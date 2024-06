Một nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội vẫn nguy kịch, sốt cao liên tục

Ngày 5/6, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có 2 bệnh nhân vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội được xuất viện, sau 10 ngày điều trị tại viện.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 2 bệnh nhân được xuất viện là chị N.T.X (30 tuổi) và anh N.T.K (35 tuổi) là hai vợ chồng.

Trước đó, ngày 24/5, 2 bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm chống độc với chẩn đoán: Hít phải khói trong vụ cháy (bỏng hô hấp do khí độc, hít bụi than, ức chế cơ tim, theo dõi ngộ độc khí CO).

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội (Ảnh: M.T).

Các bệnh nhân được điều trị bằng thở ô xy, chăm sóc hô hấp loại bỏ đờm bụi than, nội soi phế quản rửa phế quản, kháng sinh, chống viêm... Bên cạnh đó, các bệnh nhân được điều trị bằng ô xy cao áp, tổng cộng 8 lần nhằm phòng tránh các biến chứng về tâm thần và thần kinh muộn.

TS Nguyên cho biết, sau 10 ngày được chăm sóc và điều trị, 2 bệnh nhân đã hồi phục tốt và được ra viện, trở về với gia đình.

Trong các nạn nhân vụ cháy nhà trọ, trường hợp của cụ bà 85 tuổi vẫn rất nguy kịch.

Hiện bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm hồi sức (Bệnh viện Bạch Mai). Bệnh nhân phải thở máy, sốt cao liên tục, có tổn thương nhồi máu não, xuất huyết vi mạch ở cả 2 bán cầu đại não. Các chuyên gia, bác sĩ thường xuyên hội chẩn, dồn hết tâm lực và trí lực để cứu chữa cho bệnh nhân.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, 0h46 ngày 24/5, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Các lực lượng đã cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương.

Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.