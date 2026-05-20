Mí mắt phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi có sửa được không?

Sửa mí mắt không chỉ để làm đẹp mà còn phục hồi chức năng vùng mắt

Hiện nay, nhiều trường hợp sau cắt mí gặp tình trạng mí mắt mất cân đối, xuất hiện nhiều nếp mí, trợn mí hoặc sụp mí sau phẫu thuật, ảnh hưởng đến tính hài hòa và chức năng vận động tự nhiên của mắt.

Bên cạnh đó, không ít người gặp các tình trạng mí bệnh lý bẩm sinh như sụp mí, yếu cơ nâng mi, mắt không đều hoặc co kéo mí mắt. Những bất thường này không chỉ ảnh hưởng ngoại hình mà còn có thể tác động đến thị lực, khả năng vận động cơ mi và biểu cảm tự nhiên của gương mặt.

Tại Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê, các kỹ thuật chỉnh sửa mí mắt đã được ứng dụng trên hàng nghìn trường hợp biến chứng mí lỗi hỏng sau phẫu thuật, mí tổn thương do tai nạn và các bệnh lý bẩm sinh vùng mắt, giúp cải thiện cả yếu tố thẩm mỹ lẫn chức năng vận động cơ mi theo hướng an toàn và chuẩn y khoa.

Sửa mí lỗi hỏng và chỉnh sửa mí mắt là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi bác sĩ giàu kinh nghiệm và quy trình thực hiện chuẩn y khoa (Ảnh: BVCC).

Theo ThS.BS Hải Lê - Chủ tịch, Tổng giám đốc Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê, vùng mí mắt có cấu trúc giải phẫu phức tạp, liên quan đến cơ nâng mi, mô mềm và hệ thống dây chằng nâng đỡ quanh mắt.

Vì vậy, phẫu thuật sửa mí Deep Tech20 không đơn thuần là tạo lại nếp mí mà cần đánh giá đúng nguyên nhân gây bất thường để có hướng can thiệp phù hợp.

“Mỗi trường hợp sửa mí hỏng hay mí bệnh lý đều có đặc điểm giải phẫu khác nhau. Điều quan trọng là xử lý đúng cấu trúc và phục hồi sự hài hòa tự nhiên của đôi mắt, thay vì chỉ thay đổi hình thức bên ngoài”, BS Hải Lê chia sẻ.

Phẫu thuật sửa mí hỏng đòi hỏi chuyên môn chuyên sâu

BS Hải Lê cho biết, khác với cắt mí thông thường, phẫu thuật sửa mí là nhóm kỹ thuật khó do phần lớn mô mí đã từng can thiệp, xuất hiện xơ dính hoặc thiếu hụt mô mềm. Đây cũng là lý do nhiều trường hợp sửa mí cắt hỏng cần được đánh giá kỹ trước khi thực hiện chỉnh sửa lần tiếp theo.

Trong thực tế, nhiều khách hàng tìm đến bệnh viện trong tình trạng hai mắt không cân xứng, mí co kéo, nếp mí quá sâu hoặc mắt thiếu linh hoạt sau phẫu thuật trước đó. Một số trường hợp sửa mí sau cắt mí còn gặp tình trạng lộ sẹo, khó nhắm mắt hoặc trợn mí kéo dài.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê là địa chỉ sửa mí được nhiều chị em quan tâm, lựa chọn (Ảnh: BVCC).

Việc can thiệp nhiều lần tại vùng mí mắt có thể làm cấu trúc mô trở nên phức tạp hơn nếu không được xử lý đúng kỹ thuật. Vì vậy, xu hướng hiện nay là ưu tiên chỉnh sửa mí mắt theo hướng cá nhân hóa, hạn chế xâm lấn và bảo tồn tối đa mô tự nhiên.

Tại Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê, các trường hợp sửa mí hỏng được thăm khám theo quy trình chuyên sâu nhằm đánh giá chức năng cơ nâng mi, chất lượng mô mềm và mức độ tổn thương trước phẫu thuật. Trên cơ sở đó, bác sĩ xây dựng phương án can thiệp phù hợp cho từng trường hợp thay vì áp dụng kỹ thuật đại trà.

Chỉnh hình mí bệnh lý theo hướng cá nhân hóa và chuẩn y khoa

Xu hướng hiện nay trong chỉnh hình mí bệnh lý, sửa mí bị sụp, cường cơ, nhược cơ… là kết hợp giữa yếu tố chức năng và thẩm mỹ nhằm mang lại kết quả hài hòa, tự nhiên và ổn định lâu dài.

Nếu bạn đang quan tâm sửa mí lỗi hỏng ở đâu thì Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê là một gợi ý (Ảnh: BVCC).

Với nền tảng chuyên môn được xây dựng trong 18 năm phát triển, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê là một trong những đơn vị tiếp nhận nhiều ca mí bệnh lý bẩm sinh, sửa mí bị trợn, lệch, mí sụp, đứt cơ nâng mi… và các trường hợp mí lỗi phức tạp. Trong đó, ThS.BS Hải Lê được biết đến với định hướng phẫu thuật theo chuẩn y khoa, chú trọng xử lý nguyên nhân cấu trúc thay vì chỉ chỉnh sửa bề mặt thẩm mỹ.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê là địa chỉ sửa mí được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ định hướng chuyên sâu và cá nhân hóa trong phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Song song với chuyên môn phẫu thuật, quy trình hậu phẫu và chăm sóc phục hồi cũng được chú trọng nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục sau can thiệp vùng mắt. Một số công nghệ hỗ trợ như: Plasma Gold, Healite-Leds được ứng dụng nhằm giảm sưng nề và thúc đẩy tái tạo mô sau phẫu thuật.

Theo BS Hải Lê, chỉnh hình mí bệnh lý bẩm sinh và sửa mí mắt là nhóm phẫu thuật có tính cá nhân hóa cao nên người bệnh cần được thăm khám trực tiếp tại cơ sở chuyên khoa trước khi can thiệp. Việc lựa chọn đúng bác sĩ và đúng phương pháp không chỉ giúp cải thiện thẩm mỹ mà còn góp phần phục hồi chức năng và sự tự nhiên của đôi mắt về lâu dài.

