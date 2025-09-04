Mất răng: Không phải “chuyện tất yếu của tuổi già”

Đằng sau những chiếc răng rụng là cả chuỗi hệ lụy âm thầm, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Thực trạng mất răng đáng báo động

Theo khảo sát của Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, hơn 85% người trên 65 tuổi bị mất ít nhất một răng, trong đó có tới 30% mất răng toàn hàm. Đáng lo ngại hơn, đa số người cao tuổi coi đây là điều bình thường, nên bỏ qua cơ hội điều trị sớm, để rồi phải sống chung với những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Mất răng ảnh hưởng trực tiếp đến ăn nhai và chất lượng cuộc sống (Ảnh: Nha khoa Lạc Việt Intech).

Thực tế, mất răng không chỉ đơn giản là không nhai được. Người già gặp nhiều trở ngại trong ăn uống, phải kiêng kỵ các món cứng, giàu dinh dưỡng khiến cơ thể hấp thu kém, dễ suy dinh dưỡng và giảm sức đề kháng. Đặc biệt, theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương - Giám đốc chuyên môn chuyên khoa Cấy ghép implant - Nha khoa Lạc Việt Intech cho biết mất răng lâu ngày khiến xương hàm tiêu dần, dẫn đến má hóp, da chảy xệ. Nghiêm trọng hơn, khi xương tiêu nhiều, việc phục hồi răng về sau sẽ phức tạp, tốn kém và kém hiệu quả hơn.

Có những bệnh nhân đến khám khi đã mất răng quá lâu, xương hàm tiêu gần hết, lúc này việc cấy ghép implant gần như không thể thực hiện nếu không ghép thêm xương. Nếu bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị, hậu quả không chỉ là sức khỏe và thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều trị sau này.

Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, mất răng còn để lại nỗi buồn tinh thần. Nhiều người lớn tuổi thậm chí ngại ngồi vào bàn ăn chung vì không nhai được, sợ bị con cháu để ý. Lâu dần, họ trở nên mặc cảm, hạn chế giao tiếp và có thể rơi vào trầm cảm.

Vì sao nhiều người lớn tuổi bỏ lỡ cơ hội điều trị?

Nguyên nhân nhiều người bỏ lỡ điều trị khi mất răng một phần do quan niệm răng rụng là quy luật tuổi già, cũng chẳng sống được bao lâu nữa, phần khác vì ngại chia sẻ, sợ con cháu lo lắng.

“Nó cũng có gia đình riêng, không muốn làm phiền", chú Lê Văn Đĩnh (72 tuổi, Ninh Bình) - khách hàng của Nha khoa Lạc Việt Intech chia sẻ.

Nhiều lần muốn bỏ hàm tháo lắp để trồng răng implant nhưng chú Lê Văn Đĩnh cứ chần chừ, chỉ vì sợ làm phiền con cái (Ảnh: Nha khoa Lạc Việt Intech).

Bên cạnh đó, chi phí điều trị cùng nỗi sợ đau trong quá trình làm răng khiến nhiều người e dè, chọn cách im lặng và chấp nhận sống chung. Sự chủ quan và rào cản tâm lý này khiến việc phục hồi răng bị trì hoãn, để rồi hệ lụy ngày càng nặng nề theo thời gian.

Giải pháp phục hồi răng cho người lớn tuổi

“Tâm lý ngại chia sẻ và sợ tốn kém là rào cản. Nhưng nếu điều trị sớm, việc phục hồi răng có thể đơn giản, ít tốn kém và ít đau đớn hơn nhiều so với khi để mất răng kéo dài”, bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương cho biết.

Hiện nay, có nhiều phương pháp phục hồi răng dành cho người cao tuổi như hàm giả tháo lắp, cầu răng sứ hoặc cấy ghép implant. Việc lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu, mục đích và điều kiện kinh tế của từng người. Tuy nhiên, xét trên góc độ chuyên môn, implant được đánh giá là giải pháp tối ưu, giúp ngăn chặn tiêu xương hàm, khôi phục khả năng ăn nhai và duy trì thẩm mỹ gương mặt.

Các công nghệ nha khoa hiện đại ngày nay như giải pháp trồng răng cá nhân hóa DCT cho phép cấy ghép implant với độ chính xác cao, giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian lành thương và hạn chế tối đa tình trạng sưng đau, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi.

Máng hướng dẫn phẫu thuật và Robot định vị X-guide giúp cấy ghép implant chính xác, an toàn, tránh biến chứng (Ảnh: Nha khoa Lạc Việt Intech).

Điều quan trọng, người lớn tuổi không nên chờ đến khi mất răng toàn hàm mới tìm đến bác sĩ. Điều trị sớm, kịp thời không chỉ tiết kiệm chi phí, giảm đau đớn, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể và giữ tinh thần lạc quan ở tuổi xế chiều.

Bên cạnh lựa chọn giải pháp điều trị, sự quan tâm và động viên từ con cháu đóng vai trò quan trọng. Nhiều người lớn tuổi ngại chia sẻ vì sợ làm phiền, nhưng chỉ cần một lời nhắc nhở, một buổi đưa đi khám định kỳ cũng có thể giúp họ yên tâm hơn trong việc chăm sóc răng miệng. Chủ động phòng ngừa và điều trị kịp thời không chỉ giúp người cao tuổi ăn ngon, sống khỏe mà còn giữ trọn nụ cười ấm áp bên gia đình.