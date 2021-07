Nghệ An ghi nhận ca mắc Covid-19 tử vong đầu tiên

Dân trí Bệnh nhân nữ, 71 tuổi, mắc Covid-19 trên cơ thể mang bệnh nền cao huyết áp và tiểu đường, tử vong sau 12 ngày điều trị.

Nữ bệnh nhân 71 tuổi, mắc Covid-19 được đưa vào Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An từ ngày 23/6, có bệnh nền cao huyết áp và tiểu đường.

Sáng 5/7, bác sĩ Trịnh Xuân Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An xác nhận bệnh nhân N.T.D. (SN 1950, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) tử vong. Đây là bệnh nhân Covid-19 tử vong đầu tiên tại Nghệ An.

"Bệnh nhân N.T.D. được chuyển vào Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An lúc 0h35 ngày 23/6. Bệnh nhân mắc Covid-19 trên nền cơ thể bệnh huyết áp cao và tiểu đường. Tình trạng bệnh nhân chuyển nặng và tử vong vào hồi 0h26 ngày 5/7", bác sĩ Trịnh Xuân Nam thông tin.

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, sáng 5/7, Nghệ An ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Chị L.T.H. (SN 1985), nghề nghiệp buôn bán, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An.

Chị H. là F1, được cách ly tập trung tại khách sạn từ ngày 21/6. Các mẫu xét nghiệm vào các ngày 20 và 28/6 đều cho kết quả âm tính, ngày 4/7, chị H. được lấy mẫu làm xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 13/6 tới nay, Nghệ An có 124 ca dương tính với SARS-CoV-2; 4 bệnh nhân Covid-19 đã điều trị khỏi và ra viện, 1 bệnh nhân tử vong.

Hoàng Lam