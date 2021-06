Nghệ An cử đội ngũ tinh nhuệ chi viện cho Hà Tĩnh chống dịch Covid-19

Dân trí Đoàn gồm 52 bác sĩ và các điều dưỡng, kỹ thuật viên có kinh nghiệm của tỉnh Nghệ An đã lên đường chi viện cho tỉnh Hà Tĩnh ứng phó lại với diễn biến dịch bệnh đang phức tạp tại địa phương này.

Nghệ An làm lễ xuất quân hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang xảy ra khá phức tạp tại tỉnh này (Ảnh: CDC Nghệ An).

Sáng nay (9/6), lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An có buổi gặp mặt đoàn cán bộ y, bác sĩ ngành y tế Nghệ An chi viện cho tỉnh Hà Tĩnh trong công tác chống dịch Covid-19.

Tại buổi gặp mặt, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương tinh thần các y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ lần này. Đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại tỉnh bạn, các y bác sĩ trong đoàn phải nêu cao phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ cán bộ ngành y, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khoẻ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng ban phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin: Trước tình hình dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế Nghệ An đã họp và quyết định tăng viện, hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 52 cán bộ y tế để chống dịch. 52 cán bộ y tế này sẽ thực hiện nhiệm vụ giúp Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An với vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ sẽ hỗ trợ 50 cán bộ y tế và 300 bộ đồ phòng hộ, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 50 tấm chắn giọt bắn, cùng 100 triệu đồng tiền mặt. Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An hỗ trợ 2 cán bộ y tế thực hiện công tác chỉ đạo, điều phối chung...

Ông Bùi Đình Long (người mang kính) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tặng hoa các bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ (Ảnh: CDC Nghệ An).

Đội ngũ y, bác sĩ Nghệ An lên đường sang tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: CDC Nghệ An).

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ tiễn đồng nghiệp lên đường làm nhiệm vụ (Ảnh: CDC Nghệ An).

52 y, bác sĩ Nghệ An lên đường sang Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: CDC Nghệ An).



Nguyễn Duy