Mắt Sài Gòn Biên Hòa tổ chức hội thảo về tật khúc xạ cho sinh viên

Sự kiện cũng đã thể hiện tinh thần đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa trong công tác giáo dục sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có đôi mắt khoẻ và tương lai tươi sáng.

Hội thảo "Tật khúc xạ và giải pháp cải thiện thị lực” tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (Ảnh: Mắt Sài Gòn Biên Hòa).

Hội thảo tật khúc xạ và giải pháp cải thiện thị lực

Hội thảo diễn ra từ 13h đến 17h, ngày 12/11 tại Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai (đường Nguyễn Khuyến, khu phố 5, phường Trảng Dài, Đồng Nai). Chương trình đã thu hút hơn 200 sinh viên tham gia trong không khí hào hứng và sôi nổi, cho thấy sự quan tâm của giới trẻ đối với các vấn đề về thị lực.

Hội thảo được BS.CKII Trần Trọng Duy - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa chia sẻ các kiến thức chuyên môn về tật khúc xạ. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa, cùng hàng nghìn ca điều trị thành công về tật khúc xạ, đục thủy tinh thể và nhiều bệnh lý mắt phức tạp khác, bác sĩ Duy đã mang đến cho sinh viên những thông tin thực tế, dễ hiểu và hữu ích.

Hội thảo thu hút đông đảo sinh viên Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai tham dự (Ảnh: Mắt Sài Gòn Biên Hòa).

Nâng cao nhận thức về tật khúc xạ trong cộng đồng sinh viên

Tại hội thảo, BS.CKII Trần Trọng Duy đã giúp sinh viên nhận biết tầm quan trọng của việc chăm sóc thị lực từ sớm, thông qua việc:

Giải mã cụ thể từng nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng tránh cận - loạn thị.

Giới thiệu những phương pháp điều trị hiện đại, an toàn và hiệu quả đang được áp dụng tại các bệnh viện chuyên khoa.

Hướng dẫn sinh viên các thói quen tốt để chủ động bảo vệ đôi mắt sáng khỏe, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt.

Chương trình đã tạo ra diễn đàn sôi nổi để sinh viên đặt câu hỏi và được giải đáp các thắc mắc, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc đôi mắt. Điều này không chỉ giúp các bạn sinh viên hình thành ý thức tự chủ trong phòng ngừa và phát hiện sớm các vấn đề thị lực, mà còn góp phần tạo dựng một môi trường học đường lành mạnh, sáng mắt và phát triển toàn diện, đúng với tinh thần đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa trong hành trình bảo vệ thị lực cộng đồng.

BS.CKII Trần Trọng Duy chia sẻ những kiến thức bổ ích về bệnh lý mắt và cách chăm sóc đôi mắt sáng khỏe (Ảnh: Mắt Sài Gòn Biên Hòa).

Chung tay cùng trường bảo vệ thị lực và hỗ trợ sinh viên vượt khó

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa còn cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội khi trao tặng 5 suất học bổng vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập. Đây là món quà nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần lớn, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của bệnh viện và nhà trường trong hành trình tri thức của thế hệ trẻ.

Song song đó, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa cũng đo thị lực và tư vấn mắt miễn phí cho sinh viên tham dự. Kết quả ban đầu ghi nhận hơn 80% sinh viên có dấu hiệu mắc tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị, cho thấy thực trạng đáng báo động về sức khỏe thị giác trong môi trường học đường hiện nay.

Sinh viên được đo thị lực và tư vấn mắt miễn phí (Ảnh: Mắt Sài Gòn Biên Hòa).

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cải thiện thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống, bệnh viện đã triển khai chương trình hỗ trợ chi phí mổ cận lên đến 50% bằng công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng dành tặng gói khám trị giá 450.000 đồng cho thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, như một lời tri ân và khích lệ tinh thần học tập, giảng dạy không ngừng vươn xa.

Đây không chỉ là ưu đãi, mà còn là hành động thiết thực thể hiện cam kết của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa trong việc đồng hành cùng trường trong hành trình chăm sóc thị lực, mở ra cơ hội để ai cũng có thể tiếp cận các dịch vụ nhãn khoa hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa

Địa chỉ: 1403 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 11, phường Tam Hiệp, Đồng Nai

Hotline: 0846 403 403

Tổng đài: 1900 3349

Website: https://matsaigonbienhoa.vn