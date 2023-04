Ngày 18/4: Thêm 1.522 ca mắc Covid-19

Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 18/4, cả nước ghi nhận 1.522 ca mắc Covid-19 mới, nhiều hơn 491 ca so với con số công bố ngày hôm qua.

Như vậy, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.533.625 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình điều trị, theo Bộ Y tế, trong ngày có 138 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 102 bệnh nhân phải thở oxy, trong đó 79 trường hợp thở oxy qua mặt nạ, 9 ca thở HFNC, đặc biệt có 14 bệnh nhân thở máy xâm lấn.

Trong ngày 17/4, nước ta cũng không ghi nhận ca tử vong nào. Đến nay đã hơn 3 tháng liên tiếp, Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước ta tính đến nay là hơn 43.000 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 17/4, có 4.854 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Cụ thể, trong tuần thứ nhất của tháng 4, cả nước ghi nhận 278 ca mắc, tỷ lệ nặng/mắc là 1,4%. Sang tuần thứ 2, con số này đã tăng lên 2.000 ca, tỷ lệ nặng/mắc là 1,1%. Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng.

Biến thể Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Nó hiện lưu hành ở hầu hết các nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam và đang chiếm ưu thế.

Kết quả giám sát giải trình tự gen cho thấy, các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.