ khoáng.

Điểm đáng chú ý của công nghệ này là cân chỉnh được hàm lượng khoáng ổn định, khả năng cá nhân hóa liệu trình chăm sóc sức khỏe theo từng thể trạng.

Cụ thể, hệ thống có thể điều chỉnh để tạo ra dòng nước giàu ion carbonic (có khả năng hỗ trợ mở rộng mao mạch và thúc đẩy tuần hoàn máu cho người có nguy cơ tim mạch) hoặc tinh chỉnh nồng độ kiềm nhẹ để hỗ trợ làm sạch và bảo vệ những người có làn da nhạy cảm.

Nhờ vậy, hiện nay tắm khoáng nóng có thể được áp dụng ở nhiều nơi khác nhau, từ suối tự nhiên đến những khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, thậm chí ngay tại nhà.

Bột khoáng lấy từ các mỏ khoáng tự nhiên sẽ được cô đặc lại, vận chuyển đến các nơi. Tại đây, công nghệ khoáng hóa sẽ cho ra dòng khoáng có nhiệt độ ổn định, kiểm soát được nồng độ, không còn tạp chất, có thể điều chỉnh thành phần để phù hợp hơn với thể trạng người trải nghiệm.