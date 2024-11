Người bị xơ gan, gan nhiễm mỡ do rượu bao lâu nên khám một lần?

Ngày 23/11, tại hội thảo khoa học "Cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh gan mật tụy" do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện đánh giá, các bệnh gan mạn tính và các bệnh lý mật tụy luôn là một gánh nặng y tế lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Thế Anh).

"Đến nay, tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh lý ung thư gan, ung thư tụy, tổn thương gan do thuốc hay biến chứng xuất huyết tiêu hóa do xơ gan vẫn ở mức cao, điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức cũng như cập nhật kiến thức cho đội ngũ y bác sĩ," PGS Cơ nói.

Theo PGS Cơ, tại Bệnh viện Bạch Mai luôn có sự phối hợp hiệu quả đa chuyên khoa giữa lâm sàng và cận lâm sàng, giữa nội khoa và ngoại khoa trong chẩn đoán các bệnh lý nói chung, bệnh lý gan mật tụy nói riêng.

Việc phối hợp đa chuyên khoa, cùng các trang thiết bị, kỹ thuật mới được áp dụng tối ưu giúp điều trị nhiều ca bệnh phức tạp đường tiêu hóa.

Theo PGS.TS Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, việc sàng lọc, chẩn đoán sớm bệnh ung thư gan, ung thư tụy rất quan trọng để phác đồ điều trị được tối ưu.

PGS Long đặc biệt nhấn mạnh những người có yếu tố nguy cơ cao, như người bệnh viêm gan B mạn tính, xơ gan, gan nhiễm mỡ do rượu, gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa cần phải được kiểm tra định kỳ từ 3-6 tháng/1 lần.

"Việc theo dõi định kỳ, qua các xét nghiệm và hình ảnh cận lâm sàng, các dấu hiệu lâm sàng, các thầy thuốc sẽ phát hiện những bất thường và đưa ra phương án điều trị sớm," PGS Long nói.

Chuyên gia này cho biết thêm, tại hội thảo, nhiều nội dung mới, cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh gan mật tụy đã được các chuyên gia đầu ngành Nhật Bản và Việt Nam chia sẻ.

Có nhiều chủ đề được báo cáo như: Quá trình phát triển ung thư gan nguyên phát; chẩn đoán và quản lý chuyên sâu ung thư tụy; các dấu ấn sinh học trong tầm soát chẩn đoán sớm và theo dõi điều trị ung thư gan; điều trị nhiễm trùng đường mật do bệnh lý ác tính, tổn thương gan do thuốc; các tiến bộ mới trong phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư tế bào gan...

Hội thảo lần này không chỉ là cơ hội để giới chuyên môn tiếp cận những kinh nghiệm, những kiến thức mới từ các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế mà còn là dịp để trao đổi, thảo luận về những phương pháp chẩn đoán, điều trị tiên tiến nhất.