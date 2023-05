Mỗi ngày, Việt Nam vẫn có 2.000 ca mắc Covid-19 mới

Chiều 8/5, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức buổi trao đổi thông tin liên quan đến việc WHO công bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu (PHEIC).

Liệu đã đến lúc coi Covid-19 giống như một bệnh cúm mùa?

TS Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam chia sẻ, bản thân bà vừa mắc Covid-19 tuần trước. Và bà luôn giữ khẩu trang bên mình để nói rằng dù WHO tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu nhưng Covid-19 vẫn còn đó, chưa chấm dứt.

Theo bà, hiện nay tình trạng thích ứng với Covid-19 đã tốt hơn, mức độ nghiêm trọng lây truyền của dịch bệnh đã giảm, tương tự số ca nhập viện, ca nặng cũng giảm. Covid-19 đã không còn là sự kiện khẩn cấp.

TS Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (Ảnh: T.D.)

Tuy nhiên, đại diện WHO một lần nữa khẳng định WHO tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu nhưng không có nghĩa là Covid-19 không còn là mối đe dọa hay Covid-19 ít nguy hiểm hơn. Đây là điều Tổng Giám đốc WHO cũng nhấn mạnh trong buổi họp báo mới đây.

Trả lời câu hỏi về việc đã đến lúc coi Covid-19 giống như cúm mùa, bà cho biết đúng là hai bệnh có điểm tương đồng. Tuy nhiên, Covid-19 không phải là bệnh theo mùa.

"Cúm mùa thường xảy ra vào mùa đông nhưng Covid-19 không theo mùa - điều này chúng ta đã thấy ở nhiều quốc gia. Ngoài ra, Covid-19 vẫn là căn bệnh vô cùng mới với chúng ta. Chúng ta mới có 4 năm làm quen với nó, trong khi các nhà khoa học đã có hàng thập kỷ nghiên cứu về bệnh cúm. Vì thế, còn quá sớm để coi Covid-19 giống như bệnh cúm mùa", TS Angela Pratt nói.

"WHO tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu nhưng không có nghĩa chúng ta đã chấm dứt đại dịch Covid-19", chuyên gia WHO nhấn mạnh.

Đánh giá cao những biện pháp chống dịch của Việt Nam thời gian qua, TS Angela Pratt cho rằng: "Đây không phải là lúc chúng ta nghỉ ngơi, số ca mắc vẫn tăng, vẫn có ca bệnh cần chăm sóc đặc biệt và vẫn có tử vong. Vì thế, dù miễn dịch trong cộng đồng do mắc phải và tiêm vaccine cao nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác và có biện pháp thích hợp".

WHO khuyến nghị gì cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh?

Các chuyên gia khẳng định đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt (Ảnh: T.D).

WHO khuyến nghị Việt Nam tập trung vào 7 lĩnh vực chính.

Thứ nhất, chúng ta không bao giờ được ngơi nghỉ, lơ là. Chúng ta cần duy trì năng lực của quốc gia, các thành tựu đã đạt được và chuẩn bị cho những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai, tránh việc chúng ta có thể bị quá tải. Với Việt Nam, chúng tôi khuyến nghị hệ thống phòng ngừa luôn ứng phó khi tình hình có thay đổi.

Thứ 2, đưa tiêm phòng Covid-19 vào tiêm chủng quốc gia - tiêm chủng suốt đời. Việt Nam có chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19 rất tốt. Chúng tôi vẫn khuyến nghị Việt Nam tăng cường việc tiêm các mũi tăng cường đặc biệt cho nhóm nguy cơ cao.

Thứ 3, chúng ta cần tiếp tục tăng cường tích hợp các hoạt động giám sát theo dõi các bệnh lý hô hấp, báo cáo về WHO. Việt Nam nên tập trung giám sát có trọng điểm, hết sức chặt chẽ với bất cứ sự xuất hiện của các biến thể mới nào. Dựa trên hệ thống dữ liệu, chúng ta cần chú ý số liệu về việc giảm số người tử vong hay giảm số ca nhập viện chăm sóc đặc biệt. Đồng thời giám sát chặt chẽ bất cứ thay đổi nào trong mức độ lây truyền, mức độ nặng của ca bệnh…

Thứ 4, Việt Nam cần luôn chuẩn bị sẵn sàng vaccine, các phương tiện chẩn đoán, điều trị, đảm bảo các chuỗi cung ứng về lâu dài và luôn sẵn có.

Thứ 5, chúng ta vẫn tiếp tục truyền thông, luôn huy động sự tham gia của cộng đồng. Covid-19 đã không còn là tình trạng chưa từng có tiền lệ nhưng vẫn cần truyền thông để người dân hiểu và luôn cập nhật thông tin về bệnh.

Thứ 6, Việt Nam thực chất đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế đi lại từ tháng 3/2022 khi hướng tới quản lý bền vững Covid-19. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục rà soát và cập nhật kế hoạch đáp ứng quốc gia và sẵn sàng, linh hoạt, và nếu cần thiết có thể tái thiết lập các biện pháp y tế công cộng và xã hội, dựa trên tình hình dịch và đánh giá nguy cơ.

Thứ 7, Việt Nam vẫn cần tiếp tục các nghiên cứu để cải tiến vaccine và hiểu các tình trạng liên quan hậu Covid-19 hơn. Trong bối cảnh ca nhiễm vẫn tăng thì chúng ta vẫn cần giám sát chặt chẽ, có các biện pháp sẵn sàng- nâng cao năng lực chăm đặc biệt để đảm bảo khi số ca tăng lên, hệ thống y tế không bị quá tải.

Virus SARS-CoV-2 vẫn luôn biến đổi

Liên quan đến tuyên bố của WHO, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng đánh giá rủi ro nguy cơ vẫn ở mức cao trên toàn cầu, dù số mắc tử vong giảm trên toàn cầu nhưng từng khu vực vẫn có sự gia tăng. Bản thân virus SARS-CoV-2 vẫn có biến đổi, thay đổi. Đầu tháng 4, WHO công bố có khoảng 400-500 biến thể phụ của Omicron nhưng đến đầu tháng 5, con số này đã là 900. WHO luôn nhắc các nước không được chủ quan, cảnh giác với các biến thể mới xuất hiện.

GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế (Ảnh: T.D).

"Với Việt Nam, chúng ta đã đưa ra các đáp ứng phù hợp với tình hình dịch tễ trong bối cảnh từng thời kỳ. Các hoạt động phòng chống dịch tại nước ta có sự chỉ đạo xuyên suốt trong thời gian qua, đặc biệt từ tháng 10/2022 chúng ta đã chuyển sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả", GS Lân cho biết.

Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch ứng phó với đại dịch Covid-19, trong đó có tính đến bối cảnh có biến thể mới nguy hiểm xuất hiện, dịch lan rộng…

GS Lân tiếp tục khẳng định dịch bệnh Covid-19 khó dự báo, khó lường và có sự gia tăng ở từng khu vực. Hiện dịch bệnh có sự gia tăng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hằng ngày, nước ta vẫn ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc, trong đó vẫn có trường hợp nhập viện, trường hợp nặng, thậm chí có ca tử vong.