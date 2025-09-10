Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở đặc khu Côn Đảo

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM, Sở Y tế bắt đầu luân phiên các y, bác sĩ giỏi ở các bệnh viện trung tâm TPHCM ra công tác ở đặc khu Côn Đảo.

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (Ảnh: Hoàng Bình).

Thực hiện nhiều ca mổ thành công ở Côn Đảo

Ngày 10/9, đại diện Bệnh viện Bình Dân cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo vừa cứu sống nam thanh niên 17 tuổi bị chấn thương bụng, tổn thương đa cơ quan sau tai nạn giao thông xảy ra tại đặc khu Côn Đảo.

Ca mổ cứu sống kịp thời bệnh nhân N.P.H. (17 tuổi, ở đặc khu Côn Đảo) của y bác sĩ TPHCM cùng với sự hỗ trợ của PGS. Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân. Sau mổ, người bệnh được hồi tỉnh và chăm sóc tích cực bởi các bác sĩ gây mê hồi sức nhiều kinh nghiệm. Ngày hậu phẫu thứ nhất, người bệnh có sinh hiệu ổn định, bụng mềm, các dẫn lưu hoạt động tốt.

PGS Trần Vĩnh Hưng chia sẻ: "Ca mổ này cho thấy sự cần thiết phải nâng cao năng lực phẫu thuật cấp cứu tại những địa bàn xa đất liền. Trong những ngày thời tiết xấu, phương án vận chuyển bằng máy bay tiềm ẩn các rủi ro”.

Trước đó, ngày 8/9, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng khoa Gan mật, Bệnh viện Bình Dân đã bay ra Côn Đảo để hỗ trợ điều trị cho một trường hợp bệnh nhân nặng vừa nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Một nam sinh 17 tuổi vừa được chuyển cấp cứu đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng rất nặng sau té ngã do tai nạn giao thông. Bệnh nhân bị xe đâm từ phía sau, ngã văng về phía trước 4m, ngay sau đó được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Ngày 6/9, tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật nội soi đầu tiên thành công với sự hỗ trợ chuyên môn của bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Bình Dân.

Ca phẫu thuật nội soi đầu tiên ở đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Sở Y tế).

Trường hợp khác là một bệnh nhân nam, 36 tuổi bị sốt, đau bụng vùng hố chậu phải được nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, siêu âm bụng và được bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Ngay sau đó, bác sĩ Lý Bảo Duy (Bệnh viện Bình Dân), người trực tiếp khám và chẩn đoán bệnh đã chủ động báo cáo và xin ý kiến từ xa với Giám đốc Bệnh viện Bình Dân về chỉ định can thiệp phẫu thuật nội soi. Sau đó, bệnh nhân được mổ nội soi cắt ruột thừa viêm thành công.

Luân phiên bác sĩ giỏi ra công tác ở Côn Đảo

Các y, bác sĩ luân phiên ra công tác ở Côn Đảo (Ảnh: Sở Y tế).

Ngày 3/9, đoàn công tác luân phiên đầu tiên gồm 7 bác sĩ giỏi của ngành Y tế TPHCM đã có mặt tại đặc khu Côn Đảo. Đây là các y sĩ giỏi, có tay nghề cao thuộc các bệnh viện: Bình Dân, Nhân Dân Gia Định, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Chấn thương chỉnh hình, Nguyễn Tri Phương. Thời gian công tác mỗi đợt luân phiên là 1 tháng.

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - khẳng định, ngành y tế TPHCM luôn đặt mục tiêu rút ngắn khoảng cách thụ hưởng dịch vụ y tế giữa trung tâm thành phố và các địa bàn xa xôi như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo.

"Các bác sĩ này đều có trình độ cao, tốt nghiệp bác sĩ nội trú, là thạc sĩ và tiến sĩ, đảm bảo chất lượng y tế tốt nhất. Mỗi bác sĩ được phân công nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật, kèm theo cơ chế hỗ trợ từ bệnh viện chủ quản. Dù thuộc các chuyên khoa khác nhau, các bác sĩ sẽ làm việc theo tinh thần đội nhóm. Nhóm bác sĩ luân phiên sẽ giữ liên lạc với bệnh viện chủ quản và báo cáo trực tuyến hàng tuần với lãnh đạo Sở Y tế và các phòng chức năng để kịp thời nắm bắt, bổ sung các vấn đề chuyên môn cần thiết tại Côn Đảo", ông Thượng nói.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM kỳ vọng, những nỗ lực này nhằm mang lại "sức sống mới" cho người dân đặc khu Côn Đảo, đặc biệt là phụ nữ mang thai không còn phải vào đất liền để sinh con.

Ngoài việc luân phiên bác sĩ giỏi, Sở Y tế TPHCM đã triển khai nhiều sáng kiến như lắp đặt bảng thông tin chương trình luân phiên tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo; thành lập ngân hàng máu do Bệnh viện Hùng Vương phối hợp triển khai; lắp đặt máy lọc thận tại Trung tâm y tế, giúp bệnh nhân chạy thận yên tâm du lịch.

Theo Sở Y tế TPHCM, ngay khi phát động chương trình luân phiên bác sĩ công tác ở Côn Đảo, đơn vị đã nhận đăng ký đủ số lượng bác sĩ tình nguyện hết năm 2026. Sở Y tế sẽ tiếp tục thẩm định để đảm bảo luôn có bác sĩ chuyên khoa tại Côn Đảo cho đến khi địa phương xây dựng được bệnh viện đa khoa với đội ngũ cố định. Trong các đợt tiếp theo, chương trình sẽ được mở rộng với sự tham gia của các bệnh viện tuyến cuối khác.

Các y, bác sĩ cứu chữa kịp thời một nam sinh bị tai nạn giao thông (Ảnh: Sở Y tế).

Việc luân phiên các bác sĩ giỏi từ đất liền ra Côn Đảo để hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng chuyên môn cho các nhân viên y tế tại đây. Mục tiêu là sớm tăng chất lượng khám, chữa bệnh ngay tại Côn Đảo. Ngoài giúp nâng chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, du khách cũng sẽ yên tâm khi đi du lịch tại Côn Đảo.

Ngay ngày đầu tiên có mặt, các bác sĩ đã bắt tay ngay vào công việc. Đơn cử, Thạc sĩ - Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Quốc Anh (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình) đã khám cho bệnh nhân đến tái khám sau kết hợp xương 8 tuần, khám 1 bệnh nhân bị đau cổ vai gáy, theo dõi rách gân cơ trên vai trái. Bác sĩ chuyên khoa II Lý Bảo Duy (Bệnh viện Bình Dân) đã khảo sát hệ thống phòng mổ, khám 2 người bệnh ngoại tổng quát…

Trong tháng 9, ngành y tế TPHCM còn triển khai những đợt khám, chữa bệnh ngắn hạn của các bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn thành phố như chuyên khoa Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng… Trước hết, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (chi nhánh TPHCM) sẽ triển khai việc khám răng miệng cho học sinh tại Côn Đảo.