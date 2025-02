Nam giới Việt ngày càng ít tinh trùng, nguyên nhân từ lối sống?

Thông tin trên được bác sĩ Vương Vũ Việt Hà, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện cho biết ngày 10/2 - ngày khởi đầu Tuần lễ khám, tư vấn miễn phí về vô sinh và hiếm muộn tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Việt Hà, đánh giá chủ quan của ông, số lượng các cặp vợ chồng đi khám hiếm muộn ngày càng tăng, từ khi ông bắt đầu công việc chuyên môn này 10 năm trước.

Ngày 10/2, có 1.800 người đăng kí khám miễn phí sức khỏe sinh sản tại Bệnh viện Bưu Điện (Ảnh: Q.Anh).

"Có một điều đáng ghi nhận, đó là hiểu biết của người dân về tình trạng hiếm muộn, vô sinh ngày càng tăng. Trước đây đi khám hiếm muộn đa phần là các cặp vợ chồng lớn tuổi, 35-40 tuổi, nay người trẻ kết hôn 1-2 năm chưa có con là đã chủ động đi khám.

Nhận thức của người bệnh tăng lên, cũng kéo theo tăng số người đi khám hiếm muộn.

Ngoài ra, các kỹ thuật ngày càng tiên tiến, điều trị được nhiều mặt bệnh hơn. Ví dụ trước đây ở nhóm nam giới suy tinh hoàn, bác sĩ cũng "bó tay", phải khuyên bệnh nhân xin tinh trùng.

Tuy nhiên hiện nay, kỹ thuật mổ, kỹ thuật nuôi tinh tử... đã giúp các nam giới suy tinh hoàn có cơ hội làm bố. Số mặt bệnh điều trị được nhiều hơn, cũng là yếu tố khiến nhiều người mắc các bệnh này đến viện tăng hơn.

Một lý do nữa, do lối sống ít vận động hơn, ngồi nhiều, uống bia rượu... có tác động giảm khả năng sinh sản, nên bệnh nhân có thể đông lên so với thời trước" bác sĩ Hà lý giải về nguyên nhân gia tăng số cặp vợ chồng đến khám hiếm muộn.

Đặc biệt, bác sĩ Hà thông tin, lượng tinh trùng của nam giới Việt ngày càng ít đi.

Trong báo cáo năm 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới, số lượng tinh trùng của nam giới Việt là 15 triệu/ml tinh dịch, tương đương thế giới, nhưng vẫn kém xa thời xưa, với mức trung bình là 20-25 triệu/ml tinh dịch.

Theo bác sĩ Hà, quan sát của cá nhân ông, sự sụt giảm này có khả năng do lối sống. Trước đây, công việc dùng sức nhiều, hiện nay nam giới làm công việc ngồi máy tính nhiều, ngồi một chỗ, vận động ít đi.

Khuyến cáo đưa ra với người ngồi làm việc nhiều, một giờ phải đứng lên đi lại vận động, nhưng không phải ai cũng thực hiện được, có thể là yếu tố làm ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện, trong số các cặp vợ chồng đến khám hiếm muộn, 40% nguyên nhân do nam giới, 40% nguyên nhân do chị em và 20% chưa rõ căn nguyên.

Bác sĩ Nhã tư vấn cho người bệnh đến khám sức khỏe sinh sản (Ảnh: Q.Anh).

Ngay ngày đầu của Tuần lễ khám miễn phí, đã có 1.800 người đến khám về sức khỏe sinh sản. Bác sĩ Nhã cho biết, trong suốt 10 năm qua, Tuần lễ khám miễn phí luôn rất đông bệnh nhân, có xu hướng tăng dần theo các năm, như năm 2024 có hơn 12.000 lượt khám.

Theo bác sĩ Nhã, số lượng khám tăng lên, một phần do người dân có nhiều kiến thức hơn về sức khỏe sinh sản, một phần do lối sống hiện đại ngày nay, nhiều người quen sử dụng thức ăn nhanh, thức khuya, ít vận động, ngồi nhiều, kết hôn muộn... cũng khiến khả năng sinh sản bị ảnh hưởng.

Trung tâm đã huy động gần 30 bác sĩ thăm khám đợt này. Các bệnh nhân được khám và thực hiện các xét nghiệm tinh dịch đồ, chụp tử cung, vòi trứng... miễn phí.