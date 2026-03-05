Bệnh nhi 12 tuổi nhiễm vi khuẩn hiếm gặp khiến ruột thủng hơn 30 lỗ

Ngày 5/3, Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin, bệnh nhi N. (12 tuổi, trú tại xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) nhập viện vào ngày 24/2 trong tình trạng sốt cao liên tục. Trước đó khoảng hai tuần, N. đã có biểu hiện sốt kéo dài, ăn uống kém và mệt mỏi.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, viêm loét sâu vùng họng và sưng to hai bên cổ. Sau 3 ngày điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới mà không thuyên giảm, N. được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định sử dụng kháng sinh phối hợp và thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu.

Bệnh nhi N. nhiễm vi khuẩn Burkholderia cepacia nguy hiểm, hiếm gặp (Ảnh: Chí Anh).

Trong quá trình kiểm tra ổ bụng, các bác sĩ bất ngờ phát hiện ruột của bệnh nhi có hơn 30 lỗ thủng, kèm theo tình trạng viêm phúc mạc nặng. Ngay lập tức, bệnh nhi được phẫu thuật để xử lý tổn thương, sử dụng kháng sinh theo phác đồ phù hợp. Bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy kịch, tỉnh táo, đang trong quá trình hồi phục, chuẩn bị tập ăn trở lại.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai xác nhận bệnh nhi nhiễm vi khuẩn Burkholderia cepacia. Đây là một loại vi khuẩn hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước ô nhiễm hoặc thức ăn không đảm bảo vệ sinh. Vi khuẩn này có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức khi có các biểu hiện như sốt cao liên tục, viêm loét họng nặng, sưng đau cổ, hoặc mệt mỏi nhiều. Tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh tại nhà và cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như đau bụng, nôn ói, chướng bụng ở trẻ.