Ngân 98 từng nói gì trên TikTok về sản phẩm giảm cân trước khi bị bắt?

Võ Thị Ngọc Ngân, thường được biết đến với biệt danh “Ngân 98” vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài yếu tố liên quan đến hành vi kinh doanh trái phép, điểm đáng chú ý trong vụ án nằm ở phương thức quảng cáo sản phẩm bằng hình thức “hàng tặng kèm” được cho là đã giúp tiêu thụ các sản phẩm không được cấp phép dưới vỏ bọc hợp pháp.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy, chiêu thức này đã giúp nhóm đối tượng thu về doanh thu lớn trong thời gian dài trước khi bị phát hiện.

Vụ án đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là các mặt hàng giảm cân đang được tiêu thụ mạnh qua mạng xã hội.

Hình ảnh “đại diện thương hiệu” trên TikTok

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop.

Dưới danh nghĩa “người đại diện hình ảnh”, cô thường xuyên xuất hiện trong các video quảng cáo cho những sản phẩm được giới thiệu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000.

Chiêu trò hợp thức hóa hàng không phép gắn mác “hàng tặng kèm” của Ngân 98 (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, một sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”. Loại viên uống này không có trong danh mục sản phẩm đã được cấp phép, không có hồ sơ công bố theo quy định nhưng vẫn được đóng gói và dán nhãn thương hiệu giống với các sản phẩm hợp pháp.

Để tránh sự chú ý từ cơ quan quản lý, bao bì sản phẩm ghi rõ đây là “hàng tặng kèm, không bán”.

Tuy nhiên, sản phẩm này được phân phối đồng thời với các dòng chính trong một liệu trình hoàn chỉnh, được khuyến khích sử dụng cùng nhau để tăng hiệu quả giảm cân.

Các gói sản phẩm được bán trên mạng xã hội với giá từ 870.000 đến hơn 1,1 triệu đồng, qua hình thức livestream và tư vấn trực tuyến.

Phản hồi trên TikTok

Ngày 21/5, Ngân 98 đăng tải video phản hồi dài hơn 3 phút trên tài khoản TikTok cá nhân. Trong clip, nhân vật cầm trên tay tập hồ sơ được giới thiệu là công văn kiến nghị gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Ngân 98 lên video khẳng định sản phẩm hợp pháp vào ngày 21/5 (Ảnh chụp màn hình).

Ngân khẳng định tất cả sản phẩm mình làm hình ảnh đại diện “đều đã được kiểm nghiệm rõ ràng và đảm bảo chất lượng”. Nhân vật này cũng nói đã “tự đi gửi kiểm nghiệm chéo” và cho rằng vụ việc có dấu hiệu “dàn dựng, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân và doanh nghiệp”.

Trong phần đọc công văn, Ngân cho biết phía công ty đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, nêu danh sách các cá nhân và nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, bị nghi sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, giả mạo nguồn gốc xuất xứ.

Tài khoản này nhấn mạnh rằng các sản phẩm như viên thảo mộc X7 Plus, X1000 hay Super Detox X3 đều “có hồ sơ pháp lý rõ ràng và được kiểm định trước khi xuất cho đối tác phân phối”.

Sản phẩm không phép phân phối qua mạng xã hội và livestream

Cách thức tiêu thụ sản phẩm cho thấy một mô hình khép kín từ sản xuất, đóng gói đến quảng cáo và bán hàng, tập trung hoàn toàn vào nền tảng số.

Không thông qua hệ thống nhà thuốc hay kênh phân phối truyền thống, các sản phẩm của ZuBu được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng qua Facebook, TikTok và đường dây nóng riêng.

Cách tiếp cận khách hàng thông qua các video tư vấn, livestream giảm cân và hình ảnh trước sau khi sử dụng sản phẩm giúp tạo hiệu ứng tin tưởng mạnh mẽ.

Trong các nội dung này, viên uống Collagen được mô tả như “bí quyết tăng hiệu quả giảm cân” và được xem là một phần không thể thiếu trong liệu trình.

Việc tận dụng tính lan truyền nhanh của mạng xã hội đã khiến sản phẩm không được cấp phép tiếp cận rộng rãi đến người tiêu dùng mà không gặp phải các hàng rào kiểm soát chất lượng.

Theo dữ liệu điều tra, mô hình bán hàng khép kín này giúp nhóm đối tượng thu về doanh thu hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Ngân 98 tại cơ quan công an (Video: Nhóm PV).

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong vụ án và chưa có kết luận cuối cùng.