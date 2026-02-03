Mắt thường xuyên bị khô, đỏ khi mang kính áp tròng: Nguyên nhân và cách khắc phục

Vậy làm sao để đeo kính áp tròng an toàn và thoải mái? Dưới đây là cách giúp bạn nhận diện sai lầm thường gặp và cung cấp giải pháp khắc phục.

Kính áp tròng là lựa chọn ưu tiên của nhiều người trẻ vì tính tiện lợi và nâng tầm thẩm mỹ (Ảnh: Shutterstock).

Lý do mắt bị khô, đỏ nhanh hơn khi mang kính áp tròng và hệ lụy khó lường

Theo báo cáo “Contact Lens Wear and Dry Eye: Beyond the Known” của Tiến sĩ, Bác sĩ Shizuka Koh, khoảng 50% người đeo kính áp tròng gặp các triệu chứng liên quan đến khô mắt. Thực tế, tình trạng mắt dễ bị khô, đỏ này là sự cộng hưởng giữa kính áp tròng và các thói quen trong quá trình sử dụng.

Nguyên nhân từ chính kính áp tròng: Để duy trì độ mềm dẻo cần thiết, kính áp tròng có xu hướng hấp thụ độ ẩm từ mắt, đồng thời chia cắt màng nước này thành hai lớp mỏng khiến tốc độ bay hơi diễn ra nhanh chóng.

Ngoài ra, khi bị che phủ bởi kính áp tròng, giác mạc sẽ khó khăn trong việc tiếp nhận oxy từ không khí để duy trì độ ẩm tự nhiên. Hệ quả là mắt dễ bị khô và gia tăng ma sát lên mí mắt trong mỗi lần chớp, gây ra cảm giác cộm xốn khó chịu.

Chất lượng kính và thói quen sử dụng khiến mắt dễ bị khô hơn khi mang kính áp tròng (Ảnh: Shutterstock).

Nguyên nhân từ chất lượng kính và thói quen sử dụng: Tình trạng khô mắt sẽ càng trở nên trầm trọng hơn nếu bạn chọn phải loại kính kém chất lượng, hoặc có thói quen đeo quá thời gian quy định. Bên cạnh đó, quy trình vệ sinh kính áp tròng chưa sạch sẽ khiến tạp chất tích tụ trên bề mặt kính cũng là tác nhân trực tiếp đẩy nhanh quá trình mất nước, khiến mắt nhanh mệt mỏi và kích ứng.

Hệ quả của tình trạng khô mắt kéo dài là làm gia tăng ma sát, khiến bề mặt giác mạc chịu các tổn thương và trầy xước, vô tình mở ra cánh cửa thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến những tổn thương khó phục hồi như viêm hoặc sẹo giác mạc, khiến đôi mắt trở nên nhạy cảm và không thể tiếp tục đeo kính áp tròng nếu tình trạng này tái diễn thường xuyên.

Bí quyết duy trì sự êm dịu cho đôi mắt thường xuyên mang kính áp tròng

Để trải nghiệm đeo kính áp tròng luôn thoải mái và an toàn, cần thiết lập một quy trình chăm sóc kỹ lưỡng. Bắt đầu từ việc lựa chọn loại kính áp tròng chất lượng và phù hợp với cơ địa. Không đeo quá 8 tiếng mỗi ngày. Và luôn đảm bảo vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng để loại bỏ hoàn toàn mảng bám hay tế bào chết còn lại trên kính sau khi sử dụng.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đã làm tốt các bước trên, mắt vẫn dễ bị khô do lượng nước mắt tự nhiên tiết ra không đủ để bù đắp độ ẩm liên tục. Lúc này, việc bổ sung nước mắt nhân tạo chuyên biệt chính là bước cứu nguy quan trọng để bảo vệ mắt.

Một sản phẩm uy tín được tin dùng là nước mắt nhân tạo V.Rohto Mineral Tear, của công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam.

Sản phẩm có công thức tối ưu phù hợp cho những ai thường xuyên đeo kính áp tròng. V.Rohto Mineral Tear giúp bổ sung nước mắt nhân tạo, tạo một lớp màng dưỡng ẩm bảo vệ giữa kính áp tròng và mắt, giúp việc đeo kính áp tròng thoải mái hơn.

Thành phần Hypromellose trong sản phẩm cũng giúp mắt cử động dễ dàng hơn, giảm cảm giác khó chịu khi mang kính. Đặc biệt, V.Rohto Mineral Tear còn sở hữu bảng thành phần chứa 4 loại khoáng chất thiết yếu (Na+, K+, Ca2+, HCO3-) giúp phục hồi nhanh tình trạng mắt khô mỏi và hỗ trợ quá trình trao đổi chất ở biểu mô giác mạc.

V.Rohto Mineral Tear bổ sung nước mắt nhân tạo, giúp việc đeo kính áp tròng thoải mái hơn (Ảnh: V.Rohto).

Một đôi mắt đẹp trước hết phải là đôi mắt khỏe. Bên cạnh việc tuân thủ thời gian đeo và vệ sinh lens (kính áp tròng) đúng cách, đừng quên bỏ túi V.Rohto Mineral Tear để giữ mắt luôn ẩm mượt. Một chút thay đổi nhỏ trong thói quen chăm sóc sẽ giúp bạn luôn tự tin với ánh nhìn rạng rỡ và êm dịu suốt cả ngày.

