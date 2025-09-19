Medtronic và Bệnh viện Việt Đức tăng cường hợp tác trong đào tạo và phát triển y khoa

Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y, đồng thời mang đến cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh.

Medtronic Việt Nam và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ sáu (Ảnh: Hoàng Hải).

Mở rộng 11 chương trình đào tạo

Thỏa thuận hợp tác năm nay đặt mục tiêu triển khai 11 chương trình đào tạo và tập huấn toàn diện, tập trung vào các chuyên ngành trọng điểm như tim mạch, khoa học thần kinh và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Điểm nhấn trong giai đoạn mới bao gồm các khóa đào tạo kỹ thuật phẫu thuật thần kinh, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) và ứng dụng robot trong phẫu thuật. Đây đều là những lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi bác sĩ không chỉ nắm vững kiến thức mà còn thường xuyên thực hành, cập nhật công nghệ.

Trước đó, sự hợp tác giữa hai bên đã mang lại nhiều kết quả tích cực, với các chương trình đào tạo về phẫu thuật cột sống ít xâm lấn, điều trị đột quỵ xuất huyết, hội thảo chuyên sâu về ghép phổi và phẫu thuật động mạch chủ ngực - là những chuyên ngành phức tạp bậc nhất tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đẩy mạnh đào tạo y khoa liên tục

Trong khuôn khổ thỏa thuận, Medtronic tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình Đào tạo Y khoa Liên tục (CME). Mô hình này giúp bác sĩ phẫu thuật nhanh chóng làm chủ kỹ thuật mới, cải thiện kết quả điều trị và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.

Ông Mongkol Sankum, Giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào chia sẻ: “Chúng tôi tự hào được hợp tác cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đơn vị tiên phong trong đào tạo y khoa và chăm sóc người bệnh.

Với mối quan hệ hợp tác này, Medtronic không chỉ mang công nghệ tiên tiến đến với bệnh nhân, mà còn cùng bệnh viện xây dựng một trung tâm đào tạo phẫu thuật hàng đầu. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chung của hai bên trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho người dân Việt Nam".

TS. BS. Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Hoàng Hải).

TS. BS. Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhấn mạnh: "Quan hệ đối tác này khẳng định vai trò của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức như một trung tâm học thuật hàng đầu trong việc đào tạo bác sĩ và các chuyên gia y tế trên toàn quốc.

Với sự hỗ trợ từ Medtronic, chúng tôi không chỉ cải thiện các lựa chọn điều trị cho người bệnh mà còn trang bị cho đội ngũ y bác sĩ những kiến thức và kỹ năng để góp phần phát triển ngành y tế trên khắp cả nước".

Hướng tới cộng đồng

Không chỉ tập trung vào chuyên môn, hợp tác giữa Medtronic và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn mở rộng sang các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực bệnh lý biến dạng cơ xương khớp. Thông qua các hoạt động truyền thông và tư vấn, người bệnh có cơ hội tiếp cận kiến thức phòng ngừa và điều trị kịp thời, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Với biên bản ghi nhớ lần thứ sáu, Medtronic và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác lâu dài trong lĩnh vực đào tạo và phát triển y khoa. Bên cạnh việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, thỏa thuận còn mở ra cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, mang lại lợi ích trực tiếp cho bệnh nhân Việt Nam.

Hợp tác giữa Medtronic và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ và chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Ảnh: Hoàng Hải).

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự lan tỏa tích cực trong lĩnh vực y tế và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đồng thời đặt nền móng cho các bước tiến mới của ngành y tế Việt Nam trong tương lai.