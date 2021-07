Ngày 18/7: Tăng vọt gần 6.000 ca Covid-19, TPHCM 4.692 trường hợp mắc mới

Dân trí Tối 18/7, Bộ Y tế công bố 2.828 ca mắc mới Covid-19. Trong ngày, Việt Nam ghi nhận gần 6.000 ca Covid-19 mới, với 5.887 ca tại 33 tỉnh thành, riêng TPHCM là 4.692 trường hợp.

Tính từ 6h đến 19h30 ngày 18/7, Việt Nam có 2.828 ca mắc mới (BN51003-53830), gồm:

- 21 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TPHCM (10), Quảng Nam (6), Hải Phòng (2), Thanh Hóa (1), Kiên Giang (1), Khánh Hòa (1).

- 2.807 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (2.310), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (65), Bình Dương (64), Đà Nẵng (46), Long An (41), Phú Yên (39), Bình Thụân (37), Hà Nội (33), Khánh Hòa (31), Cần Thơ (14), Hưng Yên (13), Kiên Giang (9), Bình Phước (7), Nghệ An (5), Quảng Ngãi (4), Ninh Thụân (4), Bắc Ninh (3), Bình Định (2), Hà Nam (2), Lâm Đồng (1), Thừa Thiên Huế (1), Bắc Giang (1), Sóc Trăng (1), Đắk Lắk (1), Hải Phòng (1); trong đó 2.108 ca được phát hiện trong khu cách ly họăc khu đã được phong tỏa.

Diễn biến dịch không chỉ căng thẳng tại TPHCM và các tỉnh phía nam, tại Hà Nội dịch Covid-19 cũng đang rất phức tạp (Ảnh: Đỗ Linh).

Như vậy trong ngày 18/7, Việt Nam ghi nhận 5.926 ca mắc mới, với 5.887 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (4.692), Bình Dương (345), Đồng Nai (147), Đồng Tháp (101), Long An (89), Khánh Hòa (60), Phú Yên (55), Đà Nẵng (46), Tây Ninh (42), Hà Nội (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (41), Vĩnh Long (38), Bình Thụân (37), Tiền Giang (31), Cần Thơ (26), Kiên Giang (19), Bến Tre (17), Hưng Yên (13), Bình Phước (7), Bình Định (6), Nghệ An (5), Sóc Trăng (4), Bắc Ninh (4), Quảng Ngãi (4), Ninh Thụân (4), An Giang (3), Bắc Giang (2), Hà Nam (2), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1), Thừa Thiên Huế (1), Đắk Lắk (1), Hải Phòng (1); trong đó 4.960 ca được phát hiện trong khu cách ly họăc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 19h30 ngày 18/7, Việt Nam có tổng cộng 51.771 ca ghi nhận trong nước và 2.059 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 50.201 ca, trong đó có 7.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Có 4 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Thông tin các ca Covid-19 ghi nhận trong nước:

Phú Yên: 39 CA (BN51003-BN51012, BN51029-BN51035, BN51049-BN51054, BN51111, BN51138-BN51142, BN51171-BN51179, BN51331), là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Cần Thơ: 14 CA (BN51013, BN51099-BN51109, BN51180-BN51181), trong đó 2 ca là các trường hợp F1; 4 ca liên quan đến chợ Trà An; 2 ca liên quan đến chợ Tân An; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: 33 CA (BN51014-BN51017, BN51113-BN51135, BN51262-BN51266, BN51299), 24 ca là các trường hợp F1; 9 ca đang điều tra dịch tễ.

Lâm Đồng: BN51018, nam, 38 tuổi, địa chỉ tại TP. Thủ Đức, TPHCM. Bệnh nhân có tiền sử đi về từ TPHCM, đã chủ động khai báo y tế.

Thừa Thiên Huế: BN51019, nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; có tiền sử đi về từ TPHCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Phước: 7 CA (BN51020-BN51021, BN51166-BN51170): 6 ca là các trường hợp F1; một ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương.

Bắc Giang: BN51022, nữ, 51 tuổi, địa chỉ tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; là trường hợp F1, đã được cách ly.

Hưng Yên: 13 CA (BN51036-BN51048): là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 19 ngày qua không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng.

Nghệ An: 5 CA (BN51055-BN51057, BN51143-BN51144): 4 ca là các trường hợp F1; một ca có tiền sử đi về từ nhiều địa phương. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa: 31 CA (BN51058-BN51088): 26 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Kiên Giang: 9 CA (BN51089-BN51097): 7 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương.

Sóc Trăng: BN51110, nữ, 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; đang điều tra dịch tễ.

Bình Định: 2 CA (BN51136-BN51137), là các trường hợp F1, có tiền sử đi về từ TPHCM. Kết quả xét nghiệm ngày 18/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Ngãi: 4 CA (BN51146-BN51149), là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu phong tỏa.

Bình Thuận: 37 CA (BN51150-BN51165, BN51300-BN51320), 35 ca là các trường hợp F1; một ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương; một ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng: 46 CA (BN51182-BN51195, BN51267-BN51298), 44 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Đồng Tháp: 65 CA (BN51196-BN51260), 48 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 17 ca đang điều tra dịch tễ.

Đắk Lắk: BN51261, nữ, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo y tế.

Hà Nam: 2 CA (BN51321-BN51322), một ca là F1 của BN26705; một ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương.

Bắc Ninh: 3 CA (BN51323-BN51325), là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Hải Phòng: BN51326, nam, 38 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; là F1 của BN46376, đã được cách ly.

Ninh Thuận: 4 CA (BN51327-BN51330), 2 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Long An: 41 CA (BN51334-BN51374), 26 ca là các trường hợp F1; 6 ca có tiền sử đi về từ TPHCM; 9 ca đang điều tra dịch tễ.

Đồng Nai: 72 CA (BN51375-BN51446), 46 ca là các trường hợp F1; 8 ca có tiền sử đi về từ TPHCM; 18 ca đang điều tra dịch tễ.

Bình Dương: 64 CA (BN51447-BN51510) đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TPHCM: 2.310 CA (BN51511-BN53820), 1.745 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏ; 565 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại Bệnh viện. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày có thêm 355 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.667 trường hợp. Bộ Y tế cũng công bố 29 ca tử vong từ ngày 4-17/7 tại TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội.

Số ca đang điều trị âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 267

+ Lần 2: 116

+ Lần 3: 118

Hồng Hải