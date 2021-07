Nghệ An: Nữ lao động tự do trở về từ TPHCM dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Nghệ An vừa xác định một lao động tự do dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về TPHCM.

Ảnh: Minh họa.

Sáng 13/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh này vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là trường hợp trở về TPHCM. Theo thông tin ban đầu, ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận ở Nghệ An là chị N.T.T.T. (SN 1989), lao động tự do, trú tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Trước khi về Nghệ An chị T. lưu trú ở số 4, đường phố 2, phường Tân Bình, Quận 7, TPHCM.

Ngày 6/7, chị N.T.T.T. được xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính ở TPHCM. Ngày 8/7, chị T. từ TPHCM đến ga Biên Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) về huyện Nam Đàn, Nghệ An ngày 11/7.

Ngày 11/7, chị T. khai báo y tế và được cách ly tại nhà riêng, chưa tiếp xúc với ai. Ngày 12/7, chị T. được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, CDC Nghệ An đang phối hợp Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn đang tiến hành điều tra, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và gấp rút triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch.

Đến nay, Nghệ An đã có 132 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 10 địa phương.

Nguyễn Tú