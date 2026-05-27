Nghe tiếng kêu cứu ở thác, nam sinh viên y giành lại sự sống cho bé trai

Phát hiện bé trai tím tái sau tiếng la hét ở thác

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Xuân Linh (23 tuổi, quê Ninh Bình), hiện đang là sinh viên năm 5, Trường đại học Y Dược Thái Nguyên, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 23/5 tại khu vực Thác Bảy Tầng, Thái Nguyên.

Thời điểm này, sau đợt mưa lớn kéo dài, nước tại thác dâng cao. Thấy hình ảnh khu vực này được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, Linh cùng một người bạn đến đây vui chơi, tắm suối.

Tại tầng thác thứ ba, anh Linh gặp một nhóm trẻ khoảng lớp 6, lớp 7 đang chơi đùa và nhảy xuống nước. Theo nam sinh viên, không khí lúc đó bình thường. Anh còn vô tình quay trúng hình ảnh bé trai sau này gặp nạn trong đoạn video của mình.

Video của anh Linh ghi lại cảnh nhóm trẻ vui đùa, nhảy xuống nước tại tầng thác thứ ba, trong đó có bé trai sau này không may gặp nạn (Video: NVCC).

Khoảng 5 phút sau, anh nghe tiếng la hét từ phía trên thác. Do tiếng nước chảy lớn, Linh không nghe rõ mọi người nói gì nhưng nhận thấy tình huống bất thường.

“Tiếng nước chảy rất lớn nên tôi không nghe rõ mọi người nói gì. Tôi chỉ linh cảm có chuyện không ổn nên lập tức chạy lên”, anh Linh kể.

Vị trí xảy ra sự cố nằm ở tầng thác phía trên, cách nơi anh Linh đứng khoảng 2m. Khu vực này trơn trượt, nước chảy xiết. Anh đưa điện thoại cho bạn đi cùng rồi nhanh chóng leo lên trong khoảng gần 60 giây. Khi tới nơi, anh thấy một phụ nữ cùng mẹ của bé trai vừa đưa được trẻ lên bờ.

“Lúc đó tôi thấy bé tím tái, không còn cử động, không còn nhịp thở và không còn phản ứng”, anh Linh nói.

Nhận định nạn nhân có dấu hiệu ngừng tuần hoàn, nam sinh viên lập tức hô hoán mọi người gọi cấp cứu, đồng thời yêu cầu đưa trẻ lên nền đất cứng, cao hơn mặt nước để tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

3 phút ép tim giữa hiện trường thiếu thiết bị

Theo anh Linh, khi sự việc xảy ra, người nhà của bé rất hoảng loạn. Một số người cố gắng ép tim cho trẻ nhưng thao tác chưa đúng kỹ thuật.

“Tôi thấy mọi người chỉ đặt tay lên ngực ấn theo phản xạ thôi, nên tôi vội hướng dẫn đưa bé lên chỗ cao để cấp cứu”, anh Linh cho biết.

Trong quá trình ép tim, Linh đồng thời hướng dẫn người xung quanh lau đờm dãi, hỗ trợ thổi ngạt cho nạn nhân. Theo nam sinh viên trẻ, điều kiện cấp cứu ngoài hiện trường rất khác trong bệnh viện. Không có bóng ambu, không có máy theo dõi, không có thuốc hỗ trợ. Vì vậy, người cấp cứu phải tập trung vào các thao tác cơ bản nhất là ép tim hiệu quả và hỗ trợ hô hấp.

“Đây là lần đầu tiên tôi ép tim ngoài bệnh viện. Môi trường không đảm bảo như trong bệnh viện, không có trang thiết bị cần thiết. Trong lúc ép, tôi vừa làm vừa hướng dẫn mọi người phối hợp. Cứ mỗi 30 lần ép tim lại kết hợp với 2 lần thổi ngạt”, anh Linh nói.

Sau khoảng 3 phút ép tim, anh Linh quan sát thấy đồng tử của bé bắt đầu co lại khi có ánh nắng chiếu vào mặt. Từ dấu hiệu này, anh nghĩ nạn nhân có khả năng đã hồi phục phản xạ. Khi kiểm tra mạch, anh xác định tuần hoàn của bé đã trở lại.

Ngay sau đó, mọi người đưa bé lên chòi gần nhất, lau khô cơ thể và đặt trẻ nằm nghiêng để dịch tiết trong đường thở thoát ra ngoài.

Sau khoảng 10-15 phút theo dõi, ý thức của bé hồi phục hoàn toàn. Trẻ nhận biết được người xung quanh và xác định được mình đang ở đâu. Anh Linh tiếp tục nhắc người nhà đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và theo dõi sau đuối nước.

“Lúc đó người nhà rất hoảng nên chỉ kịp cảm ơn tôi rồi đưa cháu đi. Tôi cũng không kịp xin số điện thoại để hỏi thêm tình trạng của cháu sau đó”, anh Linh chia sẻ.

Bé trai được đưa đến cơ sở y tế gần nhất sau khi hồi phục ý thức tại hiện trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sai lầm nhiều người mắc khi sơ cứu nạn nhân đuối nước

Một chi tiết khiến anh Linh nhớ rõ là trong lúc cấp cứu, có người đề nghị dốc ngược bé trai để nước chảy ra ngoài. Tuy nhiên, anh không làm theo.

“Lúc đó có người bảo tôi phải dốc ngược bé trai để để nước trào ra. Tôi không đồng ý và tiếp tục ép tim. Nếu làm như vậy, thời gian tốt nhất để ép tim có thể bị bỏ lỡ”, anh nói.

Theo kiến thức sơ cứu hiện nay, việc dốc ngược, vác nạn nhân chạy hoặc cố làm nước chảy ra khỏi phổi không phải thao tác được khuyến cáo. Những hành động này có thể làm chậm thời gian ép tim, thổi ngạt và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.

Với người bị đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm nếu bảo đảm an toàn cho người cứu. Sau đó kiểm tra phản ứng, nhịp thở, gọi cấp cứu và tiến hành hồi sinh tim phổi nếu nạn nhân không thở hoặc thở bất thường.

Sau khi nạn nhân tỉnh lại, vẫn cần đưa đến cơ sở y tế để được đánh giá. Người từng bị đuối nước có thể gặp biến chứng hô hấp, tổn thương phổi, rối loạn điện giải hoặc các vấn đề khác sau khi tưởng như đã hồi phục.

Nguyễn Xuân Linh vừa đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt của Trường đại học Y dược Thái Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam sinh viên cho biết, dù giữ được bình tĩnh trong lúc cấp cứu, sau khi bé trai được đưa đi, anh mới cảm thấy run. Đây là lần đầu anh thực hiện ép tim ngoài môi trường bệnh viện, dù trong quá trình học lâm sàng đã được thực hành nhiều lần dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và giảng viên.

“Lúc ép tim, tôi chỉ tập trung làm. Khi bé trai được đưa đi, nghĩ lại tôi mới thấy lo. Tôi nghĩ cũng có một phần may mắn khi bạn ấy có thể tỉnh lại”, anh Linh chia sẻ.

Từ sự việc này, anh cho rằng kỹ năng sơ cứu cơ bản cần được phổ biến rộng rãi hơn, nhất là với tai nạn đuối nước ở trẻ em trong mùa hè. Việc hiểu đúng và làm đúng trong vài phút đầu có thể tạo khác biệt lớn đối với cơ hội sống của nạn nhân.

“Mong rằng câu chuyện này có thể đem lại năng lượng tích cực cho cộng đồng. Tôi hy vọng mọi người nâng cao ý thức an toàn khi đi sông suối và thấy được ý nghĩa của việc trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản”, anh Linh nói.