Một nữ công an ở Hải Dương mắc Covid-19

Tối 21/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương cho biết, trong ngày, tỉnh này ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.H.H. (SN 1988, công an xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, BN4836). CDC Hải Dương cho biết, chị H. là công an của xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, nhưng trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương (Hải Dương). Hiện ca bệnh này chưa rõ nguồn lây.

Phong tỏa một số ngôi nhà nơi bệnh nhân H. sinh sống. (Ảnh: Quốc Vinh).

Tối 21/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, sáng 21/5, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cẩm Giàng đã thành lập tổ công tác gồm có 8 cán bộ của huyện để tăng cường cho UBND xã Cẩm Đông làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và công tác bầu cử sắp tới.

"Công tác truy vết các F1, F2 liên quan đến chị H. đang được công an tích cực điều tra. Chị H. là công an chính qui được điều về xã Cẩm Đông công tác. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng cho xã Cẩm Đông để đảm bảo công tác bầu cử sắp tới được diễn ra đảm bảo, an toàn", ông Công nói.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu của CDC Hải Dương, khoảng 11h ngày 1/5, bệnh nhân H. cùng những người trong gia đình đến ăn trưa tại nhà hàng Hải sản Vân Đồn (đường Trường Chinh, TP Hải Dương). Tại đây, bệnh nhân và gia đình ăn ở tầng 2 của nhà hàng, trong phòng có một số bàn khách khác ngồi ăn.

Từ ngày 2/5 đến nay, CDC Hải Dương cho biết, khoảng 7h hàng ngày, bệnh nhân H. đưa con đến Trường mầm non ABC (ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Dương), tại đây bệnh nhân chỉ đứng ngoài cổng trường, không tiếp xúc với ai.

Từ 7h30 hàng ngày, bệnh nhân H. đến làm việc tại trụ sở UBND xã Cẩm Đông, tại đây chị H. tiếp xúc thường xuyên với những người làm cùng và một số công dân đến làm việc. Buổi trưa bệnh nhân ăn cơm một mình và nghỉ ngơi tại phòng làm việc, buổi chiều làm việc tại cơ quan đến khoảng 17h. Hết giờ làm việc bệnh nhân về nhà tại phường Hải Tân, TP Hải Dương, có tiếp xúc với những người trong gia đình và thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ tại Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương (Cửa hàng điện tử Huynh Mạc).

"Trong khoảng thời gian trên bệnh nhân có đến siêu thị VinMart trên đường Thanh Niên, TP Hải Dương và vào chợ Bắc Kinh, TP Hải Dương để mua rau của cô Yến, mua thịt của cô Nga trong khoảng thời gian từ 17h đến 18 nhưng không nhớ ngày nào", CDC Hải Dương cho biết.

Khoảng 17h đến 18h ngày 8/5, bệnh nhân H. đến mua đồ tại cửa hàng thực phẩm Nhật KYO FOOD trên đường Thanh Niên, TP Hải Dương. Cùng khoảng thời gian này, ngày 10/5, bệnh nhân đến mua hoa quả tại cửa hàng hoa quả Minh Thủy, số 7 Nguyễn Chí Thanh, TP Hải Dương.

Tiếp đến, khoảng 6h đến 6h30 ngày 19/5, bệnh nhân H. mua phở gà tại quán phở trên đường Minh Khai, TP Hải Dương (cách hiệu sách Minh Khai khoảng 5 nhà dân).

Ngày 20/5, bệnh nhân H. được lấy xét nghiệm lại (mẫu đơn). Đến đêm 20/5, kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân H. dương tính với SARS-CoV-2.

Hai ca bệnh còn lại là bệnh nhân Đ.T.H. (SN 1957, BN4813) và P.T.L.P. (SN 1984, BN4814) cùng trú ở xóm Gốc Mít, phường Trần Phú, TP Hải Dương. Hai ca bệnh này đều là F1 liên quan đến ổ dịch ở xóm Gốc Mít (hiện đã có 18 ca bệnh ở ổ dịch này).

Như vậy, tính từ ngày 1/5 đến 21/5, tỉnh Hải Dương có 25 ca mắc Covid-19 (trong đó: TP Hải Dương 20 ca, huyện Tứ Kỳ 1 ca, TP Chí Linh 4 ca). Hiện 24 ca bệnh này đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Sáng 21/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Dương ban hành thông báo khẩn số 6 về việc tìm người đã tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19. Thông báo nêu rõ: yêu cầu tất cả những người đã đến các địa điểm sau nhanh chóng khai báo với UBND xã/phường, trạm y tế xã/phường gần nhất, hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Dương SĐT 0982.269.455 để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm. Cụ thể: Quầy đóng tiền nước đường Thống Nhất (gần trụ sở UBND phường Lê Thanh Nghị) trong thời gian ngày 11/5 (có nhân viên nữ thu tiền); Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Hải Dương, số 30 Trần Hưng Đạo. Thời gian buổi sáng 14/5, có tiếp xúc với bảo vệ và 2 nhân viên quầy giao dịch; Quầy trích đo địa chính Bộ phận một cửa UBND TP Hải Dương, sáng 18/5; Cửa hàng đồ chơi góc đường Nguyễn Thị Minh Khai (đối diện hiệu sách) buổi sáng 17/5.

Nguyễn Dương