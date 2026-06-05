Người dân Côn Đảo được khám sức khỏe, lập hồ sơ điện tử

Ngày 4/6, UBND đặc khu Côn Đảo (TPHCM) phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn.

Đông đảo người dân tham gia khám bệnh định kỳ tại đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 14/6, mỗi ngày các y, bác sĩ sẽ khám cho khoảng 400 người dân đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo. Chương trình ưu tiên các nhóm đối tượng yếu thế hoặc khó tiếp cận dịch vụ y tế như người cao tuổi, lao động phi chính thức và trẻ em dưới 18 tuổi chưa được khám sức khỏe trong năm học 2025-2026.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết, mong muốn lớn nhất của đội ngũ y, bác sĩ là giúp người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân. Những người khỏe mạnh sẽ được tư vấn cách duy trì sức khỏe, trong khi người mắc bệnh sẽ được hướng dẫn điều trị phù hợp và hiệu quả.

“Một trong những mục tiêu chúng tôi hướng đến là phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Quân dân y Côn Đảo để nâng cao năng lực chuyên môn cho địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn”, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế chia sẻ.

Trong đợt khám này, quy trình thăm khám được thiết kế khoa học, phân loại theo từng nhóm tuổi nhằm xây dựng phác đồ sàng lọc phù hợp.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất tư vấn cho người dân (Ảnh: Lý Huyền).

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, các bác sĩ sẽ khai thác tiền sử bệnh, đo các chỉ số tăng trưởng, đánh giá sự phát triển về tinh thần và vận động, đồng thời thực hiện các trắc nghiệm nhằm phát hiện sớm nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ.

Trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi được kiểm tra thể lực, đánh giá sức khỏe tâm thần, sàng lọc tật khúc xạ, bệnh lý răng miệng, tai mũi họng và tình trạng vẹo cột sống.

Người từ 18 tuổi trở lên sẽ được khám lâm sàng chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng toàn diện như tổng phân tích tế bào máu, đo đường huyết, đánh giá chức năng thận, men gan, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang ngực.

Chị Trần Thị Hồng Cúc (người dân Côn Đảo) bày tỏ niềm vui khi được thành phố quan tâm tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí. Theo chị Cúc, đây là hoạt động ý nghĩa, giúp người dân tiết kiệm chi phí và có cơ hội kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Điểm nổi bật của chiến dịch lần này là việc ứng dụng công nghệ số để tạo lập “hộ chiếu y tế số” trọn đời cho mỗi công dân. Kết quả khám bệnh sẽ được nhập trực tiếp, số hóa và liên thông lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng trong vòng 24 giờ.

Dữ liệu sau đó được tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, giúp người dân dễ dàng theo dõi và tra cứu thông tin sức khỏe cá nhân mọi lúc, mọi nơi.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho biết, để chương trình đạt hiệu quả cao, địa phương đã huy động tối đa nguồn lực, triển khai rà soát từng hộ dân, phát giấy mời và hướng dẫn người dân tham gia đầy đủ, đúng lịch hẹn.