Người dân tuyệt đối không ăn, chế biến gia súc, gia cầm chết

Để chủ động khắc phục hậu quả sau bão số 3, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đề nghị Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, Chi cục An toàn Thực phẩm các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, đối với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, các đơn vị cần có phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn. Khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như lương khô, mì gói, nước uống đóng chai…

Chó, mèo, lợn gà chết vì ngập lụt (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).

Thứ hai, các đơn vị cũng cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Trường hợp các nguồn cấp nước như giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng thì phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Thứ ba, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng, các cơ sở điều trị và trạm y tế tăng cường công tác giám sát ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm tại cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải kịp thời xử lý ngay, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Thứ tư, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm các loại lương thực, thực phẩm, nước uống do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt nhằm đảm bảo không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng… đến tay người dân.

Thứ năm, các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm, việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm…