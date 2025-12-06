MSD Việt Nam ứng dụng công nghệ Hologram 3D và AI nâng cao nhận thức dự phòng HPV

Hòa cùng xu hướng đó, MSD (Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA tại Hoa Kỳ và Canada) triển khai tour trải nghiệm Minah Holobox, hoạt động giáo dục cộng đồng ứng dụng công nghệ Hologram 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao nhận thức về dự phòng HPV (Human papillomavirus - một loại virus gây u nhú ở người) và các bệnh lý liên quan.

Khi tham gia trải nghiệm, bệnh nhân và người dân có thể tiếp cận thông tin y tế chính thống về HPV và các gánh nặng bệnh tật liên quan tới HPV, được cung cấp bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam, đồng thời tương tác cùng “Đại sứ AI Minah” - hình ảnh 3D sống động được hiển thị bởi thiết bị Proto Hologram - mang đến trải nghiệm giao tiếp trực quan và giàu cảm xúc.

Ngoài việc tìm hiểu thông tin, người tham gia còn có thể chụp hình lưu niệm cùng Minah, như một lời nhắc nhở ý nghĩa về việc chủ động bảo vệ sức khỏe và chia sẻ cởi mở hơn về HPV.

Anh D.G.H (27 tuổi, TPHCM) chia sẻ: “Lúc đầu tôi chỉ tò mò muốn xem công nghệ hologram hoạt động thế nào, nhưng khi tương tác với AI thì tôi mới biết HPV cũng ảnh hưởng đến nam giới chứ không chỉ riêng nữ giới. Các thông tin được trình bày khá dễ nhớ và đầy mới mẽ, khiến tôi nhận ra mình cũng cần chủ động hơn trong việc dự phòng để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Tôi nghĩ nếu nhiều bạn trẻ được trải nghiệm như vậy thì sẽ bớt ngại nói về HPV và quan tâm hơn đến các cách phòng ngừa”.

Trải nghiệm trực quan cùng “Đại sứ AI Minah” - hình ảnh 3D sống động qua thiết bị Proto Hologram giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống và nâng cao nhận thức về phòng ngừa HPV (Ảnh: Huyền Phạm).

Nhiễm HPV phổ biến trên toàn thế giới. Tuy phần lớn các trường hợp nhiễm HPV tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến ung thư và các bệnh liên quan khác ở cả nam và nữ, như mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, hậu môn sinh dục.

Theo thống kê từ Globocan 2022, mỗi năm có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV tại Việt Nam, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2070, khoảng 200.000 phụ nữ Việt Nam sẽ tử vong do căn bệnh này. Những con số này nhấn mạnh sự cấp thiết của việc đẩy mạnh truyền thông và triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả đến cộng đồng.

MSD mang Tour trải nghiệm Holobox về Việt Nam với mong muốn đóng góp vào công cuộc đổi mới sáng tạo của ngành y tế, mở rộng những sáng kiến ý nghĩa nhằm lan tỏa tri thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng (Ảnh: Huyền Phạm).

Bà Katharina Geppert, Tổng giám đốc MSD Việt Nam cho biết: “Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu thúc đẩy những đột phá trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Đồng hành cùng định hướng này, MSD mang tour trải nghiệm Holobox về Việt Nam nhằm đóng góp vào công cuộc đổi mới sáng tạo của ngành y tế, giúp mở rộng những sáng kiến ý nghĩa nhằm lan tỏa tri thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

MSD là đơn vị đồng hành trong chiến dịch truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” do Bộ Y tế phát động tháng 3. Chiến dịch thu hút 25.000 lượt ghé thăm, đạt hơn 23 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng.

Chiến dịch truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” do Bộ Y tế phát động, với sự đồng hành của MSD đã thu hút 25.000 lượt ghé thăm (Ảnh: Thảo Nguyễn).

Việc mang tour trải nghiệm Holobox về Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết của công ty về đổi mới và hợp tác công tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa trước thềm kỷ niệm 30 năm thành lập MSD tại Việt Nam vào năm 2026.

Chuỗi chương trình diễn ra tại các cơ sở y tế uy tín với lịch trình như sau:

Trung tâm tiêm chủng VNVC:

- VNVC Cantavil (Tầng 2, Trung tâm thương mại Cantavil An Phú, 1 Song Hành, Bình Trưng) từ 24/11 đến 26/11.

- VNVC Hoàng Văn Thụ (198 Hoàng Văn Thụ, Đức Nhuận) từ 28/11 đến 30/11.

- VNVC Bình Thạnh (L1-07,08 Tầng 01, Khối A&C Cao ốc chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Bình Thạnh) từ 2/12 đến 4/12.

- VNVC quận 7 (Cửa hàng số 0.11A, 0.15 và 0.17, Khu dân cư đa hợp tại Lô S6-1, Khu A - Khu đô thị mới Nam Thành Phố, 89 Nguyễn Lương Bằng, Tân Mỹ) từ 6/12 đến 8/12.

- VNVC Thới An (109 Lê Thị Riêng, Thới An) từ 10/12 đến 12/12.

- VNVC Đông Thạnh - Hóc Môn (634 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh), dự kiến từ 14/12 đến 16/12.

- VNVC quận 10 cũ (460 đường 3/2, Hòa Hưng) từ 18/12 đến 20/12.

- VNVC Thanh Lễ - Bình Dương (567 đại lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một) từ 22/12 đến 24/12.

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (42 Phan Văn Khải, ấp Chợ, xã Củ Chi) dự kiến từ 5/1/2026 đến 11/1/2026

Trung tâm tiêm chủng Long Châu chi nhánh Ba Tháng Hai (203-205-205A Đường Ba Tháng Hai, phường Vườn Lài), dự kiến từ 14/1 đến 25/1/2026

Xem các thông tin chi tiết và cập nhật về chương trình Tour trải nghiệm Minah Holobox tại https://www.facebook.com/hpvvietnam.