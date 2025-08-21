Người dân cần lưu ý gì khi đi xem diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh?

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại được người dân cả nước đón đợi.

Ngày 21/8, ngày tổng hợp luyện binh, từ sáng sớm, nhiều người dân đã đổ về Ba Đình, "đóng quân" ở các vị trí đẹp để xem tập diễu binh, diễu hành.

Người dân tập trung ở đường Hùng Vương chờ xem tập luyện (Ảnh: Hải Long).

Theo TS Đức, sự kiện này luôn thu hút, tập trung rất nhiều người. Vì thế, trước khi đi xem diễu binh, diễu hành, nhất là với gia đình có người già, trẻ em nên có sự chuẩn bị kỹ về đồ ăn, nước uống, phương tiện che mưa, che nắng.

"Nếu đủ sức khỏe đi ra đường thì người dân phải cố gắng uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa. Khi cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khỏe thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và phải chủ động đảm bảo sức khỏe trong mọi tình huống...", TS Đức lưu ý.

Còn đối với những người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền, nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Người bệnh mạn tính cũng phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều.

Cùng quan điểm này, TS.BS Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực tế tại các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ xảy ra những tình huống phát sinh về sức khỏe, như kiệt sức, bệnh lý cấp tính, thậm chí chen lấn, ngạt khí... vì vậy, có sự chuẩn bị sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe trong những sự kiện đông người.

"Trước khi tham gia sự kiện, người dân nên ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Khi đi cần mang theo nước, đồ ăn nhẹ, khẩu trang, thuốc cá nhân, áo mưa gọn nhẹ, mũ... Nên mặc trang phục thoáng, giày dễ di chuyển và luôn quan sát lối thoát hiểm ngay từ đầu", TS Long khuyến cáo.

Người dân nên có phương tiện che mưa, che nắng, uống đủ nước (Ảnh: Hải Long).

Nhất là người có bệnh nền, cần mang theo thuốc, tránh đứng lâu trong đám đông ngột ngạt. Nếu sức khỏe chưa ổn định, không nên tham gia hoặc phải có người thân đi cùng.

Ở nơi tập trung đông người, nếu có các triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, khó thở, hồi hộp, đau ngực, vã mồ hôi lạnh... cần nhanh chóng di chuyển ra nơi thoáng khí và báo nhân viên y tế hỗ trợ.

Theo TS Long, mỗi người dân nên trang bị kỹ năng cấp cứu ban đầu. Với sự kiện A80, lực lượng y tế sẽ rất chuyên nghiệp, với sự tham gia của hàng nghìn nhân viên y tế ứng trực tại các vị trí trọng điểm. Tuy nhiên ở những sự kiện tập trung đông khác, lực lượng y tế thường mỏng, nếu có kỹ năng cấp cứu sẽ tăng cơ hội sống cho người gặp nạn.

Đặc biệt khi xảy ra tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không chen lấn, đi theo hướng dẫn, tìm lối thoát hiểm gần nhất.

TS Đức cho biết, để đảm bảo công tác y tế cho sự kiện A80, Bộ Y tế huy động hàng nghìn nhân viên y tế tham gia với hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực, từ những khu vực trung tâm đến nơi các đoàn diễu hành đi qua.

Theo đó, tại các lều thuốc y tế sẽ đảm bảo những vấn đề cần cấp cứu ban đầu, phân loại, đưa ngay đến cơ sở y tế những tình huống phát sinh không chữa trị tại chỗ được.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế.