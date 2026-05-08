Người đàn ông mắc bệnh Whitmore qua cơn nguy kịch

Ngày 8/5, ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai), cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp nhiễm Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người), với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bệnh nhân là ông N.V.H. (50 tuổi, trú tại phường An Nhơn Bắc, Gia Lai) nhập viện ngày 1/4 với biểu hiện sốt cao kéo dài, loét vùng kín. Do mắc đái tháo đường type 2 kiểm soát kém, tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh và nguy kịch.

Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, nam bệnh nhân nhiễm Whitmore đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và chuẩn bị xuất viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua xét nghiệm chuyên sâu và cấy máu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore.

Sau khi xác định tác nhân gây bệnh, bác sĩ bệnh viện điều trị kháng sinh liều cao theo phác đồ, kết hợp kiểm soát đường huyết bằng insulin, phẫu thuật làm sạch vùng nhiễm khuẩn và loại bỏ ổ nhiễm trùng.

Trong quá trình điều trị, bệnh viện cũng hội chẩn từ xa với các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai để thống nhất phác đồ điều trị và phục hồi. Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Do hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ đã vận động nhiều nguồn hỗ trợ để giúp bệnh nhân chi trả viện phí.