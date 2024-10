Mang thai cùng 10 khối u xơ, sản phụ vượt cạn thành công với ca mổ kép

Niềm vui và nỗi lo khi phát hiện đa u xơ từ những ngày đầu thai kỳ

10 khối u xơ phát triển cùng lúc với thai nhi trong bụng chị Mary.

Với tiền sử đa u xơ tử cung của mình, nên khi phát hiện có thai, chị đã cẩn trọng, thăm khám thai đều đặn tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI.

Ngay từ lần khám thai đầu tiên, các bác sĩ đã khám thai, siêu âm khảo sát kích thước, số lượng và vị trí u xơ tử cung, tư vấn cho chị Mary biết tử cung của chị có nhiều u xơ. Tại vị trí eo tử cung có một u xơ kích thước lớn. Đối với thai kỳ, đa u xơ có thể gây ra nhiều nguy cơ như dọa sảy, dọa sinh non, sinh non, ngôi thai bất thường… Do đó, bác sĩ Thu Cúc TCI khuyến cáo sản phụ nên đi khám thường xuyên và quản lý thai cẩn thận hơn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Trưởng khoa Phụ sản kiêm Phó giám đốc Bệnh viện Thu Cúc TCI chia sẻ: "Đây là ca mang thai đặc biệt cần được theo dõi sát sao. U xơ tử cung trong thai kỳ không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nghiêm trọng".

Bác sĩ Hà cũng cho biết, đa u xơ khi mang thai không phải là hiếm gặp. Trong quá trình mang thai, các khối u xơ tử cung thường phát triển với tốc độ nhanh hơn bình thường do sự thay đổi của hormone khi mang thai. Vì vậy, thai phụ cần thăm khám thường xuyên, theo dõi chặt chẽ sự phát triển của khối u xơ để các bác sĩ có phương pháp can thiệp phù hợp.

Hành trình 38 tuần mang thai căng thẳng

Mỗi ngày trôi qua là một thử thách đối với chị Mary. Trong khi thai nhi đang dần phát triển, những khối u xơ cũng không ngừng lớn lên, tạo áp lực không nhỏ lên tử cung. Nhờ sự theo dõi chặt chẽ của đội ngũ y bác sĩ Thu Cúc TCI, thai kỳ của chị Mary vẫn an toàn.

Ê-kíp Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI cho biết đã theo dõi thai kỳ cho trường hợp của chị Mary, bao gồm siêu âm định kỳ để theo dõi sự phát triển của thai nhi và kích thước các khối u, đồng thời đánh giá các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình mang thai và sinh nở.

Ca phẫu thuật kép: lấy thai kết hợp bóc u xơ tử cung tại Thu Cúc TCI.

Khi thai được 38 tuần 3 ngày, chị Mary có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ, lập tức chị được người nhà đưa tới Khoa Phụ Sản - Thu Cúc TCI, và được chỉ định mổ lấy thai vì có khối u xơ tử cung to ở đoạn eo tử cung (u tiền đạo), đa u xơ tử cung.

Ca mổ được tiến hành nhanh chóng, với ê-kíp bác sĩ phẫu thuật giàu kinh nghiệm như bác sĩ Nguyễn Văn Hà cùng 2 bác sĩ phụ mổ Phạm Đức Dư và bác sĩ Triệu Thị Bích Mai. Ca mổ kép thành công ngoài mong đợi. Chỉ sau ít phút, ê-kíp đã đưa ra ngoài 1 bé gái khỏe mạnh nặng 2.900 gram. Em bé sau đó được chuyển cho bác sĩ sơ sinh thăm khám, theo dõi sau sinh.

Sau khi lấy thai ra, các bác sĩ tiến hành bóc nhân xơ tử cung, trong đó có 4 khối u xơ mặt trước, 5 u xơ mặt sau và 1 khối u xơ lớn nhất ở mặt trước đoạn eo tử cung có đường kính khoảng 10cm. Sau phẫu thuật, sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ ổn định.

Sản phụ hạnh phúc áp da cùng con sau ca vượt cạn đầy thử thách.

Bác sĩ Hà nhấn mạnh trường hợp của chị Mary cũng là trường hợp không ít chị em gặp phải. Trước khi dự định có thai, chị em nên thăm khám sức khỏe toàn diện, thăm khám phụ khoa để phát hiện những vấn đề bất thường có khả năng ảnh hưởng tới thai kỳ, chẳng hạn như u xơ tử cung, u nang buồng trứng.

Từ đó, chị em sẽ được bác sĩ lên kế hoạch điều trị trước, nhằm đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh, sinh con an toàn. Bên cạnh đó, trong thai kỳ, chị em cần thăm khám đều đặn theo lịch hẹn của bác sĩ.

Gia đình quay trở lại bệnh viện tái khám sau sinh.

Khoa Phụ sản - Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Phụ sản Trung ương, cùng trang thiết bị hiện đại và quy trình chăm sóc toàn diện đồng hành cùng nhiều thai phụ trong hành trình làm mẹ, giúp nhiều trường hợp mang thai phức tạp như chị Mary đón con khỏe mạnh.