Ngày 24/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Sở Y tế TPHCM đã ra thông báo về kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 đối với tập thể cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, có tổng cộng 57 đơn vị nằm trong danh sách đánh giá, xếp loại, gồm 38 đơn vị tuyến thành phố và 19 đơn vị là các bệnh viện quận, huyện, TP Thủ Đức.

Ở tuyến quận, huyện, TP Thủ Đức, có 12 đơn vị y tế được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đơn vị còn lại được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tuyến thành phố, có 27 đơn vị được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10 đơn vị được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đơn vị nào được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng chú ý, có một trường hợp không được đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, là Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Viện Y dược học dân tộc TPHCM (Ảnh: CTV).

Trước đó, từ giữa tháng 8, phóng viên báo Dân trí đã nhận được phản ánh của nhiều nhân viên y tế làm việc tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Họ cho biết chịu nhiều bất cập trong các hoạt động của đơn vị này, như: Bị trừ nhiều ngày lương từ đầu năm đến nay với danh nghĩa đóng góp từ thiện; liên tục tổ chức hội thảo thu phí; điều động đi các chương trình của đơn vị nhưng cấn trừ vào ngày nghỉ; thu tiền xác nhận thực hành của nhân viên cơ hữu đã cống hiến thời gian dài...

Bên cạnh đó, phóng viên cũng nhận được đơn khiếu nại của chị N.B., viên chức khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM, cho biết bị "treo" bảo hiểm xã hội kéo dài vì không được giải quyết đơn xin nghỉ việc chính đáng suốt hơn 2 năm, khiến cuộc sống lao đao.

Sau khi phản ánh các vấn đề bất cập trên, báo Dân trí đã gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng thanh tra toàn diện Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Ngày 22/11, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh khám xét nhà và nơi làm việc của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Đến ngày 26/11, Giám đốc Sở Y tế TPHCM ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác với Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, do ông Huỳnh Nguyễn Lộc đang bị khởi tố, theo Quyết định khởi tố bị can về tội "Nhận hối lộ" của Bộ Công an.

Sở Y tế TPHCM thống nhất giao ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Viện trưởng, Viện Y dược học dân tộc TPHCM phụ trách quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính, thực hiện nhiệm vụ của Viện trưởng, cho đến khi có quyết định của cấp thẩm quyền.

Danh sách chi tiết các đơn vị được Sở Y tế TPHCM đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024: