Nature One - Thương hiệu sữa hàng đầu tại Úc ra mắt thị trường Việt

Sự kiện ra mắt Nature One Dairy được đơn vị phân phối tại thị trường Việt Nam tổ chức tại khách sạn Star Galaxy (số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội). Sự góp mặt của Nature One đã và đang mang đến thêm một dòng sản phẩm sữa công thức cho người tiêu dùng Việt.

Lễ ra mắt Nature One thu hút sự tham gia của nhiều khách hàng, hàng trăm nhà thuốc, đại lý phân phối sữa tại Việt Nam, nhất là sự hiện diện của ông Nick Dimopolus - CEO của Nature One Dairy tại Úc.

Lễ ra mắt Nature One Dairy được tổ chức với quy mô lớn và thu hút sự tham gia của nhiều khách hàng (Ảnh: Sun Pharma).

Tại sự kiện này, ông Nick Dimopolus - CEO của Nature One Dairy đã đại diện nhãn hàng, trao chứng nhận phân phối chính hãng sản phẩm Nature One tại Việt Nam cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Sun Pharma (một trong những thành viên thuộc Megasun Group).

Ông Nick Dimopolus cho biết: "Đây là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Nature One Dairy công nhận và hợp tác chặt chẽ. Các sản phẩm được phân phối từ Sun Pharma (Megasun Group) mới là sản phẩm chính hãng của Nature One và chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm chất lượng". CEO của Nature One Dairy cũng nhấn mạnh sẽ cùng Megasun Group phát triển sản phẩm Nature One tại thị trường Việt Nam.

Ông Nick Dimopolus - CEO của Nature One Dairy trao Chứng nhận Phân phối chính hãng cho đại diện tại Việt Nam (Ảnh: Sun Pharma).

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Kinh doanh Nature One Việt Nam chia sẻ: "Được đại diện nhãn hàng Nature One trao chứng nhận chính hãng tại Việt Nam, chúng tôi xem đây là cột mốc đáng nhớ, là một sự ghi nhận lớn lao. Chúng tôi sẽ cố gắng để thực hiện trách nhiệm của mình, đưa Nature One từng bước chinh phục thị trường, giúp người tiêu dùng Việt được tiếp cận với các sản phẩm từ thương hiệu hàng đầu thế giới".

Tại lễ ra mắt, ông Trần Anh Tuấn cũng gửi lời cảm ơn các khách hàng, đối tác đã đến tham dự buổi lễ ra mắt nhãn hàng Nature One.

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Kinh doanh Nature One tại Việt Nam chia sẻ tại lễ ra mắt (Ảnh: Sun Pharma).

Nature One Dairy là tập đoàn lớn hàng đầu Úc khi sở hữu 3 nhãn hiệu lớn: Nature One Dairy, Nepean River Dairy và Ripple, trong đó nổi bật là thương hiệu Nature One Dairy, hiện đang được phân phối trên khắp nước Úc.

Hiện nay, dòng Nature One Dairy cung cấp ra thị trường gần 100 sản phẩm sữa bột, sữa nước chất lượng cao dành cho đa dạng lứa tuổi từ trẻ sơ sinh đến người già. Các sản phẩm của Nature One Dairy đang có đến hơn 3.000 điểm bán ủy quyền trên toàn cầu.

Nature One Dairy đang có đến hơn 3.000 điểm bán ủy quyền trên toàn cầu (Ảnh: Sun Pharma).

Các sản phẩm của Nature One được sản xuất từ nguồn sữa lấy từ vùng Gippsland nằm ở phía Đông Nam Victoria. Đây là hợp tác xã chăn nuôi bò sữa quy mô lớn và có sản lượng hàng đầu nước Úc. Trong năm 2013 - 2014, Gippsland đã sản xuất khoảng 1,9 tỷ lít sữa, chiếm khoảng 21% sản lượng sữa của quốc gia này. Ngoài ra, Nature One Dairy còn sở hữu số lượng trang trại bò sữa organic tại nhiều địa phương khác trên khắp nước Úc.

Bên cạnh đó, Nature One Dairy đang sở hữu trung tâm nghiên cứu tại Melbourn cùng hệ thống các nhà máy lớn riêng biệt, nằm ở nhiều bang của Úc. Các sản phẩm của Nature One còn đạt chứng nhận HALAL và được sản xuất bởi công nghệ hiện đại - Công nghệ sấy thăng hoa, giúp đảm bảo giữ nguyên dưỡng chất và đồng nhất chất lượng trong từng muỗng sữa.

Tại Úc, Nature One là một trong những thương hiệu sữa được chấp thuận lên kệ tại Coles - Hệ thống siêu thị quy mô lớn và lâu đời ở nước Úc với hơn 100 năm hoạt động. Cùng với đó là sự hợp tác với Optipharm - một đơn vị hàng đầu nước Úc có hệ thống phân phối tới hơn 38 quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, Nature One đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam và hứa hẹn sẽ trở thành sự lựa chọn của người tiêu dùng Việt.

