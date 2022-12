Mùa đông cảnh giác với bệnh lý tim mạch, đặc biệt đột quỵ

Chia sẻ bên lề hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến, đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Tim Hà Nội diễn ra vào chiều 23/12, PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, số lượng bệnh nhân đến khám ngoại trú tăng 5-10%, chủ yếu là các bệnh lý tăng huyết áp, đột quỵ, lóc tách động mạch chủ do tăng huyết áp… Lý do vì trời lạnh gây co mạch, dẫn đến tăng huyết áp. Người bệnh cũng ít quan tâm đến huyết áp hơn so với mùa hè.

Vì thế, để giữ sức khỏe trái tim, điều quan trọng người bệnh cần lưu ý là không được bỏ thuốc, uống đều đặn theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, Chú ý đo huyết áp thường xuyên, ít nhất 2 lần mỗi ngày, mỗi lần cách nhau 10-15 phút, đo khi nghỉ ngơi.

PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (Ảnh: N.P).

Đồng thời duy trì thói quen tập thể dục, chế độ ăn uống phù hợp với bệnh lý… Tuy nhiên, cần chú ý có giai đoạn khởi động hợp lý, đặc biệt là giai đoạn làm nóng cơ thể, sau đó bỏ bớt đồ và duy trì các bài tập thường xuyên. Không nên tập thể dục ngoài trời trước 6h30 sáng để tránh bị nhiễm lạnh.

"Không phải vì mùa đông mà ăn nhiều dầu mỡ hơn, hút thuốc, uống rượu, người bệnh vẫn cần thực hiện tiết chế dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe", PGS Hiền nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần uống đủ nước đủ nước để quá trình chuyển hóa, trao đổi chất không bị ngưng trệ. Tránh đi ra ngoài vào ban đêm và thay đổi tư thế đột ngột, tránh gió lùa. Khi ngủ dậy cần ra khỏi giường một cách từ từ, đồng thời mặc đủ quần áo ấm. Không nên dậy vào lúc 4-5 giờ sáng vì lúc đó huyết áp hay tăng.

Bệnh lý tim mạch - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới, dù là ở các nước phát triển hay đang phát triển. Tại Việt Nam, bệnh lý tim mạch cũng thuộc nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong nhóm bệnh không lây nhiễm, đang tạo nên gánh nặng cho hệ thống y tế cũng như gánh nặng về chi phí điều trị cho người dân.

Vì vậy, việc phát triển mạng lưới khám chữa bệnh về tim mạch rộng khắp từ trung ương tới địa phương với chất lượng ngày càng cao đóng vai trò quan trọng.

Để giải quyết bài toán này, Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế xây dựng đã được triển khai trên nhiều bệnh viện nhằm phát triển công tác khám chữa bệnh tim mạch trên toàn quốc. Bệnh viện Tim Hà Nội được chọn tham gia với vai trò là bệnh viện hạt nhân.

"Đây là đơn vị duy nhất thuộc Sở Y tế Hà Nội, cũng là đơn vị y tế tuyến tỉnh duy nhất trong cả nước được Bộ tin tưởng giao trọng trách và dám "cầm cờ", cùng với các bệnh viện trung ương trong việc hỗ trợ chỉ đạo các tuyến để phát triển chuyên ngành tim mạch", Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

Bệnh viện Tim Hà Nội không chỉ chuyển giao những kỹ thuật cơ bản mà cả những kỹ thuật hàng đầu, công nghệ tiên tiến, cập nhật mới để có thể thiết lập được một mạng lưới phát triển về tim mạch.