Ngày 20/7: Gần 4.800 ca Covid-19 tại 35 tỉnh thành, 141 bệnh nhân rất nặng

Dân trí Tối 20/7 Bộ Y tế cho biết, tổng trong ngày Việt Nam có 4.789 ca Covid-19 mới ở 35 tỉnh thành. TPHCM là địa phương diễn biến dịch phức tạp nhất với 3.322 ca bệnh. Hà Nội xuất hiện nhiều chuỗi lây mới.

Trong ngày 20/7 có 4.795 ca mắc mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 4.789 ca ghi nhận trong nước.

Trong đó tại TPHCM (3.322), Bình Dương (578), Đồng Nai (162), Tiền Giang (133), Đồng Tháp (66), Đà Nẵng (61), Khánh Hòa (53), Hà Nội (46), Long An (46), Cần Thơ (45), Vĩnh Long (43), Phú Yên (39), Bến Tre (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (26), Ninh Thuận (22), Kiên Giang (20), Bình Thuận (14), Hậu Giang (10), Đắk Lắk (10), Vĩnh Phúc (9), An Giang (8 ), Nghệ An (8 ), Bình Phước (6), Bạc Liêu (4), Bắc Ninh (4), Lâm Đồng (3), Quảng Nam (3), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Ngãi (2), Kon Tum (2), Lạng Sơn (1), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1) trong đó có 728 ca trong cộng đồng.

Kon Tum là tỉnh lần đầu tiên xảy ra dịch Covid-19, với 2 ca mắc.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại hơn 30 tỉnh thành.

Tính đến chiều ngày 20/7, Việt Nam có tổng cộng 62.820 ca mắc, trong đó 60.735 ca trong nước và 2.085 ca nhập cảnh.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 59.165 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 11/59 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 396 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 11.443 ca.

Trong các bệnh nhân đang điều trị, còn bệnh nhân nặng đang điều trị Hồi sức tích cực là 123 ca; 18 trường hợp nguy kịch đang phải chạy ECMO.

Việt Nam thực hiện được hơn 4,3 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó tiêm 1 mũi là 3.995.710 liều, tiêm mũi 2 là 309.791 liều.

Trước diễn biến dịch phức tạp tại TPHCM, Bộ Y tế kiến nghị đại phương này bổ sung thêm nhân lực hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, theo dõi các ca bệnh F0 tại khu cách ly tạm thời trong khi chờ đợi chuyển đến bệnh viện điều trị, đặc biệt là tại các điểm nóng.

TPHCM cũng cần giãn bớt các lao động nhập cư ở các khu vực có nhiều nhà trọ để đảm bảo việc giãn cách, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại các khu vực này. Kiên quyết đề nghị dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp chưa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Tiếp tục tăng cường xét nghiệm cho khu có nguy cơ cao và khu có nguy cơ

Chỉ đạo các bệnh viện nhanh chóng tiếp nhân các bệnh nhân F0 chuyển biến nặng ở tuyến dưới chuyển lên để được điều trị kịp thời, tránh diễn biến nặng và tăng nguy cơ tử vong.

Cung cấp thêm máy thở HFNC và trang thiết bị bảo hộ, rà soát hệ thống cung cấp oxy và bình oxy cho các bệnh viện để bảo đảm đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

