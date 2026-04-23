MEDLATEC tặng hệ thống trang thiết bị y tế trị giá 550 triệu đồng cho Cần Thơ

Kết nối nguồn lực - lời giải cho bài toán nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở

Trong định hướng phát triển giai đoạn tới, Sở Y tế TP Cần Thơ đặt mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng khám chữa bệnh y tế cơ sở. Đồng thời, thành phố cũng chú trọng mở rộng các dịch vụ kỹ thuật cao để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chẩn đoán và điều trị chất lượng cho người dân ngay tại địa phương.

Hiện thực hóa mục tiêu này, việc tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực từ các đơn vị y tế có năng lực toàn diện từ chuyên môn, công nghệ đến hệ thống triển khai bài bản là một trong những giải pháp trọng tâm.

Với 30 năm phát triển, Hệ thống Y tế MEDLATEC đã xây dựng mạng lưới hoạt động rộng khắp toàn quốc. Đơn vị phát triển đồng bộ các trung tâm chuyên sâu như: Trung tâm xét nghiệm, trung tâm giải phẫu bệnh, trung tâm chẩn đoán hình ảnh để phục vụ hệ thống nội bộ cũng như kết nối, hỗ trợ chuyên môn cho mạng lưới bác sĩ, phòng khám và cơ sở y tế trên cả nước.

Trong đó, xét nghiệm là dịch vụ mũi nhọn, đáp ứng hơn 2.000 danh mục từ cơ bản đến chuyên sâu. Tiên phong áp dụng song hành hai tiêu chuẩn quốc tế CAP (Hoa Kỳ) và ISO 15189:2022, giúp kết quả liên thông toàn quốc và công nhận tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Hoạt động đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cũng được đẩy mạnh với hàng trăm chương trình mỗi năm, hướng tới chuẩn hóa chất lượng y khoa trong cộng đồng.

Song hành cùng MEDLATEC, Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp MEDAZ - đơn vị thành viên với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng trang thiết bị y tế, hiện là đối tác uy tín của nhiều bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc.

Từ sự tương đồng trong định hướng phát triển và nhu cầu thực tiễn của địa phương, lễ ký kết hợp tác giữa Sở Y tế TP Cần Thơ, MEDLATEC và MEDAZ được triển khai, đặt nền tảng cho các hoạt động phối hợp chuyên sâu và bền vững trong thời gian tới.

Hợp tác ba bên, hướng tới hệ sinh thái y tế đồng bộ

Với mục tiêu xuyên suốt là phát huy thế mạnh, tối ưu hóa nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh nghiệm chuyên môn, ba bên thống nhất triển khai các nội dung hợp tác trọng tâm, hướng tới nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Theo đó, các hoạt động phối hợp tập trung vào cả lĩnh vực chuyên môn và cộng đồng, bao gồm: Tổ chức hội nghị - hội thảo khoa học; hợp tác chuyên môn xét nghiệm; triển khai mô hình bác sĩ gia đình, hỗ trợ theo dõi, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân; tổ chức các chương trình y tế cộng đồng; đọc phim, hội chẩn chẩn đoán hình ảnh từ xa.

TS Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC Group khẳng định, đơn vị luôn đồng hành cùng Sở Y tế Cần Thơ trong phát triển y tế tại địa phương

Theo đại diện MEDLATEC, năm 2026, MEDLATEC Tây Nam Bộ đặt mục tiêu triển khai 15 hội nghị khoa học trên toàn khu vực. Trong đó, từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức hai hội nghị tại trung tâm y tế Thốt Nốt (19/3) và trung tâm y tế Vĩnh Thạnh (15/4). Chuỗi hoạt động này dự kiến tiếp tục trong quý II tại Chi cục Dân số Cần Thơ, trung tâm y tế Châu Thành và Bệnh viện Quân dân Y Cờ Đỏ.

Cùng với đó, MEDLATEC đã trao gần 1.000 gói khám sức khỏe miễn phí trong kế hoạch tặng hơn 10.000 gói xét nghiệm miễn phí cho người dân miền Tây.

PGS.TS Hoàng Quốc Cường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trước mắt, ngành y tế ythành phố sẽ hợp tác cùng MEDLATEC trong các lĩnh vực: Đào tạo, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh; cung cấp dịch vụ xét nghiệm tại nhà cho người dân; hợp tác xét nghiệm cơ bản tại các phòng khám bác sĩ gia đình và chương trình khám sức khỏe toàn dân, quản lý chất lượng.

Sở Y tế TP Cần Thơ tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế từ MEDLATEC

Ông Đoàn Văn Thuyết - Giám đốc Công ty MEDAZ (thứ 3 từ trái qua phải) trao tặng Sở Y tế TP Cần Thơ hệ thống trang thiết bị y tế trị giá 550 triệu đồng

Đồng hành cùng ngành y tế và thực hiện trách nhiệm cộng đồng, tại buổi lễ, Công ty MEDAZ đã trao tặng Sở Y tế TP Cần Thơ hệ thống máy test hơi thở H. pylori (Urea C13) và máy phết lam tế bào tự động SmartPrep, với tổng trị giá 550 triệu đồng.

Những thiết bị này sẽ góp phần thiết thực nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị tại tuyến y tế cơ sở, hỗ trợ phát hiện sớm, chính xác các bệnh lý tiêu hóa như viêm loét dạ dày, viêm tá tràng và tầm soát ung thư dạ dày, cổ tử cung.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển y tế địa phương, cũng như thể hiện cam kết của các bên trong việc mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng tới hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại và bền vững tại miền Tây Nam Bộ.