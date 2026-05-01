Mất bao lâu để ung thư cổ tử cung hình thành?

Ung thư cổ tử cung thường phát triển chậm

Các nghiên cứu cho thấy ung thư cổ tử cung cần nhiều năm để phát triển. Thời gian từ khi nhiễm virus HPV, xuất hiện các thay đổi bất thường ở cổ tử cung đến khi hình thành ung thư thường kéo dài hàng thập kỷ.

Theo Healthline, ở giai đoạn sớm, ung thư cổ tử cung thường không có triệu chứng. Tuy nhiên, đây là loại ung thư phát triển rất chậm. Có thể mất nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ để những thay đổi bất thường ở cổ tử cung trở thành tế bào ung thư xâm lấn.

Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ 2 ở nữ giới (Ảnh: Wordpress).

Ung thư cổ tử cung có thể phát triển nhanh hơn ở những người có hệ miễn dịch yếu hơn, nhưng vẫn thường mất ít nhất 5 năm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định đây là căn bệnh ung thư đầu tiên có khả năng bị loại bỏ hoàn toàn nếu chúng ta có chiến lược đúng đắn và hành động kịp thời.

Để hiện thực hóa mục tiêu loại bỏ ung thư cổ tử cung, WHO đã đề ra chiến lược "90-70-90" vào năm 2030.

Cụ thể, các quốc gia cần đạt được: 90% bé gái được tiêm đầy đủ vaccine HPV trước 15 tuổi, 70% phụ nữ được sàng lọc ít nhất 2 lần trong đời (vào lúc 35 và 45 tuổi); 90% phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh hoặc có tổn thương tiền ung thư được điều trị kịp thời và đầy đủ.

“Cơ hội vàng” để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Sự phát triển chậm của ung thư cổ tử cung là lý do xét nghiệm sàng lọc hiệu quả trong việc phòng ngừa. Xét nghiệm định kỳ có thể phát hiện các thay đổi bất thường trước khi tiến triển thành ung thư. Điều đó có nghĩa là bạn có thể được điều trị trước khi ung thư phát triển hoàn toàn.

Tuy nhiên, hơn 80% bệnh nhân ở Việt Nam chỉ đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn do thiếu hiểu biết về phòng ngừa.

Các bác sĩ Bệnh viện K khuyên chị em đã quan hệ tình dục từ 3 năm trở lên nên thường xuyên thực hiện các biện pháp sàng lọc để phát hiện ung thư cổ tử cung sớm nhất.

Dấu hiệu của ung thư cổ tử cung

Theo bác sĩ Bệnh viện K, ngay khi thấy dấu hiệu bất thường dưới đây, các chị em nên đến cơ sở chuyên khoa phụ khoa để thăm khám sớm.

- Ra máu âm đạo bất thường.

- Ra máu âm đạo sau quan hệ tình dục.

- Ra khí hư âm đạo màu vàng, có mùi khó chịu hoặc khí hư có nhầy máu.

- Đau tức vùng bụng dưới, tiểu nhiều lần, khó chịu khi đi tiểu.

- Đi tiểu, đi ngoài ra máu khi ung thư xâm lấn bàng quang, trực tràng.

- Kinh nguyệt kéo dài, không đều.

- Mệt mỏi và sút cân không rõ nguyên nhân.

Các yếu tố nguy cơ của ung thư cổ tử cung

Các yếu tố nguy cơ của ung thư cổ tử cung bao gồm:

- Có nhiều bạn tình: Số lượng bạn tình của bạn càng nhiều thì khả năng nhiễm HPV của bạn càng lớn.

- Quan hệ tình dục sớm: Quan hệ tình dục khi còn nhỏ sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm HPV.

- Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác (STIs): Mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác - chẳng hạn như chlamydia, lậu, giang mai và HIV / AIDS - làm tăng nguy cơ nhiễm HPV.

- Hệ thống miễn dịch suy yếu: Bạn có nhiều khả năng bị ung thư cổ tử cung nếu hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu do một tình trạng sức khỏe khác.

- Hút thuốc lá: Hút thuốc có liên quan đến ung thư cổ tử cung tế bào vảy.